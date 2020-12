LIVE Parma-Juventus, Serie A calcio in DIRETTA: Pirlo sceglie Ramsey!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20.22 La Juve è terza in compagnia della Roma: se vince stasera aggancia l’Inter al 2° posto, a -1 dal Milan capolista.

20.19 Il Parma è attualmente 14° in classifica con 12 punti, ma con una vittoria supererebbe temporaneamente tre squadre.

20.16 Anche la Juve arriva da un pari interno: 1-1 allo Stadium contro l’Atalanta.

20.13 Il Parma è reduce dal pareggio senza reti contro il Cagliari: 0-0 al Tardini.

20.10 Ecco le formazioni ufficiali:

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Sohm, Hernani, Kurtic; Kucka, Cornelius, Gervinho. All. Liverani

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Kulusevski, Bentancur, McKennie, Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo

20.05 Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale di Parma-Juventus anticipo serale della Serie A.

Nella Juventus si prospettano cambi dall’ultima partita, al terzo match settimanale. Buffon potrebbe giocare in porta, mentre Alex Sandro potrebbe riprendersi il suo posto sulla fascia sinistra. Bentancur vuole un posto in mezzo al campo insieme a Rabiot, così come Kulusevski e Bernardeschi sulle due fasce a centrocampo. In attacco Morata con Cristiano Ronaldo: Dybala va fuori per infortunio, al pari di Arthur, Demiral e Chiellini.

Liverani pronto a schierare Cornelius come prima punta, supportato da Gervinho e uno tra Brunetta o Karamoh. In mezzo Kucka, assieme a Hernani e Kurtic, fuori Scozzarella per infortunio alla pari di Pezzella. Busi si candida da terzino in vantaggio su Gagliolo, in mezzo Osorio e Bruno Alves. Fuori l’ex Nicolussi Caviglia: stagione finita per la rottura del crociato.

