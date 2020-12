Basket, Serie A: la Fortitudo Bologna torna a vincere. Pesaro va ko nell’anticipo

La cura Dalmonte sembra aver già dato i primi frutti. La Fortitudo Bologna torna alla vittoria in campionato due mesi dopo l’ultima, superando nell’anticipo la Carpegna Prosciutto Pesaro per 78-70. Secondo successo in campionato per la Effe, che almeno per una notte non è più da sola in ultima posizione; mentre i padroni di casa restano fermi a 8 punti e rallentano la loro corsa verso la qualificazione alle Final Eight.

Una vittoria di carattere, di rabbia, di voglia, tutte cose che ha messo in campo Leonardo Totè, miglior marcatore della Fortitudo con 15 punti. Importanti anche i 12 di Adrian Banks, mentre a Pesaro non sono bastati i 19 punti di Frantz Massenat e i 17 di Carlos Delfino.

Una partita che ha vissuto sul filo dell’equilibrio. Al massimo la Fortitudo ha toccato un massimo vantaggio di otto punti, ma Pesaro ha sempre avuto la forza di rientrare nel match. Si è arrivati negli ultimi cinque minuti in perfetta parità ed è qui che la Fortitudo ha costruito la vittoria. Ci hanno pensato una tripla di Fletcher ed i canestri di uno scatenato Totè, l’uomo chiave negli ultimi minuti.

Questo il tabellino della partita

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO – FORTITUDO LAVOROPIU’ BOLOGNA 70-78 (15-21, 19-13, 20-23, 16-21)

Pesaro: Filloy 5, Delfino 17, Robinson 4, Massenat 19, Filipovity 10, Tambone, Serpilli, Basso, Zanotti 4, Calbini, Cain 11, Drell

Bologna: Aradori 9, Banks 12, Withers 9, Fantinelli 6, Totè 15, Palumbo, Fletcher 3, Saunders 8, Dellosto, Mancinelli 5, Sabatini

Credit Ciamillo