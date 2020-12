Calcio, caos nel match tra Casertana e Viterbese: 15 casi positivi e padroni di casa costretti a giocare in nove!

Una situazione davvero incredibile quella che si è creata allo stadio Alberto Pinto di Caserta, per il match tra Casertana e Viterbese, match valido per la Serie C di calcio.

Ebbene, fra i padroni di casa, infatti, ben 15 calciatori e due dirigenti hanno contratto il famigerato Covid-19. Per questo motivo, la compagine allenata da Federico Guidi si è trovata costretta a presentare una distanza di soli nove giocatori dal momento che il club rivale aveva detto no al rinvio.

Una sfida iniziata poi con ritardo (18.15) per l’intervento della ASL di Caserta, accorsa allo stadio per effettuare tamponi urgenti ad alcuni calciatori rossoblu in stato febbrile, come riferisce gazzetta.it. Ripercorrendo le tappe precedenti, tre tesserati erano risultati già contagiati da domenica scorsa, altri 3 a metà settimana. Nella giornata di sabato sono stati effettuati altri test e sono emerse nuove 10 positività. Inoltre, altri giocatori sono appunto febbricitanti ma al momento non positivi.

La Casertana, pertanto, aveva già chiesto mercoledì scorso il rinvio della gara contro la Viterbese di oggi alle 17.30, non potendo contare sui giocatori i della Primavera (campionato sospeso) che non sono tamponati e quindi non disponibili. Inoltre non era possibile far uso del “jolly”, messo a disposizione della Lega qualora ci si trovasse in una condizione di focolaio (oltre 10 casi), dal momento che il club campano già lo si era utilizzato sei giorni fa contro il Bisceglie.

Di seguito il comunicato del club campano: “Sono stati giorni difficili, carichi di paura e preoccupazione per tutti i tesserati della Casertana FC nonché per le proprie famiglie, un gruppo di lavoro falcidiato e decimato da un virus pericoloso e subdolo. Ben 15 positivi al Covid-19. Al cospetto di una situazione di questo tipo, le dinamiche di competizione ed agonismo dovrebbero lasciare spazio ad un’inevitabile presa di coscienza. Ed, invece, a poche ore dal calcio d’inizio del match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie C, la Casertana FC è costretta a prendere atto del diniego della US Viterbese 1908 rispetto a quello che logica vorrebbe fosse un inevitabile rinvio della partita e che per la stessa Lega Pro non è ritenuto necessario“.

Foto: Lapresse