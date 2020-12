LIVE Napoli-Real Sociedad, Europa League in DIRETTA: sfida decisiva, serve 1 punto per i sedicesimi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Napoli-Real Sociedad: programma, orario, tv, probabili formazioni Europa League

Loading...

Loading...

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Napoli-Real Sociedad, ultima giornata del gruppo F della Uefa Europa League 2020-2021. Nel da poco ribattezzato stadio Diego Armando Maradona, gli azzurri di Gennaro Gattuso vanno a caccia della qualificazione ai sedicesimi di finale della competizione, per la quale basta un punto per la certezza aritmetica.

Il Napoli arriva al match decisivo per le sorti del girone di Europa League forte di una striscia di 4 risultati utili consecutivi fra coppe e campionato. Gli azzurri occupano attualmente il primo posto del gruppo F con 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta) davanti ai diretti rivali spagnoli (8), all’AZ Alkmaar (8), e al già eliminato Rijeka (1). Per essere certi della qualificazione ai partenopei basterà un pareggio mentre per la sicurezza aritmetica del primo posto sarà necessaria una vittoria.

La Real Sociedad del tecnico spagnolo Imanol Alguacil Barrenetxea è reduce da quattro pareggi, due in Liga (Alaves e Villarreal) e due in Europa League (Rijeka e AZ Alkmaar). La compagine della città di San Sebastian non perde in stagione proprio dalla gara di andata contro il Napoli del 29 novembre quando allo stadio municipale di Anoeta (Reale Seguros Stadium per motivi di sponsorizzazione) fu un goal di Matteo Politano al 56′ a decidere il match e a regalare agli uomini del presidente De Laurentiis i primi tre punti stagionali nel girone di Europa League.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Napoli-Real Sociedad, ultima giornata del gruppo F della Uefa Europa League 2020-2021. Si giocherà allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli con calcio d’inizio previsto per le ore 18.55, buon divertimento!

PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso

REAL SOCIEDAD (4-2-3-1): Remiro; Gorosabel, Elustondo, Le Normand, Monreal; Zubimendi, Merino; Januzaj, R. Lopez, Portu; Isak. All. Alguacil

galva.galva00@virgilio.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIO

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse