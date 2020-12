LIVE Sci alpino, SuperG St. Moritz in DIRETTA: gara cancellata, troppa neve

AGGIORNAMENTO: IL SUPERG FEMMINILE DI ST. MORITZ E’ STATO CANCELLATO. CONDIZIONI METEO IMPRATICABILI

6.45 Amici di OA Sport, il superG femminile di St. Moritz è stato cancellato. Una fitta nevicata si è abbattuta nella notte sulla località elvetica, dove peraltro spira un vento fortissimo. Le condizioni meteo per domani sono anche peggiori. Resta il rebus sul possibile recupero della gara: qualcuno ipotizza lunedì 7 dicembre.

La startlist del superG di St.Moritz

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del superG di St.Moritz, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2020-2021. Prima gara della velocità dell’anno e c’è davvero grande attesa per una squadra azzurra che si presenta come quella da battere.

Lo scorso anno, infatti, ci fu una straordinaria doppietta con la vittoria di Sofia Goggia davanti a Federica Brignone. A loro due si aggiunge anche Marta Bassino per un trio che punta assolutamente al gradino più alto del podio e che potrebbe battagliare per la classifica di specialità. In casa Italia attenzione anche ad Elena Curtoni, che potrebbe essere la grande sorpresa di questo primo superG.

Le azzurre lanciano dunque la loro sfida al resto del Mondo e soprattutto alla leader della classifica generale Petra Vlhova. C’è attesa per la slovacca, che non è mai salita sul podio in Coppa del Mondo nella velocità. Favorite anche le padrone di casa della Svizzera Corinne Suter, Lara Gut ed anche le austriache Nicole Schmidhofer e Stephanie Venier.

Il superG di St.Moritz, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino, comincerà alle ore 11.30. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo del Circo Bianco al femminile!

Foto: LaPresse