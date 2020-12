LIVE Sport Invernali, DIRETTA 6 dicembre: l’Italia vince il team relay di slittino! Wierer 20ma, domani il gigante di Santa Caterina

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma e orari sport invernali oggi (6 dicembre)

La Diretta Live del singolo maschile di slittino

La Diretta Live del gigante maschile di sci alpino (rinviato a domani)

La Diretta Live della 10 km femminile di biathlon

La Diretta Live della 4×7.5 km maschile di biathlon

17.40 SALTO CON GLI SCI – Terzo successo consecutivo in Coppa del Mondo per Halvor Egner Granerud, che allunga così in testa alla classifica generale con 67 punti di margine nei confronti del tedesco Markus Eisenbichler, oggi 4° in rimonta. La Norvegia può festeggiare per la terza tripletta della sua storia nel circuito maggiore, con Robert Johansson e Marius Lindvik che completano il podio odierno.

16.45 SALTO CON GLI SCI – Dominio norvegese a Nizhny Tagil nella prima serie della seconda gara individuale del terzo weekend stagionale di Coppa del Mondo maschile. Robert Johansson è al comando con 4.5 punti di margine sul pettorale giallo Halvor Egner Granerud e con 8.6 su un redivivo Marius Lindvik. 4° lo sloveno Lanisek, 5° il tedesco Paschke. Nessun italiano impegnato in gara.

16.36 PATTINAGGIO ARTISTICO – Lara Naki Gutmann ha vinto la gara della specialità individuale femminile in occasione della terza tappa del Gran Premio Italia 2020 in scena a Trento. La padrona di casa, dopo una gara non facile da parte di tutte le partecipanti, ha avuto la meglio sulle avversarie conquistando 173.31. Qualche problema per Alessia Tornaghi, seconda con 161.60. Terza Roberta Rodeghiero con 144.43.

15.48 BIATHLON – Tiril Eckhoff regala alla Norvegia la seconda vittoria di giornata e la prima stagionale nel settore femminile, rimontando tutte le avversarie nell’inseguimento femminile e vincendo in solitaria grazie allo zero. Seconda classificata Marte Olsbu Roeiseland, a 21″ con due bersagli mancati, poi la svedese Hanna Oeberg (3 errori a 35″) che oggi è parsa decisamente meno brillante rispetto alle ultime prove. Male l’Italia, Dorothea Wierer vanifica un ottimo avvio con l’ultima serie in piedi e chiude ventesima a 2’15 con tre errori. Nessun altra azzurra a punti, Lisa Vittozzi crolla 42esima dopo sei bersagli mancati. 48esima Irene Lardschneider (4).

14.06 BIATHLON – La Norvegia (Sturla Holm Laegreid, Vetle Sjaastad Christiansen, Tarjei Boe e Johannes Thingnes Boe) rispetta i pronostici e trionfa nella prima staffetta maschile della nuova stagione del biathlon, di scena a Kontiolahti (Finlandia). 40″ il ritardo della Svezia (Peppe Femling, Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma e Sebastian Samuelsson) sul traguardo, che ha superato nella frazione finale una comunque positiva Germania (Erik Lesser, Roman Rees, Arnd Peiffer e Benedikt Doll). Super azzurri che mettono in scena una staffetta quasi perfetta (Didier Bionaz, Lukas Hofer, Thomas Bormolini e Dominik Windisch) e chiudono quinti a 1’37” dalla testa, davanti anche alla Francia (Emilien Jacquelin, Simon Desthieux, Fabien Claude e Quentin Fillon Maillet) affondata da uno sciagurato Jacquelin.

13.52 SLITTINO – SPLENDIDA VITTORIA DELL’ITALIA NEL TEAM RELAY DI ALTENBERG! Andrea Voetter, Kevin Fischnaller e la coppia Rieder-Rastner vincono in 2:25.794 davanti a Russia e Lettonia! Quarta la Germania davanti all’Austria. La pista si è rovinata progressivamente a causa delle alte temperature. Gli azzurri hanno sfruttato il vantaggio di partire con il pettorale n.2. Va detto che l’Italia lo scorso anno vinse la Coppa del Mondo in questa specialità, ma a Igls non aveva portato a termine la gara a causa di un errore di Andrea Voetter.

12:06 SLITTINO – Gara pazza in quel di Altenberg, dove le alte temperature hanno rovinato interamente la pista sia nella prima che nella seconda manche. A spuntarla però è comunque Felix Loch che fa tre su tre in stagione, rimontando nella discesa decisiva addirittura sedici posizioni. Alle sue spalle il connazionale Max Langenhan ed il lettone Kirstars Aparjods. Fuori dal podio i russi Pavlichenko e Repilov che hanno fatto segnare rispettivamente il miglior tempo nella seconda e nella prima run. In casa azzurra limita i danni Dominik Fischnaller che da 24mo chiude nono, dodicesimo è Kevin Fischnaller. Perdono posizioni Lukas Gufler e Leon Felderer, 19mo e 20mo.

10:37 SLITTINO – Prima manche del singolo maschile ad Altenberg segnata dalle temperature alte e dalla pista che è andata a rovinarsi man mano che si sono succedute le discese. Ad approfittarne è il detentore della sfera di cristallo Roman Repilov: il russo, sceso per diciannovesimo, è in testa. Alle sue spalle l’austriaco Reinhard Egger e il lettone Arturs Darzniesks. Una classifica comunque ricca di sorprese, visto l’andamento della manche: Leon Felderer è ottavo, Lukas Gufler undicesimo. I grandi nomi sono staccati: Felix Loch limita i danni e paga sei decimi, chiudendo diciassettesimo. Male in casa azzurra i cugini Fischnaller, scesi tra gli ultimi: Dominik è 24mo a 1″017, Kevin 29mo a 1″263. Mission impossible una rimonta nella seconda discesa. Ma in queste condizioni sarà una vera e propria lotteria: non sono esclusi ribaltoni.

7:27 SCI ALPINO – A causa di una forte nevicata notturna è stato rinviato a domani il gigante di Santa Caterina Valfurva.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della giornata dedicata agli sport invernali: seguiremo tutte le gare di oggi, domenica 6 dicembre. Si avvia a conclusione il weekend riservato alle discipline della neve e del ghiaccio e diverse oggi saranno le carte da podio dell’Italia.

Provano a puntare il podio Dominik e Kevin Fischnaller nella gara del singolo maschile di slittino, con la Coppa del Mondo di Altenberg che prevede oggi anche il team relay, prova nella quale proverà a fare bene anche la squadra azzurra. Sicuramente grande attenzione a Kontiolathi, dove si disputerà la Coppa del Mondo di biathlon: spazio all’inseguimento femminile ed alla staffetta maschile con l’Italia che torna a puntare su Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Federica Sanfilippo ed Irene Lardschneider, mentre tra gli uomini il quartetto azzurro sarà guidato da Lukas Hofer.

Poche le speranze italiane riposte nella Coppa del Mondo di sci alpino: dopo la cancellazione dei primi due Super-G femminili della stagione, in programma a St. Moritz, in Svizzera, alle alle ore 10.00 si terrà la prima manche del terzo slalom gigante maschile della stagione, in programma a Santa Caterina Valfurva, con la seconda che scatterà alle ore 13.00 con l’inversione dei migliori 30. Sarà in programma anche il salto con gli sci.

OA Sport vi offre la diretta live testuale della giornata dedicata agli sport invernali: seguiremo tutte le gare di oggi, domenica 6 dicembre. Si parte alle ore 09.35 con la prima manche del singolo maschile di slittino. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale!

