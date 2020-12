LIVE Parma-Juventus 0-4, Serie A calcio in DIRETTA: facile vittoria per i bianconeri. Pagelle e highlights

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.50 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live!

22.47 Ecco le pagelle:

PARMA (4-3-3): Sepe 6; Iacoponi 5 (60′ Busi 6), Osorio 5, Bruno Alves 6, Gagliolo 6; Sohm 6, Hernani 6, Kurtic 5; Kucka 6 (60′ Cyprien 6), Cornelius 5 (60′ Inglese 6), Gervinho 4.5 (46′ Karamoh 5). All. Liverani 5.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon 7; Danilo 6, Bonucci 5.5 (76′ Cuadrado 6), De Ligt 6, Alex Sandro 6; Kulusevski 7, Bentancur 7, McKennie 6.5 (76′ Portanova 6), Ramsey 6 (68′ Bernardeschi 6); Morata 7, Cristiano Ronaldo 8 (82′ Chiesa s.v.). All. Pirlo 6.

22.45 Partita gestita e dominata dalla Juventus che con Ronaldo autore di una doppietta, Morata e Kulusevski batte un Parma in difficoltà tattica e fisica.

91′ Fine della partita, Parma-Juventus 0-4.

90′ Un minuto di recupero.

88′ Goooooooooooooooooooool, Morataaaaaaaaaaaaaaaa, di testa l’attaccante spagnolo trafigge Sepe firmando la quarta rete della partita, Parma-Juventus 0-4.

86′ Portanova ci prova da fuori, respinge in tuffo Sepe.

84′ Esce Ronaldo ed entra Chiesa per la Juventus.

82′ Bentancur ottimo recupero a centrocampo, l’ennesimo della partita.

80′ Buffon parecchio in forma quest’oggi anche in fuorigioco respinge ogni tentativo.

78′ Fuori Bonucci e McKennie e dentro Portanova e Cuadrado nella Juventus.

76′ Gagliolo di piatto sfiora la rete.

74′ Partita che oramai ha perso di ritmo visto il risultato.

72′ Parma che ci prova ma senza molta convinzione.

70′ Fuori Ramsey e dentro Bernardeschi nella Juventus.

68′ Bruno Alves impegna dalla distanza Buffon.

66′ Bentancur da fuori va vicino alla quarta rete.

64′ Fuori Iacoponi, Cornelius e Kucka, dentro Busi, Inglese e Cyprien per il Parma.

62′ Si preparano nuovi cambi per il Parma.

60′ Ronaldo di testa non trova il secondo palo, vicino alla tripletta.

58′ Parma che non riesce a ripartire in contropiede, soffre la pressione bianconera.

56′ Spinge la Juventus alla ricerca della quarta rete.

54′ De Ligt prova il cross in mezzo ma viene fermato.

52′ Ancora Buffon respinge un tentativo dei giocatori del Parma dalla distanza ravvicinata.

50′ Gooooooooooooooooooooool, Cristiano Ronaldoooooooooooooooooooooo, il fenomeno portoghese incrocia con il sinistro e firma la terza rete della partita, Parma-Juventus 0-3.

48′ Esce Gervinho ed entra Karamoh per il Parma.

46′ Inizia la ripresa!

21.35 Buona Juventus che con due giocate dei singoli (Ronaldo e Kulusevski) riesce a portarsi sul doppio vantaggio.

A tra poco per il secondo tempo!

45′ Fine del primo tempo, Parma-Juventus 0-2.

43′ Alex Sandro ci prova di testa ma sbaglia la misura.

41′ Morata prova il tiro ma viene murato dalla difesa.

39′ Kulusevski prova il passaggio dentro l’area di rigore ma non trova compagni.

37′ Prova l’avanzata Alex Sandro ma viene fermato dal terzino avversario.

35′ Iacoponi al volo non impegna Buffon.

33′ Gagliolo mette in mezzo dalla sinistra ma non trova compagni.

31′ Ronaldo a giro di destro va vicino alla doppietta personale.

29′ Goooooooooooooooooooooooooool, Cristiano Ronaldoooooooooooooooooooo, cross di Morata e Cristiano Ronaldo di testa sancisce il raddoppio, Parma-Juventus 0-2.

27′ Lancio di Bonucci per Mckennie, che non trova il pallone.

25′ Goooooooooooooooooooooool, Kulusevskiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, sinistro piazzato sul secondo palo dopo un cross di Alex Sandro, Parma-Juventus 0-1.

23′ De Ligt commette fallo a centrocampo.

21′ Bentancur prova il tiro da fuori, para Sepe.

19′ Spinge la Juventus facendo salire anche Alex Sandro.

17′ Ramsey con il tacco sbaglia un passaggio per Ronaldo davanti al portiere.

15′ BUFFON! compie un miracolo respingendo con i piedi un tentativo a botta sicura di Kucka.

13′ Ramsey non trova il tocco davanti al portiere dopo un bel passaggio di McKennie.

11′ Juventus che prova da alzare il baricentro, ma nello stesso tempo cerca di non concedere spazi a Gervinho.

9′ De Ligt dopo un corner ci prova di piatto, pallone parato da Sepe.

7′ Hernani ci prova da fuori area, pallone calciato malamente.

5′ Morata incrocia con il sinistro, pallone fuori di poco.

3′ Hernani subito al cross basso, Buffon blocca il pallone.

1′ inizia la partita!

20.40 Il Parma ha pareggiato 0-0 tutte le ultime tre gare interne di campionato (non accadeva dal 1996 e non è mai arrivata a quattro 0-0 interni consecutivi); in generale la squadra emiliana è la formazione che conta più 0-0 in questa Serie A (tre appunto).

20.37 È da giugno contro il Bologna che la Juventus non riesce a chiudere un match in trasferta in campionato senza subire gol: 11 partite di fila senza clean sheet fuori casa per la Vecchia Signora, non arriva a 12 in Serie A da agosto 2010 (15 in quel caso).

20.34 Tra le squadre affrontate più di due volte al Tardini in Serie A, la Juventus è quella contro cui il Parma ha la peggior percentuale di successi (ha vinto il 28% delle partite giocate in casa contro i bianconeri, sette su 25).

20.31 Il Parma non è andato a bersaglio in tre degli ultimi sei match casalinghi contro la Juventus in Serie A, dopo che aveva realizzato almeno un gol in 17 dei primi 19 confronti interni con i bianconeri nel torneo.

20.28 La Juventus ha vinto tutte le ultime sei partite di Serie A contro il Parma disputate nel girone d’andata, tenendo la porta inviolata ben quattro volte nel parziale

20.25 La Juventus ha vinto sei delle ultime otto sfide di Serie A contro il Parma (1 pareggio, 1 sconfitta), incluse le ultime due trasferte di fila.

20.22 La Juve è terza in compagnia della Roma: se vince stasera aggancia l’Inter al 2° posto, a -1 dal Milan capolista.

20.19 Il Parma è attualmente 14° in classifica con 12 punti, ma con una vittoria supererebbe temporaneamente tre squadre.

20.16 Anche la Juve arriva da un pari interno: 1-1 allo Stadium contro l’Atalanta.

20.13 Il Parma è reduce dal pareggio senza reti contro il Cagliari: 0-0 al Tardini.

20.10 Ecco le formazioni ufficiali:

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Sohm, Hernani, Kurtic; Kucka, Cornelius, Gervinho. All. Liverani

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Kulusevski, Bentancur, McKennie, Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo

20.05 Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale di Parma-Juventus anticipo serale della Serie A.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Parma-Juventus match della Serie A Tim 2020-21, sfida fondamentale per i bianconeri che affrontano i ducali per ottenere i tre punti.

Nella Juventus si prospettano cambi dall’ultima partita, al terzo match settimanale. Buffon potrebbe giocare in porta, mentre Alex Sandro potrebbe riprendersi il suo posto sulla fascia sinistra. Bentancur vuole un posto in mezzo al campo insieme a Rabiot, così come Kulusevski e Bernardeschi sulle due fasce a centrocampo. In attacco Morata con Cristiano Ronaldo: Dybala va fuori per infortunio, al pari di Arthur, Demiral e Chiellini.

Liverani pronto a schierare Cornelius come prima punta, supportato da Gervinho e uno tra Brunetta o Karamoh. In mezzo Kucka, assieme a Hernani e Kurtic, fuori Scozzarella per infortunio alla pari di Pezzella. Busi si candida da terzino in vantaggio su Gagliolo, in mezzo Osorio e Bruno Alves. Fuori l’ex Nicolussi Caviglia: stagione finita per la rottura del crociato.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Parma-Juventus, partita valevole per la Serie A Tim 2020/2021: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 20:45. Buon divertimento!

Foto: Lapresse.