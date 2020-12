LIVE Conegliano-Calcit Kamnik 3-0, Champions League volley in DIRETTA. Tutto facile per le venete al debutto!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Esordio vincente di Conegliano, strapazzato il Calcit Kamnik

Loading...

Loading...

19.18: Questa sera alle 20.30 la sfida tra Fenerbahce e Nante. Domani alle 17.30 appuntamento con la diretta live di Conegliano-Nantes. Grazie per averci seguito e buona serata

19.17: In casa Conegliano 23 punti per Gicquel, autentica mattatrice dell’incontro, 9 punti a testa per Fahr e una fallosa Adams. In casa Kamnik Zatkovic a quota 9 punti

19.16: Conegliano si è imposto in 75′ con il punteggio di 3-0: 25-18, 25-17, 25-15

19.15: Missione compiuta per la Imoco Carraro Conegliano che vince 3-0 la sfida contro il Calcit Kamnik lasciando in panchina tre titolari, Egonu, Hill e De Kruijf

25-15 Out il pallonetto di Zatkovic e finisce qui il primo match del round robin di Villorba. Conegliano vince 3-0

24-15 Primo tempo di Fahr

23-15 La pipe di Gicquel

22-15 Errore al servizio Conegliano

22-14 La pipe di Adams

21-14 Mano out di Adams da zona 4

20-14 In rete la pipe di Gicquel

20-13 Out il servizio di Gicquel

20-12 Muroooooooooooo Butigaaaaaaaaaaaaan

19-12 Free ball di Gennari

18-12 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Gicqueeeeeeeeeel

17-12 Invasione Kamnik

16-12 Invasione di Pogacar

15-12 Adams si rifà con il diagonale da zona 4

14-12 Out l’attacco in diagonale stretto di Adams da zona 2

14-11 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Faaaaaaahr

13-11 Vincente il primo tempo di Butigan

12-11 Primo tempo di Fahr

11-11 Da zona 2 non sbaglia la diagonale lunga Zatkovic

11-10 Muroooooooooooo Faaaaaaaaaaaahr

10-10 Primo tempo di Fahr

9-10 La diagonale di Zatkovic da zona 4

9-9 Il primo tempo di Fahr

8-9 La free ball di Gicquel

7-9 Muroooooooooooooo Gicqueeeeeeeeeeeeeeel

6-9 Magia di Sylla che sbaglia la ricezione e poi mette a terra un attacco complicato

5-9 Errore al servizio Conegliano

5-8 Pallonetto millimetrico di Sylla da zona 4

4-8 Il pallonetto di Radiskovic da zona 4

4-7 La diagonale stretta da zona 4 di Adams

3-7 Errore Gicquel

3-6 Muro Kamnik

3-5 Ancora invasione Conegliano

3-4 Invasione Conegliano

3-3 Aceeeeeeeeeeeeeee Gicqueeeeeeeeeeeeeel

2-3 Mano out di Adams da zona 4

1-3 Gicquel vincente da zona 2

0-3 Mette fuori la diagonale stretta da 4 Adams

0-2 La pipe di Zatkovic

0-1 La parallela vincente di Radiskovic da zona 4

25-17 L’errore di Pogacar al servizio regala anche il secondo set a Conegliano

24-17 Out il servizio di Gennari

24-16 Sylla sopra al muro da zona 4

23-16 Vincente la parallela di Gicquel

22-16 Errore al servizio Conegliano

22-15 Errore al servizio Kamnik

21-15 Mano out di Radiskovic

21-14 Adams trova il ritmo e mette a terra la diagonale da zona 4

20-14 errore al servizio Conegliano

20-13 Invasione Kamnik

19-13 Primo tempo vincente di Butigan

18-13 Parallela vincente di Adams da zona 4 a chiudere l’azione più lunga del match

17-13 Vincente Kostic

17-12 La diagonale di Gicquel da zona 2

16-12 Mano out di Gicquel da zona 2

15-12 Errore al servizio Kamnik

14-12 errore al servizio Conegliano

14-11 Murooooooooooooo Fahr!!!!

13-11 Il pallonetto di Sylla da zona 2

12-11 Mano out Zatkovic da zona 4

12-10 Errore al servizio Conegliano

12-9 Murooooooooooooo Gicqueeeeeeeeeel

11-9 Muroooooooooooo Gicqueeeeeeeeeel

10-9 Errore al servizio Kamnik

9-9 Si addormenta in difesa Adams e va a terra un pallone apparentemente innocuo di Kostic

9-8 Muroooooooooooooo Syllaaaaaaaaaaaaaaa

8-8 La fast di Butigan

7-8 Mano out di Radiskovic da zona 4 col muro a uno

7-7 Errore al servizio Kamnik

6-7 Errore al servizio Conegliano

6-6 Vincente Adams da zona 4

5-6 Errore al servizio Conegliano

5-5 Vincente Gicquel da zona 2

4-5 La parallela vincente di Kostic da zona 4

4-4 Muroooooooooooo Faaaaaaaaaaahr

3-4 Il diagonale stretto di Gicquel da zona 4

2-4 In rete la pipe di una fallosa Adams

2-3 Ancora Zatkovic da zona 4

2-2 Mano out di Zatkovic da zona 4

2-1 Sylla!!! Attacco vincente da zona 4 in diagonale stretto

25-18 Il primo punto di Sylla regala il primo set alla squadra di casa. Tutto facile per Conegliano

24-18 Primo tempo Fahr

23-18 La diagonale stretta di Gicquel da zona 2

22-18 Wolosz di seconda intenzione

21-18 Charuk vince il contrasto a muro

21-17 Errore al servizio Kamnik

20-17 Out il servizio Congeliano

20-16 Out il servizio Kamnik

19-16 Out il servizio di Gicquel

19-15 senza muro Adams mette a terra il suo primo attacco

18-15 Attacco vincente da zona 2 di Kostic

18-14 Errore al servizio Kamnik

17-14 Ace Kamnik

17-13 Primo tempo Mihevc

17-12 Vincente Gicquel da zona 4

16-11 Primo tempo imperiale di Fahr!

15-11 Si ferma in rete il pallonetto di Sylla

15-10 Errore al servizio Conegliano

15-9 Errore al servizio Kamnik

14-8 Il muro di Kamnik su Sylla

14-7 Gicque vincente da seconda linea

13-7 La free ball di Butigan

12-7 Errore di Radiskovic da 4

11-7 Errore Kamnik

10-7 Esce l’attacco di Adams da zona 4

10-6 Out il primo tempo di Charuk

9-6 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeee Gicqueeeeeeeeeeeeeeeel

8-6 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Gicqueeeeeeeeeel

7-6 Errore al servizio Kamnik

6-6 Errore di Adams

6-5 Mano out di Kostic da zona 2

6-4 Out il servizio Kamnik

5-4 Vincente Kostic da zona 4

5-3 Out Zatkovic da zona 2

4-3 Gicquel vincente da zona 4

3-3 Vincente Zatkovic sulle mani alte del muro da zona 4

3-2 Gicquel da seconda linea

2-2 Vincente la diagonbale lunga di Charuk

2-1 La pipe di Gicquel

1-1 Mano out di Kostic

17.58: Kamnik risponde con Pogacar in regia, Charuk opposta, centrali Mihevc e Zatkovic, in banda Radiskovic e Kostic

17.56: Qualche seconda linea in campo per Conegliano. Non ci sono Egonu e De Kruijf. Wolosz in regia, Gicquel opposta, Adams e Sylla in banda, Butigan e Fahr al centro

17.55: Squadre in campo per il saluto

17.50: Le straniere del Kamnik sono l’opposta serba Brulec Kostic, la centrale canadese Charuk e la banda bosniaca Radiskovic. Le slovene sono reduci dalla sconfitta in campionato venerdì scorso contro il Sik Sempeter, secondo in classifica

17.46: Del girone fanno parte anche le francesi del Nantes e le turche del Fenerbahce che si affronteranno questa sera alle 20.30

17.43: La Imoco vuole iniziare con il piede giusto la sua avventura europea e si troverà di fronte la capolista del campionato sloveno, il Calcit Kemnik, formazione per cui è tesserata anche la ex azzurra Martina Guiggi, non presente a Villorba

17.40: Buonasera agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della prima sfida del round robin di Champions League di volley in programma a Villorba: in campo Imoco Conegliano e le slovene del Calcit Kamink

Presentazione del round robin di Villorba – Programma, orario, tv e streaming di Conegliano-Kamnik

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida della prima giornata del primo round robin del Gruppo B di Champions League femminile. Si sfideranno la Imoco Conegliano e le slovene del Calcit Kamink. Si gioca al Palasport di Villorba e le venete partono con i favori del pronostico, visto che in questa stagione non hanno ancora subito sconfitte, guidano a punteggio pieno il campionato italiano, hanno già sollevato la Supercoppa italiana e affrontano la capolista del campionato sloveno, formazione di caratura sicuramente inferiore rispetto all’Imoco.

La squadra slovena era stata eliminata ma è stata ripescata per la rinuncia dell’Uralochka alla manifestazione europea. Il Kamnik è in testa alla classifica del campionato sloveno anche se è reduce dalla bruciante sconfitta interna per 2-3 con il Sik Sempeter, squadra che insegue a 2 sole lunghezze. Il Calcit è la squadra che lo scorso agosto ha ingaggiato Martina Guiggi, pisana “giramondo” che in Europa vanta tre Coppe Cev ma nessuna Champuions League e che non sarà presente a Villorba per i postumi del contagio da Covid. Le straniere del Kamnik sono l’opposta serba Brulec Kostic, la centrale canadese Charuk e la banda bosniaca Radiskovic.

Conegliano ha potuto preparare al meglio questo appuntamento di Champions e oggi Santarelli dovrebbe puntare sulla formazione titolare per evitare sorprese negative e far ritrovare alle sue campionesse il ritmo partita.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della sfida della prima giornata del primo round robin del Gruppo B di Champions League femminile tra la Imoco Conegliano e le slovene del Calcit Kamink, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 18. Buon divertimento a tutti.

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto LM-LPS/Giancarlo Dalla Riva