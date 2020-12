LIVE Olimpia Milano-CSKA Mosca, Eurolega basket in DIRETTA: al Forum arriva la capolista russa!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La presentazione della partita

Olimpia Milano-CSKA Mosca, match valido per la diciassettesima giornata dell'Eurolega 2020-2021 di basket.

Sarà un finale di 2020 da brividi per l’Olimpia Milano, che nell’ultimo turno del girone d’andata ospita la capolista del torneo con l’obiettivo di concludere l’anno in bellezza. Il percorso dell’AX Armani Exchange nel più prestigioso torneo d’Europa ha vissuto di alti e bassi fin qui: il record fatto registrare dai meneghini fino a questo momento è di otto vittorie e sei sconfitte, un ruolino di marcia positivo in ottica playoff ma che può essere migliorato nella seconda parte della stagione. L’avversario di stasera è il più temibile della lega, quel CSKA Mosca che da due mesi abbondanti a questa parte sta spazzando via tutti gli avversari incontrati sulla propria strada. Il bilancio per il sodalizio russo parla di 13 vittorie e 3 sconfitte, ma il dato che fa più impressione è la striscia di undici successi consecutivi, con l’ultimo ko che risale al 22 ottobre. Sarà una partita dal sapore speciale per coach Ettore Messina, che ha allenato i russi per sei stagioni, oltre che per gli ex milanesi Mike James e Daniel Hackett.

La palla a due del match tra Olimpia Milano e CSKA Mosca è programmata per le ore 20.45.

