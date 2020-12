LIVE Olimpia Milano-Dinamo Sassari, Serie A basket in DIRETTA: sfida di cartello al Forum di Assago

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Dinamo Sassari, match valido per la dodicesima giornata della Serie A 2020-2021 di basket.

La domenica della pallacanestro tricolore sarà inaugurata proprio dal piatto forte di giornata, la supersfida tra l’AX Armani Exchange Milano e il Banco di Sardegna Sassari. La squadra allenata da Ettore Messina è reduce dal primo ko in campionato contro Brindisi, ma ha reagito alla grande con i due successi in terra turca in Eurolega e punterà a riprendere il cammino anche in Serie A. Una motivazione in più per i meneghini è costituita dal fatto che ieri, nell’anticipo del dodicesimo turno, Brindisi è stata piegata in casa da Pesaro, per cui vincere oggi significherebbe riprendersi la vetta solitaria della classifica. I sardi, invece, che finora hanno maturato un record di 5-4, hanno molto da farsi perdonare se pensiamo allo scorso match di Champions League nel quale hanno perso nettamente contro i Bakken Bears, provocando l’ira di Gianmarco Pozzecco.

La palla a due del match tra Olimpia Milano e Dinamo Sassari è programmata per le ore 17.00. OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale con aggiornamenti in tempo reale. Buon divertimento!

