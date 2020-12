CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA GARA: VINCE BERTOLINI, 4° FABIO ARU

LE DICHIARAZIONI DI FABIO ARU: “UNA BELLA FATICA, IL CICLOCROSS FA SEMPRE BENE”

15.44 Aru ha glissato sugli obiettivi 2021: “Preferisco pensare al ciclocross, adesso sto correndo per divertimento“.

15.42 Le prime sensazioni di Fabio Aru ai microfoni di Luca Alò, addetto stampa della competizione: “Grazie per l’accoglienza, è stata una bella fatica. Il terreno era pesante, non è stato facile. Complimenti a questi ragazzi, per me è stato un grande divertimento, fare ciclocross fa sempre bene. Sicuramente la strada è un’altra cosa, è bello tornare al ciclocross dopo tanti anni. L’ho comunque sempre seguito in tv“.

15.40 Fabio Aru sale comunque sul podio per raccogliere l’applauso dei pochi presenti (ovviamente a causa della pandemia).

15.38 Oggi Aru non cercava di certo il risultato, ma solo divertimento e spensieratezza. La top5 va dunque accolta più che positivamente. Chissà che la giornata odierna non venga ricordata come lo spartiacque della carriera di Fabio Aru: qui inizia la redenzione?

15.37 Ricapitoliamo dunque la classifica finale: vittoria nettissima di Gioele Bertolini davanti a Luca Pescarmona e Stefano Capponi. 4° Fabio Aru, che ha lottato a lungo per il podio, senza riuscire tuttavia a chiudere il gap da Capponi.

15.35 ARRIVA FABIO ARU! Conclude in quarta posizione! Comunque una buonissima gara per il sardo, si è ben difeso nel contesto del ciclocross.

15.34 Stefano Capponi giunge terzo. Niente podio dunque per Fabio Aru.

15.33 Luca Pescarmona conclude in seconda posizione.

15.33 Attendiamo a breve Fabio Aru al traguardo.

15.32 1h00’32” il tempo finale di Bertolini.

15.31 GIOIELE BERTOLINI TAGLIA IL TRAGUARDO! Vittoria netta per il valtellinese, in testa dal primo all’ultimo metro ad Ancona!

15.26 Fabio Aru inizia l’ultima tornata in quarta posizione a 3 minuti da Bertolini.

15.22 In questa fase Luca Pescarmona sta perdendo poco. Il suo gap da Bertolini è di 2’11”.

15.20 INIZIA L’ULTIMO GIRO! Bertolini transita con un tempo complessivo di 50’09”, ultima tornata percorsa in 11’18”. La fatica inizia a farsi sentire. La vittoria del valtellinese non è in discussione: era il grande favorito e non sta dando scampo agli avversari.

15.16 Capponi sta guadagnando, ora ha una ventina secondi di vantaggio su Fabio Aru, che deve provare a reagire!

15.15 Restano due giri al sardo per provare ad agguantare un podio che sarebbe importante per il morale.

15.13 Fabio Aru paga 3 minuti da Bertolini ed ha perso qualche secondo da Stefano Capponi, che è 3°.

15.12 Luca Pescarmona è secondo a 2′ dal battistrada.

15.10 2 giri al termine per Gioele Bertolini, sempre in testa con un vantaggio netto. Per lui tempo complessivo di 39’53”.

15.04 Un’immagine di Gioele Bertolini, leader solitario.

15.02 ARU RECUPERA! Si trova a soli 8″ da Stefano Capponi, che occupa la terza posizione! IL CAVALIERE DEI QUATTRO MORI VUOLE AZZANNARE IL PODIO!

15.00 29″40 il tempo di Gioele Bertolini dopo 3 giri. E’ in fuga solitaria. Fabio Aru è quarto.

14.58 Fabio Aru sta facendo una più che onesta figura. Non era affatto scontato che lottasse per il podio contro degli specialisti del ciclocross, sebbene il sardo lo abbia praticato in gioventù.

14.56 Bertolini, pilastro della Nazionale italiana di ciclocross, sta mostrando la sua netta superiorità. Per il valtellinese, in testa con margine nonostante una caduta, si tratta di un test importante in vista dei Campionati nazionali del 10 gennaio a Lecce.

14.52 Luca Pescarmona insegue Bertolini a 1’10”. 3° Stefano Capponi a 2’00”. Fabio Aru a 2’15”, dunque in piena lotta per il terzo posto!

14.49 Gioiele Bertolini, 19’22”, conclude anche il secondo giro. Attenzione, il valtellinese è scivolato a 300 metri dal passaggio sul traguardo, tuttavia mantiene un vantaggio importante.

14.46 Ecco Fabio Aru al termine del primo giro.

14.45 Continua a spirare una forte brezza di vento, inoltre fa molto freddo. L’inverno si sta facendo sentire…

14.43 Gioele Bertolini, grande favorito della vigilia, ha già ipotecato la vittoria. Fabio Aru è partito cauto, si trova comunque in piena corsa per il podio.

14.42 Fabio Aru è 6° dopo il primo giro a 1’20” da Bertolini.

14.41 A 38″ è 2° Luca Pescarmona. Bertolini ha già scavato un solco importante. A 1’03” è 3° Filippo Cecchi.

14.39 Termina il primo giro. Gioele Bertolini si esalta sul fango e continua a guadagnare terreno. Stiamo parlando di un grande specialista del ciclocross. 9’24” il tempo sul giro di Bertolini.

14.37 All’attacco in solitaria Gioele Bertolini. Fabio Aru nelle prime posizioni.

14.36 Gioele Bertolini si è portato subito al comando. Il valtellinese veste i colori della ASD Team Bramati.

14.35 Ecco Fabio Aru poco prima della partenza:

14.34 Sono 27 i partenti di questa gara.

14.29 INIZIATA LA GARA CON UN MINUTO DI ANTICIPO!

14.25 Lorenzo Masciarelli ha vinto la gara juniores.

14.24 Si gareggia nell’area verde all’esterno dello Stadio ‘Conero’ di Ancona. Cielo nuvoloso, ieri ha piovuto e dunque c’è del fango sul tracciato. Inoltre i corridori dovranno fare i conti con un fortissimo vento.

14.22 Gareggiare in inverno significa mantenersi in forma e temprare il fisico in vista della stagione primaverile. Fabio Aru vuole arrivare a marzo tirato a lucido!

14.19 Alla gara femminile ha preso parte anche Rachele Barbieri, stella azzurra del ciclismo su pista. La multidisciplinarietà sta finalmente diventando normale anche in Italia. D’altronde la Gran Bretagna insegna…

14.12 Cosa aspettarsi da Fabio Aru, che ad inizio carriera fu anche campione regionale sardo juniores di ciclocross? Il Cavaliere dei Quattro Mori è ad Ancona per divertirsi e ritrovare il piacere di gareggiare. Chissà però che non possa stupire con un piazzamento di rilievo, magari da top5.

14.09 Dallo scorso 6 settembre, quando si ritirò dal Tour de France, Fabio Aru non ha più gareggiato. Oggi lo farà per la penultima volta con la casacca della UAE Emirates. Martedì 29 dicembre disputerà anche una gara nazionale di ciclocross a San Fior (TV), prima di debuttare con la maglia della Qhubeka-Assos il prossimo 3 gennaio (gara ancora da decidere, si vocifera che possa essere il Trofeo Città di Cremona).

14.05 Il favorito di oggi sarà Gioele Bertolini, uno dei migliori specialisti del ciclocross in Italia.

14.02 In gara è presente anche Paolo Totò, altro corridore che siamo abituati a vedere su strada. Quest’anno è giunto ottavo al Trofeo Matteotti.

14.00 Fabio Aru indosserà il pettorale n.1: un omaggio da parte degli organizzatori per un corridore che nobiliterà la corsa con la sua presenza.

13.55 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del Cross Ancona Le Velò, quarta tappa dell’Adriatico Tour di ciclocross. Si tratta di una gara regionale che assegna punti in vista dei Campionati Italiani in programma dall’8 al 10 gennaio a Lecce.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Cross Ancona Le Velò, quarta tappa dell’Adriatico Tour di ciclocross. Si tratta di una gara particolarmente attesa da parte di tutti gli appassionati di ciclismo perché segna il grande ritorno in corsa di Fabio Aru. Il sardo non pedala in gruppo dallo scorso 6 settembre, quando si ritirò al Tour de France. Successivamente quasi quattro mesi al centro dell’attenzione per il ciclomercato e la firma con la Qhubeka Asson, ma oggi il Cavaliere dei Quattro Mori sarà in gara con la casacca della UAE Emirates (il contratto scadrà il 31 dicembre).

Fabio Aru ha scelto il ciclocross per rimettersi in gioco, il suo primo amore, quello che lo avvicinò all’universo del pedale. Il 30enne vuole scaldare la gamba nel fango dell’impegnativo tracciato realizzato sui pratoni al di fuori dello Stadio del Conero del capoluogo marchigiano. L’obiettivo è ovviamente quello di saggiare la propria forma e di lanciarsi verso il 2021, l’anno della sua auspicata rinascita dopo tre stagioni estremamente complicate dal punto di vista fisico e con nessun risultato degno di nota. Questo sarà il primo di tre appuntamenti nel ciclocross, il prossimo sarà il 29 dicembre in provincia di Treviso e forse lo rivedremo ancora il 3 gennaio (evento ancora da confermare).

Fabio Aru ha corso l’ultima volta nel ciclocross nel gennaio 2008: prova juniores dei Mondiali, arrivò 25mo nella gara in cui la stella Peter Sagan fu secondo. Quella di oggi è una prova di campionato regionale FCI Marche, con l’assegnazione di punti top class (in vista dei Campionati Italiani a Lecce, 8-10 gennaio 2021). Si gareggerà su un tracciato di 2800 metri che sa sa coniugare al meglio tecnica e spettacolo tra sterrato, lievi contropendenze, pochissimo asfalto e con l’aggiunta delle scalinate, caratterizzato dal fango a causa della pioggia caduta ieri.

L’avversario più temibile del sardo, il quale non ha ambizioni particolari in termini di risultati, è Gioele Bertolini, Campione Italiano di ciclocross nel 2015-2016, 2016-2017, 2018-2019. Attenzione ad Antonio Folcarelli (secondo nella seconda tappa dell’Adriatico Tour). Vedremo all’opera anche Philippe Mancinelli e Gabriele Torcianti (secondo e terzo alla vigilia di Natale a Sant’Egidio alla Vibrata). Samuele Leone, Stefano Capponi, Stefano Sala, Luca Urbino, Luca Cibrario, Lorenzo Cionna, Luca De Nicola, Pietro Pavoni sono gli altri uomini in grado di dire la loro in questa kermesse.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE del Cross Ancona Le Velò, quarta tappa dell’Adriatico Tour di ciclocross: cronaca in tempo reale per seguire il grande rientro di Fabio Aru. Si inizia alle ore 14.30. Buon divertimento a tutti.

