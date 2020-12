LIVE Tournée 4 Trampolini 2021 Oberstdorf in DIRETTA: lotta incerta, in dubbio la Polonia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

GLI ACCOPPIAMENTI DEL KO SYSTEM DI OBERSTDORF

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2020/2021 in programma a Oberstdorf, in Germania. Avrà inizio dunque quest’oggi la 69esima edizione della storica competizione di salto con gli sci. Due manche, come di consueto, che si svolgeranno con KO System (scontri diretti) nella prima delle due serie, con 25 atleti che si qualificheranno alla seconda vincendo gli head-to-head e cinque che eviteranno il taglio grazie ai migliori punteggi tra gli sconfitti.

Il favorito principale di uno degli eventi sportivi più seguiti dell’Europa centrale, che quest’anno per la prima volta nella storia, si disputa a porte chiuse, senza pubblico è indubbiamente Halvor Egner Granerud, il norvegese che si è aggiudicato cinque delle sette tappe di Coppa del Mondo fin qui disputate. Tanti i pretendenti che possono dire la loro senza rappresentare sorprese: su tutti la coppia tedesca, che già su questo trampolino ha dimostrato il suo grande valore nelle scorse stagioni, composta da Karl Geiger e Markus Eisenbichler, secondi rispettivamente nel 2019 e 2018 a Oberstdorf.

I polacchi, che tanto hanno vinto nell’ultimo quadriennio, non erano al via delle qualificazioni di ieri a Oberstdorf per via della positività di uno di loro, Muranka: l’organizzazione tedesca, nonostante la negatività di tutti gli atleti, non si è presa la responsabilità di confermare l’iscrizione della squadra polacca, che potrebbe rientrare in gioco questa mattina: se i tamponi daranno esito negativo i polacchi potrebbero essere riammessi alla gara e a quel punto cambierebbe il format di questa prima tappa con tutti i 67 atleti al via nel primo salto. Tra gli outsider di lusso Anze Lanisek e il giapponese Yukiya Sato. Il norvegese Robert Johansson. Un solo azzurro in gara, Giovanni Bresadola che ha chiuso al nono posto la qualificazione di ieri e oggi aspira ad un posto nei primi 30.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della prima tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2020/2021 in programma a Oberstdorf, in Germania: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, salto dopo salto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle 16.30. Buon divertimento a tutti.

Foto Lapresse