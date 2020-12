LIVE Real Madrid-Borussia Moenchengladbach 2-0 in DIRETTA: Benzema lancia il Real, agli ottavi anche il Gladbach

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

23.02 Un saluto a tutti gli amici di OA Sport e grazie per averci seguito in questa DIRETTA LIVE. Sono stati emessi i verdetti del gruppo B con l'eliminazione dell'Inter. Buonanotte con noi e a presto per i prossimi appuntamenti.

22.59 Qualificazione meritata per Real Madrid e Borussia Moenchengladbach: queste due formazioni sono state in fondo le più costanti e quelle che hanno vinto le partite “turning point” del raggruppamento.

22.56 FINISCE A SAN SIRO! Inter eliminata da tutto ed unica squadra italiana a non qualificarsi agli ottavi di Champions. Nel gruppo B si qualificano Real Madrid (come primo) e Borussia Moenchengladbach (come seconda).

22.54 Si prolunga il recupero a San Siro ed aumentano i pensieri e le elucubrazioni per il Borussia Moenchengladbach.

22.52 Manca solo un minuto a Milano: sempre 0-0 tra Inter e Shakhtar. Finale palpitante in questo folle girone B.

FINISCE LA GARA DI VALDEBEBAS! 2-0 REAL MADRID! Il Borussia attende per l’ufficialità della qualificazione il finale della partita di San Siro.

90+1′ Due i minuti di recupero.

90′ Colpo di testa di Benzema dopo la scorribanda di Vazquez sulla destra: presa bassa per Yann Sommer.

89′ Prima ammonizione della gara: Zakaria sanzionato per un intervento in evidente ritardo su Kroos.

88′ Sicuramente la migliore prova stagionale per il Real Madrid. La squadra di Zidane è stata in controllo del match dal primo minuto, concedendo pochissimo al Gladbach ed essendo costantemente pericoloso in fase offensiva.

85′ Triplo cambio per Marco Rose: fuori Kramer, il capitano Stindl e Thuram, dentro Bénes, Wolf ed Herrmann.

82′ Ormai i tedeschi sembrano rassegnati alla sconfitta e guardano soprattutto quello che sta accadendo a Milano. Sulla panchina di Rose tutto lo staff sta guardando il confronto di San Siro sull’Ipad.

79′ ALTRO PALO DEL REAL! Splendida giocata di Benzema che elude la marcatura del difensore e serve Lucas Vazquez: botta dell’esterno spagnolo che fa tremare il palo.

78′ Poco fa è arrivato un doppio cambio nelle fila del Real Madrid: fuori Rodrygo e Vinicius, dentro Arribas e Asensio.

76′ Tante le possibilità di chiudere definitivamente il discorso per la squadra di Zidane, rimane a galla il Borussia.

73′ REAL A UN PASSO DAL 3-0!! Cross di Mendy verso Ramos che si libera in area e stacca di testa: vola Sommer miracolosamente. Sulla ribattuta a botta sicura Benzema colpisce la traversa e il pallone ritorna in campo senza aver varcato la linea.

72′ La squadra di Rose spera che non arrivino notizie di gol da Milano: con questa situazione sarebbero i tedeschi ad approdare agli ottavi.

69′ OCCASIONE REAL! Azione che parte da Vinicius: il brasiliano smista centralmente verso Mendy che a sua volta libera alla conclusione Rodrygo: pallone a lato di pochi centimetri.

67′ Buona azione della squadra di Zidane: combinazione Kroos-Benzema-Vinicius. Il brasiliano arriva al momento della conclusione ma viene murato dal ritorno veemente di Lainer.

65′ Continua il confronto fra Mendy e Lainer: l’austriaco, in questa occasione, viene steso dal terzino francese. Punizione per la squadra ospite.

63′ OCCASIONE REAL! Kroos riceve il pallone sulla trequarti, evita due difensori e libera il mancino: la sua conclusione viene smanacciata in corner da Sommer.

61′ Ancora risultato di parità a San Siro fra Inter e Shakhtar. In questo momento sarebbe il Real a passare come primo, mentre il Borussia come secondo.

59′ Chiuso Lainer da parte di Mendy. Grande intensità e sostanza per il terzino sinistro ex Lione.

57′ OCCASIONE MOENCHENGLADBACH! Pléa si smarca alle spalle dei difensori e si ritrova davanti a Courtois: la conclusione termina sull’esterno della rete.

55′ Dilapida una ripartenza Thuram, sbagliando il tocco in mezzo verso Stindl e favorendo il rientro della retroguardia blanca.

54′ Al termine di un’azione corale, giunge alla conclusione dal limite dell’area Toni Kroos: pallone nettamente alto sulla traversa.

52′ I tedeschi pressano con un po’ più di intensità e di continuità, ma non riescono ad insidiare sin qua il fraseggio del Real.

49′ OCCASIONE REAL MADRID! Sgroppata sulla destra di Rodrygo, scodellata in mezzo a cercare la testa di Benzema che stavolta non angola abbastanza la sua conclusione.

48′ In pratica è in campo con un 4-3-3 adesso il Gladbach: Stindl si è alzato ed è diventato il riferimento offensivo, Thuram sul centro-sinistra e Pléa sul centro-destra.

47′ Inizio a ritmi blandi in questo secondo frammento di partita. Situazione favorevole per gli uomini di Zidane che possono permettersi di gestire senza particolari patemi.

VIA AL SECONDO TEMPO!

22.01 Due all’intervallo per il Borussia Moenchengladbach: fuori Oscar Wendt e dentro Valentino Lazaro, l’esterno in prestito dall’Inter. Al posto di un impalpabile Embolo entra invece Zakaria.

22.00 Stanno per rientrare i ventidue giocatori in campo. A breve il via alla seconda frazione di gioco.

21.58 Prestazione decisamente rivedibile invece per la formazione di Marco Rose: avvio troppo timoroso, badando esclusivamente alla fase difensiva e colpito dalle trame offensive del Real. Nel secondo tempo servirà un atteggiamento ben più propositivo e spavaldo per uscire illesi da Valdebebas.

21.55 Primo tempo positivo per tutto il collettivo di Zidane: decisivo Benzema con il suo killer instinct, ottima la prova anche di Modric, collante fra centrocampo e attacco, bene anche Kroos e Casemiro, preziosi nella doppia fase. Non perfetti i due difensori, che si sono fatti trovare impreparati sull’occasione di Pléa che poteva cambiare la storia di questo primo tempo.

21.51 A Milano il confronto fra Inter e Shakhtar è ancora bloccato sullo 0-0. Questa la situazione attuale del girone: Real Madrid 10, B.Moenchengladbach 8, Shakhtar D. 8, Inter 6.

21.47 Finisce qui il primo tempo! Real Madrid avanti 2-0 grazie alla doppietta di Benzema.

45′ Un minuto di recupero prima dell’epilogo di questa prima frazione di gioco.

43′ Gol annullato a Modric! Azione rocambolesca da calcio d’angolo: respinto il primo tentativo del croato, alimenta l’azione Kroos che mette in mezzo verso Varane. Il pallone viene ancora allontanato verso Modric che conclude sotto l’incrocio. Viene ravvisato però un fuorigioco di Varane.

42′ Mendy steso poco prima dell’ingresso in area da Lainer: punizione da posizione interessante per i padroni di casa.

39′ PALO DI MODRIC!! Cross dalla destra del solito Lucas Vazquez, girata di Modric al volo che si stampa sul palo. Avrebbe meritato il gol il pallone d’oro 2018 visto l’ottimo primo tempo disputato.

38′ Destro completamente sballato da parte di Neuhaus in un tentativo senza troppe pretese da una trentina di metri.

36′ Cerca un’iniziativa Lainer sulla destra: allontana la difesa madridista.

33′ Quarto gol in questa edizione della Champions per l’attaccante transalpino. Non a caso il suo ritorno in campo sta coincidendo con il ritorno alla vittoria della squadra di Zidane.

31′ GOOOOOOOLLLLLLLLL!!! 2-0 REAL MADRID!! DOPPIETTA DI BENZEMA!! Gol fotocopia al primo: Rodrygo tiene un pallone in campo e lo mette in mezzo dove si inserisce il centravanti francese che si testa in torsione batte Sommer.

29′ Può essere contento sin qua Zidane della prova della sua squadra: partita preparata bene ed approcciata nel migliore dei modi, favorito anche da un attacco abulico da parte dei tedeschi.

27′ Real Madrid che cerca di addormentare i ritmi della partita, gestendo il possesso e provando di tanto in tanto a bussare dalle parti di Sommer.

25′ OCCASIONE GLADBACH! Verticalizzazione immediata di Kramer verso Pléa che si infila fra Sergio Ramos e Varane (distratti nell’occasione) e arriva davanti a Courtois: il suo scavetto termina a lato di un soffio.

24′ 0-0 a San Siro fra Inter e Shakhtar Donetsk, Real Madrid in vantaggio 1-0: con la situazione attuale i Blancos sarebbero primi nel girone con il Borussia secondo.

22′ Cerca la conclusione Benzema da fuori: sporca Elvedi in calcio d’angolo.

21′ Inizio di partita particolarmente positivo per Lucas Vazquez: preciso in fase difensiva e impattante in fase offensiva come testimonia l’assist servito a Benzema.

19′ Buona azione costruita sull’asse di destra fra Modric e Vinicius: sventa il pericolo Ginter in scivolata.

17′ Non riesce a creare vere e proprie occasioni da gol la squadra di Rose che è stata castigata al primo vero errore difensivo commesso.

15′ Presa alta di Courtois: nulla di fatto dal calcio d’angolo per i bianconeri.

14′ Ottima copertura di un attento Lucas Vazquez su un cross di Pléa dalla destra. Corner per gli ospiti.

12′ Risultato che attualmente sarebbe favorevole all’Inter: ai nerazzurri basterebbe una vittoria contro lo Shakhtar per volare agli ottavi.

10′ Reazione immediata del Borussia che ci prova con Thuram: tiro da posizione defilata respinto da Courtois.

9′ GOOOOLLLLLL!!! REAL IN VANTAGGIO!!!! SEGNA BENZEMA!! Splendida apertura di Modric per Lucas Vazquez che è libero di prendere la mira e di crossare sulla testa del francese che la mette all’angolino.

7′ Fallo di Vinicius che stende Kramer mentre stava guidando la ripartenza del Gladbach. Punizione per il Borussia che prova a salire col baricentro.

6′ Partenza pimpante per i padroni di casa: la sensazione è che la squadra di Zidane voglia spingere sin da subito per piegare la partita in maniera favorevole.

4′ Ancora pericoloso il croato che prova ad innescare Rodrygo: chiude la difesa ospite, riuscendo ad evitare anche il corner.

3′ Cross interessante di Modric dalla destra dopo un buon recupero palla: nessuno raccoglie l’invito in area, blocca a terra Sommer.

1′ Il Real Madrid manovra, il Borussia pressa alto in maniera asfissiante. Questo potrebbe essere il canovaccio della partita.

SI PARTE A VALDEBEBAS!

20.59 Risuona l’inno della Champions a Madrid.

20.58 Stanno entrando in campo le due squadre per questa sfida decisiva per le sorti del girone.

20.54 Intanto l’Atalanta ha vinto 1-0 ad Amsterdam sul campo dell’Ajax portando a tre le squadre italiane agli ottavi di finale della competizione. Si giocherà le sue chance fra pochi minuti anche l’Inter, la quale deve sperare in notizie positive proprio da questa partita.

20.50 Gladbach che proviene da una sconfitta in Champions contro l’Inter (2-3) e da un pari in campionato (2-2) sul campo del Friburgo. La squadra di Marco Rose non viene da un buon periodo di forma, ma è chiamata a raccogliere le forze e a compattarsi per un passaggio del turno che sarebbe sicuramente sorprendente dopo il sorteggio.

20.46 I Blancos arrivano a questo appuntamento avendo perso due delle ultime tre partite. I due ko sono arrivati contro lo Shakhtar in Champions (0-2) e in Liga contro l’Alavés (1-2). Lo scorso fine settimana è arrivata una vittoria fondamentale sul Siviglia di Lopetegui che ha riportato un minimo di tranquillità all’ambiente.

20.41 All’andata al Borussia Park finì 2-2 con il Real Madrid che riuscì a rimontare la doppietta di Thuram con le reti nel finale di Benzema e Casemiro.

20.36 Serata fresca a Madrid. Cinque gradi e cielo coperto. Ecco l’atmosfera allo stadio Alfredo di Stefano:

💫 ¡Así luce el escenario de esta noche a menos de dos horas del pitido inicial!

📍 Alfredo Di Stéfano#RMUCL | #HalaMadrid pic.twitter.com/8WfwJvCS5r — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 9, 2020

20.31 La squadra arbitrale del match:

Arbitro Björn Kuipers (NED)

Assistenti Sander van Roekel (NED) Erwin Zeinstra (NED)

Quarto arbitro Allard Lindhout (NED)

VAR Pol van Boekel (NED)

Assistente VAR Dennis Higler (NED)

20.26 Il Borussia Moenchenglabach, dopo aver iniziato questa edizione della Champions con quattro risultati positivi (due vittorie e due pareggi) è incappato in una sconfitta interna contro l’Inter che ha complicato le cose in chiave qualificazione. In caso di sconfitta la squadra di Rose retrocederebbe quasi sicuramente in Europa League, quindi non sono ammessi passi falsi.

20.21 Non parla di biscotto e non ha intenzione di voler scherzare col fuoco il Real Madrid. Non a caso Zidane in conferenza stampa ha parlato di finale, di partita da vincere a tutti i costi per prendersi qualificazione e primo posto. La panchina del francese è a rischio per la discontinuità di risultati sia in Champions sia in Liga e un risultato negativo stasera potrebbe essere fatale.

20.17 Sfida vitale per le sorti di questo girone. Ai tedeschi per il passaggio del turno basta un punto, mentre il Real Madrid deve vincere per assicurarsi il pass per gli ottavi. Entrambe le squadre sarebbero alla fase successiva in caso di pareggio e di contemporanea vittoria dell’Inter sullo Shakhtar.

20.14 Marco Rose sceglie il classico 4-2-3-1: Sommer tra i pali, Elvedi-Ginter coppia difensiva, Wendt e Lainer terzini. Neuhaus e Kramer in mediana, Thuram, Stindl e Plea a supportare Embolo.

20.08 Zidane opta per un 4-3-3 con Courtois tra i pali, ancora Lucas Vazquez adattato a destra visti i problemi di Carvajal, Ramos e Varane coppia centrale e Mendy a sinistra. Santissima trinità a centrocampo: Casemiro vertice basso, Modric e Kroos mezz’ali. In attacco i giovani Vinicius e Rodrygo a supportare Benzema.

20.03 Le formazioni ufficiali del match di questa sera:

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Lucas Vazquez, Sergio Ramos, Varane, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius. All. Zinedine Zidane.

Borussia Moenchengladbach (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt;, Kramer, Neuhaus; Thuram, Stindl, Plea ; Embolo All. Marco Rose.

20.00 Buonasera a tutti gli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata del gruppo B di UEFA Champions League 2020-2021. Si affrontano a Valdebebas Real Madrid e Borussia Moenchengladbach.

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del match fra Real Madrid e Borussia Moenchengladbach, valevole per la sesta ed ultima giornata del girone B di UEFA Champions League 2020-2021.

Partita decisiva nell’economia del passaggio del turno in questo gruppo completamente illogico e pazzo che coinvolge anche l’Inter. Entrambe le squadre scenderanno in campo al massimo della concentrazione per vincere ed assicurarsi il passaggio del turno. L’unico risultato che qualificherebbe entrambe le formazioni sarebbe un pareggio con una contemporanea vittoria dell’Inter sullo Shakhtar.

Real Madrid che viene da un periodo piuttosto burrascoso: la panchina di Zidane ha cominciato a traballare, soprattutto dopo il tonfo fragoroso a Kiev contro lo Shakhtar Donetsk. In campionato è arrivata una vittoria a Siviglia sabato scorso che ha calmato un po’ le acque, ma Zidane in conferenza stampa ha parlato di finale e di voglia di andarsi a prendere qualificazione e primo posto, senza tenere in mano la calcolatrice e la radiolina all’orecchio.

Il Borussia Moenchengladbach si è complicato la vita con la sconfitta interna contro l’Inter. Per il resto erano arrivati due pareggi (contro Inter e Real Madrid) e due vittorie roboanti sullo Shakhtar. La squadra di Marco Rose non viene da un grande periodo di forma: nello scorso turno di Bundesliga è arrivato un magro pareggio sul campo del Friburgo e fra tutte le competizioni sono arrivate due vittorie nelle ultime sei gare. Essendo a 8 punti, i tedeschi sono in testa al raggruppamento, ma per la qualificazione i bianconeri dovranno almeno raccogliere un punto da Valdebebas.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE scritta integrale della sfida fra Real Madrid e Borussia Moenchengladbach, decisiva per le sorti del gruppo B di UEFA Champions League 2020-2021. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 21.00 all’Estadio Alfredo di Stefano di Valdebebas, nel centro sportivo dei Blancos. La nostra cronaca comincerà attorno alle 20.00 con un ampio pre-partita. Buon divertimento e buona Champions a tutti!

PROBABILI FORMAZIONI

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Lucas Vazquez, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius.

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt; Neuhaus, Kramer; Lazaro, Stindl, Thuram; Pléa.

OA Sport nacque l'11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L'attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell'arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all'Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

