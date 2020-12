LIVE Pesaro-Fortitudo Bologna, Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La presentazione della giornata

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Carpegna Prosciutto Pesaro-Fortitudo Lavoropiù Bologna, match valevole per l’undicesima giornata della Serie A 2020-2021 di basket. Si tratta della prima di Luca Dalmonte sulla panchina della Fortitudo, con il tecnico di Imola che ha sostituito Meo Sacchetti sulla panchina della Effe.

Dalmonte non sarà l’unico ex a sedersi su una panchina, perchè anche dall’altra parte su quella di Pesaro ci sarà Jasmin Repesa, che ha vinto anche uno Scudetto a Bologna. E’ la sfida numero 85 in Serie A tra VL Pesaro e Fortitudo Bologna: il bilancio delle vittorie è di 44 per Bologna contro le 40 di Pesaro. Nelle 40 gare giocate a Pesaro la VL è in vantaggio per 24 a 16.

Pesaro sta disputando un ottimo campionato ed è nel gruppone ad otto punti e lotterà in queste giornate per provare a raggiungere una sorprendente qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia. La Fortitudo, invece, è ultima con solo due punti e cerca di risollevarsi da una situazione davvero disastrosa.

La palla a due di Carpegna Prosciutto Pesaro-Fortitudo Lavoropiù Bologna, match valevole per l’undicesima giornata della Serie A 2020-2021 di basket, è in programma alle ore 20.30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

