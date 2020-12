LIVE Scandicci-Schwerin 19-25 25-19 25-20 25-21, Champions League volley in DIRETTA: le toscane volano in vetta al Gruppo A

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

19.37 Grazie per aver vissuto con noi le emozioni del match tra Scandicci-Schwerin e buon proseguimento di serata.

19.35 Successo meritato per Scandicci che dopo un primo set un po’ sotto tono ha alzato il livello del suo gioco, soprattutto in difesa, e per le tedesche non c’è stato nulla da fare. Con questo successo le ragazze di Barbolini volano in testa in solitaria al Gruppo A di Champions League.

25-21 STYSIIIIIAAAAAAKKKKK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Colpisce ancora con un bolide toccato dal muro e volato fuori!!!!!!!!!

24-21 Attacco ad incrociare da seconda linea perfetto di Agost! Annullato il primo match point.

24-20 STYSIIIAAAAAKKKKKKKKK!!!!!!!!! Un diagonale strettissimo e potentissimo!!!!

23-20 Occasione sprecata da Scandicci. La ricezione delle tedesche era finito nel campo delle toscane che si sono fatte trovare impreparate.

23-19 DREWNIOOOK!!!!!!! Mani fuori fondamentale!!!!

22-19 Le tedesche difendono ancora bene e trova il mani fuori di Oude. Ora Scandicci sembra un po’ in difficoltà: forza ragazze!

22-18 Muro di Stoltenborg stampato in faccia a Pietrini.

22-17 Oude tira forte e trova le mani di Malinov ma la palla termina out.

22-16 Pallonetto incredibile di Pietrini da metà campo che viene toccato dal muro ma resta nel campo delle tedesche.

21-16 MUROOOOO COURTNEYYYYYYY!!!! Punto importantissimo per spegnere le velleità di recupero delle tedesche.

20-16 Scambio molto lungo, alla fine del quale Stysiak prova la parallela ma sbaglia. Barbolini chiama un altro time-out.

20-15 Barfield trova un pallonetto beffardo.

20-14 Sbaglia al servizio anche Janktzo.

19-14 In rete il servizio di Stysiak.

19-13 Pietrini riceve bene e servita da Malinov tira un gran diagonale, il muro tocca ma la palla è out.

18-13 Lungo il servizio di Malinov.

18-12 Stysiak fulmina le avversarie con una diagonale potente e stretto!

17-12 Bolide da seconda linea di Agost! Le tedesche stanno riprendendo vigore. Barbolini chiama il time-out.

17-11 Murato il pallonetto di Popovic.

17-10 Pallonetto beffardo di Barfield.

17-9 Bosetti difende qualsiasi cosa a Stysiak punisce con una gran parallela.

16-9 Lunghissimo il servizio di Oude.

15-9 Stoltenborg ripaga con la stessa moneta la palleggiatrice azzurra.

15-8 Ancora lei: Ofelia Malinov!!!!! Attacco sul secondo tocco fantastico!

14-8 Stysiak difende su una grande diagonale ma Courtney spara fuori il contrattacco.

14-7 Errore al servizio delle tedesche!!!

13-7 Mani fuori di Stoltenborg.

13-6 Malinov si propone per una fast ma sbaglia la misura.

13-5 Termina un lunghissimo turno al servizio di Pietrini. Le tedesche di sbloccano con un mani-out di Oude.

13-4 Murooooo Scandicci!!!!! Tocco in comproprietà tra Courtney e Lubian!!!

12-4 Incredibile Scandicci in difesa!!!!!!!!!! Favolose le toscane!!!! All’ennesimo contrattacco Pietrini da seconda linea gioca una parabola incredibile!!!! Koslowski chiama il time-out.

11-4 MUROOOO LUBIAAAAAN!!!!

10-4 Le tedesche non passano più!!! Nel contrattacco disastro di Szakmary.

9-4 Scandicci impenetrabile difende ancora alla grande, Pietrini alza per Courtney che si inventa una parallela incredibile!

8-4 Pietriniiiiiiiiiiii!!!!!! L’azzurra da seconda linea passa tra le mani del muro!!!!!

7-4 ACEEEEEEEE PIETRINIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!

6-4 Stysiak tira un bolide in faccia al libero avversario!

5-4 MUROOOO MALINOOOOV!!!!

4-4 Alsmeier chiude la porta in faccia al primo tempo di Lubian.

4-3 Murata la diagonale stretta di Pietrini.

4-2 Szakmary trova impreparato il muro di Scandicci.

4-1 Pietrini attacca e la palla si insacca tra le mani del muro.

3-1 Il punto lo segna Pietrini ma il merito è tutto di Bosetti che difende per quattro volte agli attacchi avversari: impressionante!!!!!

2-1 Szakmary tira a tutto braccio un pallone staccato da rete e sbaglia abbondantemente la diagonale.

1-1 Lunghissimo il servizio di Imoudu.

0-1 Spelman disegna una diagonale praticamente imprendibile.

INIZIA IL QUARTO SET

19.00 Ottimo set giocato dalle toscane che in difesa sono diventate decisamente più solide e compatte rispetto all’avvio del match. Malinov sta disputando una partita fantastica non solo in assistenza alle compagne ma è sempre presente a muro e tutte le palle contese a rete sono affar suo!

25-20 Courtneyyyy!!!! Chiude il set con un bomba!!!!!

24-20 Szakmary passa tra le mani del muro che tocca ma la palla termina out.

24-19 Attacco altissimo di Szakmary che trova le mani di Stysiak.

24-18 MONSTER BLOCK COURTNEYYYYYY!!!!!!!!!!!!!!!!

23-18 Fast perfetta di Drewniok!

22-18 Muro di Ambrosius stampato in faccia a Courtney!

22-17 Bomba dalla seconda linea di Szakmary!

22-16 MUROOOOO MANILOOOOOOOV!!!!!!!!!!!!!!!!!!

21-16 Attacco lunghissimo di Agost!

20-16 Furbissima Malinov!!!! La palleggiatrice in una palla contesa a rete aspetta il tocco dell’avversaria e poi la beffa!

19-16 Courtneyyyy!!!!!!!!!!!! Difesa favolosa delle toscane con l’opposto che tira un missile imprendibile in diagonale!

18-16 Che difesa Scandicci!!!! Courtney sul secondo contrattacco gioca un pallonetto magico.

17-16 Primo tempo perfetto di Lubian!

16-16 Fischiata invasione a Malinov!

16-15 Ace Spelman!

16-14 Alsmeier piega le mani del muro!

16-13 Scambio lunghissimo e molto intenso chiuso dal primo tempo di Lubian!!!!

15-13 Errore al servizio di Stysiak!

15-12 Ace fortunato di Stysiak che trova la deviazione del nastro!

14-12 Stysiak gioca da lontanissimo con le mani del muro: punto fantastico!

13-12 Bomba di Stysiak che inchioda la difesa aversaria!

12-12 Spelman si salva trovando un mani out incredibile!

12-11 Pasticcio di Malinov su un attacco non imprendibile di Imoudu. Barbolini chiama il time-out.

12-10 Pietrini prova a giocare una parallela complicatissima e sbaglia, palla out!

12-9 Scandicci difende ancora bene ma Szakmary trova il jolly passando tra le mani del muro piazzato!

12-8 Lungo il servizio di Imoudu!

11-8 Parallela complicatissima di Szakmary!

11-7 ACEEEEEEE COURTNEY!

10-7 Difesa da antologia di Malinov, sul contrattacco Pietrini è favolosa giocando una diagonale strettissima!

9-7 Mani fuori abbastanza fortunoso di Courtney!

8-7 Muro di Imoudu stampato in faccia a Stysiak!

8-6 Szakmary passa tra le mani del muro.

8-5 Scandicci difende in maniera spettacolare, Spelman prova a colpire una palla complicatissima ma sbaglia.

7-5 Errore al servizio delle tedesche!

6-5 Scambio molto intenso con Stysiak che prova a colpire in diagonale una palla lontanissima da rete ma il colpo finisce out.

6-4 Courtney!!!!!!!!! Diagonale strettissima che annichilisce la difesa tedesca!

5-4 Bomba di Imoudu dalla seconda linea.

5-3 MALINOOOOOOV!!!! Popovic alza troppo la palla in ricezione ma la palleggiatrice non si fa pregare e tira un gran bolide vincente.

4-3 Pietrini piega le mani del muro con la palla che finisce out.

3-3 Lungo il servizio di Stysiak!

3-2 Muro di Lubian!!! Le tedesche non riescono a difendersi!

2-2 Scandicci difende alla grande e Stysiak buca le mani del muro.

1-2 Out il servizio di Szakmary.

0-2 Terribile ricezione di Pietrini sul servizio di Szakmary.

0-1 Servizio in rete di Popovic.

INIZIA IL TERZO SET!

18.29 Secondo set nel quale le toscane hanno giocato con tutt’altro ritmo, alzando il livello in difesa e soprattutto senza la frenesia di cercare a tutti i costi il punto diretto.

25-19 Attacco out di Alsmeier!!!!!!!

24-19 Fallo fischiato alle tedesche, pestata la seconda linea!

23-19 Errore al servizio delle tedesche!

22-19 Terribile errore in ricezione di Markovic!

22-18 Bomba di Stysiak che però trova il muro tedesco ben appostato!

22-17 MAGIA MALINOOOOOOV!!!!! Trova l’attacco sul secondo tocco! Geniale!

21-17 Diagonale profondissima di Imoudu. Il videocheck conferma che la palla ha toccato la linea.

21-16 Imoudu sbaglia l’attacco che si spegne in rete.

20-16 Pietrini tira fortissimo in diagonale, le tedesche difendono ma poi si addormentano e lasciano cadere la palla incredibilmente.

19-16 Stoltenborg salta ma non tocca la palla ma beffa Scandicci.

19-15 Moster block Popovic!!!!!!

18-15 Agost in diagonale anticipa il posizionamento del muro.

18-14 Le toscane riescono a ricostruire bene e con Courtney trovano un ottimo mani out.

17-14 Brutto errore in diagonale di Stysiak!

17-13 Muro sulla fast di Popovic!

17-12 Bolide di Stoltenborg dalla seconda linea.

17-11 Stysiak è costretta ad attaccare un pallone lontanissimo da rete ma trova il mani out!

16-11 MUROOOOOOOOO STYSIIIIAAAAKKK!!!!!!!!!

15-11 Disastro in difesa Scandicci ma Malinov è famelica a rete e trova il punto!

14-11 Questa volta Alsmeier riesce a passare tra le mani del muro.

14-10 Alsmeier prova a far male in diagonale ma sbaglia.

13-10 Errore in palleggio delle tedesche, altro break per le toscane.

12-10 Attacco complicato delle toscane alla fine arriva il muro di Courtney!!!!

11-10 Ennesimo errore al servizio delle toscane, questa volta sbaglia la misura Pietrini.

11-9 Ancora Pietrini, ancora con una diagonale stretta!

10-9 Di poco out il servizio di Stysiak!

10-8 Bolide di Pietriniiiiiiiiiii!!!! Diagonale perfetto!!!!

9-8 Incomprensione tra Malinov e Lubian che non riesce ad attaccare.

9-7 Errore al servizio di Scandicci.

9-6 Pietrini tira un bolide in diagonale!

8-6 Alsmeier trova impreparato il muro di Scandicci con la parallela.

7-5 Mani-out molto intelligente di Stysiak!

6-5 Errore al servizio di Scandicci.

6-4 Lubian a muro!!!!!

5-4 Stysiak!!! Grande parallela che trova le mani del muro.

3-3 Pietrini passa tra le mani del muro!

2-3 Imoudu dalla seconda linea!

2-2 Stysiak non sbaglia con la diagonale!

1-2 Bomba ad incrociare di Spelman contro il muro a

1-1 LUBIAAAAN!!!! Gran muro dopo un attacco impreciso di Stysiak.

0-1 Subito ace di Imoudu!

INIZIA IL SECONDO SET!

17.56 Primo set nel quale Scandicci è stata troppo imprecisa in attacco anche se dall’altro lato le tedesche hanno tenuto altissime le percentuali in difesa. Barbolini ha cercato di dare una scossa alle sue ragazze cambiando tre dei perni della squadra senza successo. Le toscane devono necessariamente alzare i giri del motore.

19-25 Errore al servizio delle toscane e primo set per le tedesche!!!!

19-24 LUBIAAAAN!!! Inventa una giocata incredibile con un tocco morbido lungo vincente su una palla molto complicata.

18-24 Primo tempo vincente di Barfield!

18-23 In rete il servizio di Szakmary!

17-23 Pessima ricezione di Scandicci e palla staccatissima da rete, ci prova Stysiak ma l’attacco finisce lunghissimo.

17-22 Spelman buca il muro di Scandicci!

17-21 Monster block di Stysiaaaaak!!!

16-21 Bolide di Courtney in diagonale lunga!!!

15-21 Imoudu colpisce in diagonale!!!

15-20 MUROOOO SCANDICCI!!!!

14-20 Grande attacco di Drewniok!

13-20 Bomba sopra le mani del muro di Szakmary!

13-19 Errore al servizio delle tedesche.

12-19 Ace Alsmeier!

12-18 Inarrestabile ancora Alsmeier in diagonale. Barbolini richiama in panchina Malinov, Stysiak e Pietrini.

12-17 Errore al servizio delle tedesche!

11-17 Scandicci non riesce ad incidere in attacco e Alsmeier punisce con un bolide in diagonale.

11-16 Pallonetto beffardo di Spelman!

11-15 Stysiak gioca out la parallela ma chiede il tocco del muro, il videocheck conferma il tocco.

10-15 Fischiata invasione a Scandicci. Barbolini chiama un altro time-out! Il tecnico chiedere di giocare con più precisione!

10-14 Scandicci prova a difendersi ma non può niente sulla diagonale di Alsmeier.

10-13 BOMBAAAA DI STYSIAAAAK!!!

9-13 Esagera Pietrini con la diagonale stretta che si spegne in rete.

9-12 Le tedesche difendono sul primo tempo di Scandicci e trovano il mani-out di Imoudu.

9-11 Bomba in diagonale di Szakmary!

9-10 Reazione veemente delle toscane che difendono alla grande e trovano il punto con un mani out di Pietrini.

8-10 Punto combattutissimo chiuso da un monster block di Stysiak!!!!!!!!

7-10 Dolcissimo pallonetto di Stysiak!!!

6-10 Buona fast di Imoudu, il muro di Scandicci in ritardo.

6-9 ACEEEEEEEE MANILOOOOOOV!!!!!

5-9 Finalmente Courtney sfonda sopra le mani del muro.

4-9 Erroraccio di Stysiak che prova una diagonale stretta ma tira out.

4-8 Ambrosius conquista un punto direttamente dal servizio. Barbolini chiama il time-out!

4-7 Le toscane in difficoltà in ricezione, Imoudu è brava a mettere giù sul secondo tocco.

4-6 Scandicci difende a ripetizione ma alla fine il tentativo di Pietrini viene murato.

4-5 Errore al servizio delle tedesche.

3-5 Ottima difesa di Scandicci ma Stysiak si fa murare!

3-4 MALINOOOOOV!!!! Beffa tutte con un attacco di seconda.

2-4 Le tedesche difendono bene e trovano il punto in contrattacco con Szakmary dalla seconda linea.

2-3 Errore al servizio di Stysiak.

2-2 Ottimo mani fuori di Stysiak.

1-2 Le polacche si riportano avanti.

1-1 Popovic passa tra le mani del muro.

0-1 Partono bene le ospiti con un gran attacco di Agost!

17.30 Ci siamo tra pochi istanti inizierà il match!

17.25 E’ il momento della presentazione delle squadre.

17.20 Massimo Barbolini si affiderà come al solito al talento della sua palleggiatrice Ofelia Malinov e a quello delle sue attaccanti Magdalena Stysiak, Elena Pietrini, Megan Courtney e Lucia Bosetti.

17.15 Si gioca al PalaRiadoli dove si stanno disputando tutti i match del girone d’andata della Pool A.

17.10 Le tedesche, invece, hanno avuto la meglio sulle polacche del Rzeszów.

17.05 Scandicci nella prima partita del round robin ha superato al tie-break Busto Arsizio in un match altamente spettacolare.

17.00 Sarà un match molto importanti per le sorti del Gruppo A visto che entrambe le compagini hanno vinto la partita d’esordio.

16.55 Buonasera e benvenuti alla diretta live del match di Champions League di volley femminile tra Scandicci-Palmberg Schwerin.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida della seconda giornata del round robin del girone A di Champions League femminile tra Scandicci-Palmberg Schwerin. Le toscane hanno vinto al tie-break il tiratissimo match d’esordio nel derby contro Busto Arsizio.

Per conquistare la vetta del Gruppo A Massimo Barbolini si affiderà al talento in regia di Ofelia Malinov oltre che alla potenza e alla tecnica delle sue attaccanti Magdalena Stysiak, Elena Pietrini, Megan Courtney, Lucia Bosetti. Le toscane stanno vivendo un periodo di grande forma visto che provengono da ben quattro vittorie consecutive, l’ultima sconfitta risale al 31 ottobre sul campo di Monza.

Le tedesche hanno vinto a loro volta la partita d’esordio a questa Champions League di volley femminile superando le polacche del Rzeszow. La squadra che trionferà nel match odierno, quindi, volerà in vetta alla classifica del raggruppamento. Il bilancio nei precedenti è in parità con una vittoria a testa e risalente alla doppia sfida nella massima competizione europea del 2019.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della sfida della seconda giornata del primo round robin del girone A di Champions League femminile tra Savino del Bene Scandicci e Palmberg Schwerin, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 17.30. Buon divertimento a tutti.

salvatore.serio@oasport.it

Foto: LM-LPS/Lisa Guglielmi