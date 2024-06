Atletica, la formazione della 4×100 per la finale: l’Italia riabbraccia Jacobs e Tortu, c’è un cambio di frazione

Serata conclusiva agli Europei 2024 di atletica leggera, allo Stadio Olimpico di Roma si assegnano le ultime medaglie e l’Italia vuole essere grande protagonista per chiudere in maniera trionfale la rassegna continentale. Riflettori puntati sulle staffette e su un’agguerrita 4×100 maschile che, dopo l’apoteosi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e l’argento ai Mondiali 2023, andrà a caccia della medaglia di lusso di fronte al proprio pubblico.

Il responsabile della velocità Filippo Di Mulo e il DT Antonio La Torre ha comunicato il quartetto che scenderà in pista alle ore 22.50: Matteo Melluzzo, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta, Filippo Tortu. Ci sono stati dunque dei cambi rispetto alle batterie di ieri, come era stato preannunciato.

Marcell Jacobs si riprende la seconda frazione dopo aver riposato in occasione del turno preliminare, pronto a sfoderare tutta la sua velocità sul rettilineo dopo aver conquistato la medaglia d’oro sui 100 metri. Filippo Tortu si rimpossessa della chiusura, desideroso di prendersi la rivincita dopo l’amaro argento portato a casa sui 200 metri. Confermatissimo Lorenzo Patta in terza frazione, ormai una garanzia in curva come ha dimostrato agli ultimi Mondiali e ieri in batteria.

Rispetto alla prova di ieri escono Lorenzo Simonelli (il Campione d’Europa dei 110 ostacoli aveva sostituito Tortu) e Roberto Rigali, che era stato confermato al lancio dopo l’argento iridato. Il lombardo viene sostituito da Matteo Melluzzo, che ieri aveva corso in seconda frazione. Si tratta di una formazione estremamente competitiva e indubbiamente favorita per la conquista della medaglia d’oro.

FORMAZIONE ITALIA 4X100 FINALE EUROPEI

Matteo Melluzzo, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta, Filippo Tortu.