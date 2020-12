Pattinaggio artistico: Anna Shcherbakova vince per la terza volta consecutiva i Campionati Nazionali Russi. Seconda Valieva

Gettare il cuore oltre l’ostacolo, citofonare Anna Shcherbakova. L’atleta di Mosca, reduce da una polmonite che l’ha tenuta ferma per diverse settimane, ha vinto per il terzo anno di fila il titolo ai Campionati Nazionali Russi di pattinaggio artistico, conclusi quest’oggi alla Traktor Arena di Chelyabinsk eguagliando quanto fatto da Irina Slutskaya nel triennio 2000-2002 nell’anno più difficile e, soprattutto, nella gara più complessa, costellata da performance dal livello stellare.

L’allieva di Eteri Tutberidze, che è scesa sul ghiaccio dopo le principali contendenti al titolo dunque con una pressione al di sopra dell’indice della normalità, si è resa protagonista di una prestazione da capogiro, dove ha eseguito due ottimi salti quadrupli, il lutz e il flip, snocciolando poi in sequenza triplo flip/triplo toeloop, il doppio axel e, dulcis in fundo, due tripli lutz nella seconda metà tra cui il primo in catena con il triplo rittberger, intervallati dal triplo flip combinato con il triplo salchow.

Ottenendo il miglior riscontro sulle componenti del programma e sfoggiando una crescita importantissima sul versante dell’interpretazione e della maturità disegnando una tela fluida sulle morbide note de “Morning Passages“, “Big plans” e “Beethoven’s Five Secrets“, la fuoriclasse ha ricevuto una meritatissima standing ovation da parte del pubblico presente, facendo commuovere non solo gli spettatori ma anche i membri del suo team tra cui il coreografo Daniil Gleikhengauz e la stessa Eteri Tutberidze. Gigantesco il punteggio nel segmento, 183.79 (106.70, 77.09) per la bellezza di 254.10 totali.

Ennesima prova incredibile anche per la Campionessa Mondiale Junior in carica Kamila Valieva, autrice di un programma estremamente coinvolgente malgrado una selezione musicale, il “Bolero” di Ravel, gigantesca per la sua giovanissima età. La nativa di Riazan ha preso il largo sfoderando una performance impreziosita da undici elementi tecnici vicinissimi all’eccellenza assoluta, a cominciare da due quadrupli toeloop di enorme fattura, ampi, ed eseguiti con le braccia alzate durante la fase di rotazione. Snocciolando in sequenza inoltre un triplo rittberger, un doppio axel, due tripli lutz (uno con triplo toeloop) e delle trottole valutate con un grado di esecuzione elevatissimo la russa pur ricevendo la chiamata sul quarto sul triplo flip con euler/triplo salchow ha raccolto 174.02 (97.70, 76.32) per 254.01, blindando così il posto d’onore.

Performance positiva anche per Alexandra Trusova che, per l’occasione, ha deciso di stravolgere il suo asset di gara. Via il quadruplo salchow e i due quadrupli toeloop, dentro solo due quadrupli lutz, uno singolo e l’altro combinazione con il triplo toeloop, salti che, addizionati a due tripli lutz di cui uno combinato con il triplo rittberger e un triplo flip agganciato al triplo salchow, hanno fatto schizzare il suo punteggio a quota 170.61 (97.75, 72.86) per 146.37. Una prova solida per la regina dei quadrupli che, a prescindere da tutto ciò che è di contorno intorno a lei, ha reagito con carattere dopo la (giusta) quarta piazza dello short. Bene infine anche Daria Usacheva, che non aveva i punti per le mani per tentare il blitz al podio, quarta con (80.93, 72.91) per 230.56.

