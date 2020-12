CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

23.12 Per Milano il miglior realizzatore è stato Zach LeDay, autore di 21 punti con 12/12 ai liberi. Da registrare anche i 17 punti di Kevin Punter, ma i meneghini hanno sofferto davvero troppo a rimbalzo.

23.10 L’MVP del match è Nikola Milutinov, che ha chiuso con una pesantissima doppia doppia da 17 punti e 19 rimbalzi (di cui addirittura 16 offensivi, record). La capolista ha avuto un contributo importante anche da Mike James (prova non brillante, ma comunque 20 punti e 11 assist) e Daniel Hackett (19 punti).

23.08 Partita bellissima al Mediolanum Forum, dove il CSKA Mosca si impone per 87-91 dopo un tempo supplementare. Hines nell’ultimo quarto ha avuto la possibilità di portare Milano alla vittoria, ma ha sbagliato uno dei due liberi a disposizione e all’overtime Hackett ha trascinato i russi al dodicesimo successo consecutivo.

FINALE: Olimpia Milano-CSKA Mosca 87-91 dopo OT

Corta la tripla di Delaney, vince il CSKA.

Palla persa da James. 7” alla sirena, serve comunque un miracolo a Milano.

87-91 LeDay completa il gioco da tre punti.

86-91 LeDay non si arrende. Canestro e fallo subito.

84-91 1/2 di Hackett in lunetta. Tre possessi di distanza tra le due squadre.

Errore anche per Shields, 18” e due liberi in arrivo per Hackett.

Punter sbaglia la tripla per accorciare le distanze, pare ormai finita.

84-90 Ancora Hackett dall’angolo! +6 CSKA!

84-87 Ennesimo 2/2 in lunetta per LeDay.

82-87 Hackett con la tripla! Uno-due mortifero del Cska, ora si fa dura per l’Olimpia.

82-84 Milano concede due rimbalzi in attacco a Milutinov e Kurbanov punisce con un tiro che sembra una tripla ma è da due punti.

82-82 LeDay in lunetta non sbaglia un colpo: 2/2 anche per lui.

80-82 Stavolta James fa 2/2 ai liberi.

OVERTIME

FINE ULTIMO QUARTO: Olimpia Milano-CSKA Mosca 80-80

80-80 DENTRO IL SECONDO TIRO LIBERO! OVERTIME!

Hines sbaglia il primo tiro libero.

LIBERATO HINES, FALLO DI HACKETT! 0”2 alla sirena, Hines in lunetta può punire la sua ex squadra.

James sceglie di sbagliare il secondo libero, ma la mira non è delle migliori e Milano avrà la possibilità di un ultimo disperato attacco per vincere con 2”2 sul cronometro.

79-80 James segna il primo libero con l’aiuto del ferro.

Delaney difende energicamente su James e gli arbitri fischiano fallo. Il n.23 dell’Olimpia si dispera, ci saranno due liberi a 2”2 dalla fine per il grande ex della partita.

11” alla sirena. Il Cska ha a disposizione l’attacco per la vittoria, a Milano serve una grande difesa.

79-79 DELANEEEEY! Con grande personalità sfida Milutinov e segna dalla media distanza dopo lo step back!

77-79 Solo 1/2 in lunetta per Milutinov.

James sbaglia il tiro, ma Milutinov si conferma devastante sotto il canestro: rimbalzo e fallo subito.

Timeout Cska. 39” alla sirena, finale al cardiopalma al Forum.

77-78 LeDay glaciale in lunetta: altro 2/2 per l’ex Zalgiris.

Grande difesa dell’Olimpia, che ferma James e lancia LeDay in transizione: fallo di Shengelia (quinto per lui) e due liberi in arrivo.

Pesantissimo fallo in attacco di Punter. 58” al termine.

75-78 Che giocata di James! L’ex semina il panico nell’area milanese e pesca Milutinov per la schiacciata del nuovo +3.

75-76 2/2 in lunetta per LeDay.

Il Cska continua a regalare liberi all’Olimpia: qui è Hackett a commettere fallo su LeDay lontano dalla palla.

Timeout chiamato da Messina. 1’38” alla sirena finale.

73-76 James a segno col runner.

73-74 Preziosissimo rimbalzo offensivo di Shields, che segna dopo aver raccolto la tripla sbagliata di Delaney.

71-74 2/2 ai liberi per Milutinov.

Milutinov continua a dominare sotto le plance, il fallo di Hines lo manda in lunetta.

71-72 2/2 in lunetta per Delaney.

Hilliard sbaglia una tripla pesantissima, poi commette fallo per impedire la ripartenza di Delaney.

Timeout Olimpia Milano.

69-72 Altro 2/2 per Daniel Hackett.

Negli ultimi secondi utili per l’attacco Hackett subisce il fallo di Shields e andrà nuovamente in lunetta.

69-70 2/2 in lunetta anche per Hackett.

Quinto fallo per Tarczewski, finisce qui la sua difficile partita.

69-68 Il 2/2 di Brooks in lunetta riporta in vantaggio i meneghini.

67-68 La risposta russa è firmata Mike James.

Timeout CSKA Mosca.

67-66 IL CHACHOOOOO! Lo spagnolo attacca l’area e alza la parabola: sorpasso Milano!

65-66 2/2 di Delaney dalla linea della carità.

63-66 1/2 in lunetta per Tarczewski.

62-66 2/2 ai liberi di Bolomboy.

62-64 Punter ha la meglio su una difesa superlativa di Hackett e segna allo scadere dei 24”.

60-64 Altra tripla di Voigtmann. Il tedesco è decisamente un fattore in questo secondo tempo.

60-61 Risponde Shields col piazzato.

58-61 James alza la parabola, il tabellone accomoda il pallone in retina.

FINE TERZO QUARTO: Olimpia Milano-CSKA Mosca 58-59

58-59 IL GRAFFIO DI DELANEY! Milano ha tanto bisogno del suo n.23!

55-59 Grandissima tripla di Mike James in faccia a Shields!

55-56 Altra tripla di Voigtmann sull’ottavo assist di James.

55-53 Datome attacca Hackett e segna col tiro in allontanamento.

53-53 PUNTER ON FIREEE! Sembrava una tripla, ma il canestro viene valutato da due punti. Fatto sta che il n.0 è immarcabile ora!

Timeout televisivo.

51-53 PUNTEEER! Stoppata fantastica di Hines, il playmaker milanese chiude alla grande la transizione!

48-53 Super tripla di Mike James! Si alza il livello della partita.

48-50 James assist Milutinov, che riporta avanti i russi.

48-48 ANCHE PUNTER DA TRE! Terza tripla consecutiva per i padroni di casa!

45-48 Shields dall’angolo! Milano si è sbloccata nel tiro dall’arco, notizia importantissima per i meneghini.

42-48 Assist di James, tripla di Voigtmann.

42-45 Finalmente la prima tripla dell’Olimpia! Ci pensa LeDay, ben servito dal Chacho.

39-45 Ecco il secondo canestro della partita di James.

39-43 Hilliard sbaglia dalla lunga distanza, ma Shengelia vola e corregge.

39-41 2/2 ai liberi per Punter.

37-41 Shengelia lavora bene spalle a canestro e va a bersaglio con un tiro morbido.

37-39 2/2 di LeDay in lunetta.

35-39 E’ Zach LeDay ad inaugurare la ripresa.

INIZIO SECONDO TEMPO

21.35 Ci prendiamo una breve pausa per l’intervallo, ci risentiamo tra poco per l’inizio della ripresa.

21.34 Sono due i giocatori già in doppia cifra: Kyle Hines per Milano e Nikola Milutinov per il Cska, entrambi a quota 10. Bene anche l’ex Daniel Hackett, che al rientro dopo diverse partite di assenza ha siglato 8 punti.

21.32 Svantaggio di sei punti a fine primo tempo per l’Olimpia Milano, che è sotto per 33-39 contro la capolista CSKA Mosca. I russi, che non hanno beneficiato granché del contributo della loro stella Mike James (solo 3 punti), hanno dominato a rimbalzo (sono già a quota 15 rimbalzi offensivi).

FINE PRIMO TEMPO: Olimpia Milano-CSKA Mosca 33-39

James sbaglia l’ultimo tiro del primo tempo.

33-39 Assist del Chacho, Hines segna dalla media distanza.

31-39 Hilliard esce dai blocchi e si prende la tripla del +8.

Ultimo minuto del primo tempo.

Timeout CSKA Mosca.

31-36 Ottimo recupero per l’Olimpia, Rodriguez libera Hines per la schiacciata!

29-36 Shields scivola ma riesce a riprendere il pallone e ad andare a segno.

Timeout chiamato da Messina.

27-36 Tripla di Mike James. Primo canestro della sua partita, non una buona notizia per Milano.

27-33 Super ripartenza del CSKA: James alza, Hilliard vola fino al ferro.

Timeout chiamato da Itoudis.

27-31 Palleggio, arresto e tiro per Rodriguez, che segna i primi due punti della sua partita.

25-31 2/2 in lunetta per Voigtmann.

Fallo antisportivo chiamato a Tarczewski per uno scontro a rimbalzo.

25-29 Solo 1/2 per Hackett.

Bella giocata di Hackett, che furbescamente cerca il fallo di Delaney (terzo personale) e andrà in lunetta per due liberi.

25-28 Il secondo ferro aiuta Delaney, entra il runner dello statunitense.

23-28 2/2 di Milutinov in lunetta.

23-26 Shields inventa un bel canestro mentre stavano per scadere i 24”.

21-26 Strelnieks si presenta con la tripla frontale.

Timeout Olimpia Milano.

21-23 Hackett è decisamente in palla! Sfida il Chacho nell’uno contro uno e segna col fadeaway.

Milano sta facendo una grande fatica a rimbalzo: sono già 10 i rimbalzi offensivi dei russi.

21-21 Hackett penetra alla grande lungo la linea di fondo e trova la tabellata vincente.

21-19 Brooks pesca Hines nel pitturato, il n.42 finta e poi va a segno con l’appoggio al tabellone.

19-19 Milutinov sbaglia al primo tentativo, ma poi ritrova il pallone e schiaccia.

19-17 Palleggio, arresto e tiro per Shields.

FINE PRIMO QUARTO: Olimpia Milano-CSKA Mosca 17-17

17-17 LEDAY SULLA SIRENA! Assist di Rodriguez, finta dell’americano che poi va a segno col piazzato!

15-17 Attacca ancora Hines, il layup è vincente.

13-17 A proposito di ex, ecco la tripla di Daniel Hackett.

13-14 Super coast-to-coast per Kyle Hines, che va a bersaglio con l’aiuto del vetro.

11-14 2/2 in lunetta per LeDay.

9-14 Gancio vincente di Voigtmann, i russi provano ad accelerare.

9-12 Secondo assist di James, segna Hilliard.

9-10 Shengelia in post batte facilmente LeDay e riporta avanti il Cska.

9-8 Il primo vantaggio dell’Olimpia porta la firma di Zach LeDay.

Timeout televisivo.

7-8 Palleggio, arresto e tiro per Punter.

5-8 Si iscrive al match anche Shengelia.

5-6 Canestro dalla media distanza per Datome.

3-6 Penetrazione di James e cioccolatino per Milutinov: altra schiacciata per il lungo del Cska.

3-4 Punter in lunetta completa il gioco da tre punti.

2-4 Ripartenza veloce di Punter, che segna e subisce il fallo di Kurbanov.

0-4 Palla recuperata da Hilliard, Milutinov va a schiacciare.

0-2 Tap-in di Milutinov sul tiro sbagliato di Hilliard.

INIZIO MATCH

20.44 QUINTETTO MILANO – Punter, Delaney, Datome, LeDay, Tarczewski.

20.42 QUINTETTO CSKA – James, Hilliard, Shengelia, Kurbanov, Milutinov.

20.39 Sarà una partita dal sapore speciale per coach Ettore Messina, che ha allenato i russi per sei stagioni, oltre che per gli ex milanesi Mike James e Daniel Hackett.

20.35 Il bilancio per il sodalizio russo parla di 13 vittorie e 3 sconfitte, ma il dato che fa più impressione è la striscia di undici successi consecutivi, con l’ultimo ko che risale al 22 ottobre.

20.32 L’avversario di stasera è il più temibile della lega, quel CSKA Mosca che da due mesi abbondanti a questa parte sta spazzando via tutti gli avversari incontrati sulla propria strada.

20.27 Il percorso dell’AX Armani Exchange nel più prestigioso torneo d’Europa ha vissuto di alti e bassi fin qui: il record fatto registrare dai meneghini fino a questo momento è di otto vittorie e sei sconfitte, un ruolino di marcia positivo in ottica playoff ma che può essere migliorato nella seconda parte della stagione.

20.22 Sarà un finale di 2020 da brividi per l’Olimpia Milano, che nell’ultimo turno del girone d’andata ospita la capolista del torneo con l’obiettivo di concludere l’anno in bellezza.

20.17 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-CSKA Mosca, match valido per la diciassettesima giornata dell’Eurolega 2020-2021 di basket.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-CSKA Mosca, match valido per la diciassettesima giornata dell'Eurolega 2020-2021 di basket.

Sarà un finale di 2020 da brividi per l’Olimpia Milano, che nell’ultimo turno del girone d’andata ospita la capolista del torneo con l’obiettivo di concludere l’anno in bellezza. Il percorso dell’AX Armani Exchange nel più prestigioso torneo d’Europa ha vissuto di alti e bassi fin qui: il record fatto registrare dai meneghini fino a questo momento è di otto vittorie e sei sconfitte, un ruolino di marcia positivo in ottica playoff ma che può essere migliorato nella seconda parte della stagione. L’avversario di stasera è il più temibile della lega, quel CSKA Mosca che da due mesi abbondanti a questa parte sta spazzando via tutti gli avversari incontrati sulla propria strada. Il bilancio per il sodalizio russo parla di 13 vittorie e 3 sconfitte, ma il dato che fa più impressione è la striscia di undici successi consecutivi, con l’ultimo ko che risale al 22 ottobre. Sarà una partita dal sapore speciale per coach Ettore Messina, che ha allenato i russi per sei stagioni, oltre che per gli ex milanesi Mike James e Daniel Hackett.

La palla a due del match tra Olimpia Milano e CSKA Mosca è programmata per le ore 20.45. Buon divertimento!

Credit: Ciamillo