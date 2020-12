LIVE Olimpia Milano-Dinamo Sassari 102-86, Serie A basket in DIRETTA: i meneghini vincono grazie a un ultimo quarto superlativo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

18.55 Chiudiamo qui la nostra Diretta Live. Grazie per averci seguito e buona serata!

18.53 Gli uomini-copertina per l’Armani Exchange sono Gigi Datome e Michael Roll, che chiudono rispettivamente a quota 24 e 22 punti. Dall’altra parte il miglior realizzatore è Jason Burnell, che si ferma a 23 punti.

18.50 L’Olimpia Milano mette alle spalle il ko contro Brindisi, torna alla vittoria e si riappropria della vetta solitaria della classifica. Il punteggio finale non inquadra l’andamento della partita, che è stata estremamente equilibrata per tre quarti di gioco e poi ha visto i meneghini dominare nell’ultimo periodo (parziale di 30-11).

FINALE: Olimpia Milano-Dinamo Sassari 102-86

102-86 2/2 di Burnell in lunetta.

102-84 2/2 ai liberi per Roll.

100-84 Datome continua a martellare! Impietoso il parziale di quest’ultimo quarto a 1′ dalla sirena: 28-9.

98-84 Gancio vincente di Tillman.

98-82 1/2 in lunetta per Burnell.

Bella stoppata di Hines su Tillman. Una sola squadra in campo ormai.

98-81 DATOME ON FIRE! Altra tripla dall’angolo per l’ex Fenerbahce, addirittura +17 Milano.

95-81 Datome riceve da Delaney in angolo, entra in area e va a segno con l’appoggio al vetro. L’Olimpia pare aver preso il volo ormai!

93-81 Shields completa il gioco da tre punti e porta Milano in doppia cifra di vantaggio.

92-81 Shields va fino in fondoo! Canestro e fallo subito!

90-81 ANCORA DATOME DALL’ARCO! Micidiale ripartenza milanese, l’azzurro la conclude in bellezza.

87-81 Ripartenza sarda, Spissu riceve da Gentile e va a segno col piazzato.

Sbracciata di Spissu, Delaney viene colpito e rimane a terra dolorante.

Timeout Sassari.

87-79 Anche Datome fa male dall’arco! +8 Milano, che potrebbe aver impresso l’accelerazione decisiva.

84-79 ROLL E’ INARRESTABILE! Altra bomba per il numero 10 dell’Olimpia.

81-79 Terza tripla consecutiva di Michael Roll! Sorpasso Milano!

78-79 ALTRA TRIPLA DI ROLL! Sta salendo in cattedra lo statunitense, -1 Armani Exchange!

75-79 Tillman riceve da Spissu e trova la retina con la mano destra.

75-77 Apertura di Hines, Roll va a segno con la tripla!

72-77 Tillman firma il primo canestro dell’ultimo quarto.

INIZIO ULTIMO QUARTO

FINE TERZO QUARTO: Olimpia Milano-Dinamo Sassari 72-75

72-75 Roll replica con la stessa moneta a fil di sirena.

70-75 Palleggio, arresto e tiro per Spissu.

70-73 2/2 di LeDay in lunetta.

68-73 Tillman ristabilisce le distanze.

68-71 Finta e piazzato a bersaglio per il Chacho.

66-71 1/2 in lunetta per Stefano Gentile.

66-70 Bomba di Rodriguez! Milano torna sul -4.

63-70 Bilan attacca l’area e segna con l’appoggio al vetro.

63-68 Rodriguez prova a entrare in partita.

61-68 Spissu va a bersaglio dalla media distanza.

61-66 Biligha riceve nel pitturato e schiaccia!

Timeout Olimpia Milano.

59-66 Contropiede sardo: Gentile schiaccia per terra, Burnell riceve e va di layup. +7 Dinamo!

59-64 Burnell in lunetta completa il gioco da tre punti.

59-63 IMPETUOSO BURNELL! Canestro e fallo subito per il 14 sassarese.

59-61 Biligha sfidato al tiro, lo prende e lo manda a bersaglio.

57-61 2/2 di Bilan in lunetta.

Spissu sbaglia il libero.

Fallo tecnico fischiato a Ettore Messina.

57-59 DATOME RISPONDE SUBITO!

54-59 BILAN DA TRE! +5 SASSARI!

54-56 Piazzato comodo per LeDay.

52-56 Bilan cattura un prezioso rimbalzo offensivo e poi segna su assist di Gentile.

52-54 3/3 di Burnell in lunetta.

52-51 1/2 ai liberi di Brooks.

51-51 Shields manda a bersaglio la prima tripla del secondo tempo! Nuova parità al Forum.

48-51 Contropiede sassarese, chiuso dal layup di Burnell.

48-49 Il primo canestro della ripresa è ad opera di Stefano Gentile.

INIZIO SECONDO TEMPO

17.53 Ci prendiamo qualche minuto di pausa. Ci ritroviamo tra poco per l’inizio della ripresa.

17.52 Tre i giocatori che hanno già raggiunto la doppia cifra: 11 punti per Gigi Datome, 10 per Zach LeDay e Jason Burnell.

17.50 Primo tempo spettacolare al Mediolanum Forum di Assago: l’Olimpia Milano chiude avanti di un solo punto (48-47). Gli attacchi hanno confermato la loro fama, colpendo in particolare con il tiro dall’arco: 7/14 per i padroni di casa, 10/15 per i sardi.

FINE PRIMO TEMPO: Olimpia Milano-Dinamo Sassari 48-47

Il ferro sputa la tripla di Roll, che era stata costruita molto bene dai meneghini.

Timeout Olimpia Milano. 9” alla sirena, Messina vuole disegnare al meglio l’ultimo possesso.

48-47 1/2 di Gentile in lunetta.

48-46 Il graffio di Datome dall’arco! Milano si riporta in vantaggio!

45-46 Sbaglia Treier, ma Bilan segue l’azione e corregge.

45-44 1/2 di Datome in lunetta per il fallo subito da Treier.

44-44 Datome amministra il tiro libero per il fallo tecnico.

Fallo tecnico fischiato a Gianmarco Pozzecco.

43-44 Gentile timbra la decima tripla del Banco di Sardegna! Controsorpasso sardo!

43-41 LA DINAMO C’E’! Altra bomba di Kruslin, spettacolo al Forum!

43-38 Assist di Cinciarini, Shields dall’arco non sbaglia!

40-38 Bilan inventa, Tillman schiaccia!

40-36 3/3 in lunetta per Michael Roll.

37-36 La risposta immediata della Dinamo è targata Kruslin! Percentuali da tre altissime in questo primo tempo.

37-33 Bomba di LeDay su assist di Shields!

34-33 Assist di Spissu, Bilan realizza.

34-31 Ancora Rodriguez da tre punti!

31-31 Ottima soluzione ideata da LeDay, parità ad Assago.

29-31 Anche Kruslin da tre! Continua il festival del tiro dall’arco al Forum!

29-28 La risposta immediata del Chacho!

26-28 Bendzius riceve l’assist di Burnell e spara la tripla del controsorpasso!

INIZIO SECONDO QUARTO

FINE PRIMO QUARTO: Olimpia Milano-Dinamo Sassari 26-25

26-25 Roll pesca LeDay in angolo: tripla e sorpasso Milano!

23-25 1/2 di Burnell ai liberi.

Biligha realizza il tiro libero supplementare.

22-24 Ingenuità di Bilan, che commette fallo su Biligha: canestro e viaggio in lunetta per il 19 milanese.

20-24 Assist di Rodriguez, tripla di Roll: -4 Armani Exchange.

17-24 Bendzius ora prova a mettersi in ritmo.

17-22 Al secondo tentativo da sotto LeDay non sbaglia.

15-22 Bilan prende posizione e ristabilisce il +7 Sassari.

15-20 Shields attacca l’area e dà un po’ di respiro all’Olimpia.

13-20 Altra tripla per la Dinamo! Stavolta è Bendzius a segnare, 5/5 dall’arco per i sardi.

13-17 Spissu in lunetta completa il gioco da tre punti.

13-16 Prima accelerazione della partita per Spissu, condita da canestro e fallo subito.

13-14 3/3 in lunetta per Delaney.

10-14 CHE BOMBA DI BURNELL! Super inizio per l’ex Cantù!

10-11 Assist di Shields, ancora a segno Datome.

8-11 Bilan fa sentire la sua presenza sotto canestro e si iscrive alla partita.

8-9 Tiro difficile a bersaglio per Datome.

6-9 Bell’apertura di Gentile, altra tripla di Burnell. Sassari sta segnando solo dall’arco in quest’inizio di match.

6-6 Contropiede milanese, Brooks chiude col layup.

4-6 Scarico di Bilan e seconda tripla di serata per la Dinamo: a realizzare stavolta è Burnell.

4-3 Tantissimo spazio in ripartenza per Stefano Gentile: tripla comoda per lui.

4-0 Fadeaway a bersaglio per Gigi Datome.

2-0 Brooks, cadendo indietro, firma i primi due punti del match.

INIZIO MATCH

16.59 QUINTETTO MILANO – Delaney, Shields, Datome, Brooks, Hines.

16.58 QUINTETTO SASSARI – Spissu, Gentile, Bendzius, Burnell, Bilan.

16.55 Al Forum risuona l’inno di Mameli.

16.50 I sardi, invece, che finora hanno maturato un record di 5-4, hanno molto da farsi perdonare se pensiamo allo scorso match di Champions League nel quale hanno perso nettamente contro i Bakken Bears.

16.45 Una motivazione in più per i meneghini è costituita dal fatto che ieri, nell’anticipo del dodicesimo turno, Brindisi è stata piegata in casa da Pesaro, per cui vincere oggi significherebbe riprendersi la vetta solitaria della classifica.

16.40 La squadra allenata da Ettore Messina è reduce dal primo ko in campionato contro Brindisi, ma ha reagito alla grande con i due successi in terra turca in Eurolega e punterà a riprendere il cammino anche in Serie A.

16.35 Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Dinamo Sassari, match valido per la dodicesima giornata della Serie A 2020-2021 di basket.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Dinamo Sassari, match valido per la dodicesima giornata della Serie A 2020-2021 di basket.

La domenica della pallacanestro tricolore sarà inaugurata proprio dal piatto forte di giornata, la supersfida tra l’AX Armani Exchange Milano e il Banco di Sardegna Sassari. La squadra allenata da Ettore Messina è reduce dal primo ko in campionato contro Brindisi, ma ha reagito alla grande con i due successi in terra turca in Eurolega e punterà a riprendere il cammino anche in Serie A. Una motivazione in più per i meneghini è costituita dal fatto che ieri, nell’anticipo del dodicesimo turno, Brindisi è stata piegata in casa da Pesaro, per cui vincere oggi significherebbe riprendersi la vetta solitaria della classifica. I sardi, invece, che finora hanno maturato un record di 5-4, hanno molto da farsi perdonare se pensiamo allo scorso match di Champions League nel quale hanno perso nettamente contro i Bakken Bears, provocando l’ira di Gianmarco Pozzecco.

La palla a due del match tra Olimpia Milano e Dinamo Sassari è programmata per le ore 17.00. OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale con aggiornamenti in tempo reale. Buon divertimento!

