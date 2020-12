Fabio Aru e il ritorno in gara: il programma dei primi 3 ciclocross del Cavaliere. Tra Marche e Veneto per il rilancio

Il tanto atteso momento del ritorno in gara di Fabio Aru è finalmente arrivato. Il Cavaliere dei Quattro Mori salirà in sella domenica 27 dicembre per partecipare al ciclocross di Ancona (la quarta edizione del Cross Ancona Le Velò), un evento che appartiene al circuito Adriatico Cross Tour e che andrà in scena nel capoluogo marchigiano, per la precisione sui prati dello Stadio del Conero. La competizione è classificata come gara top class FCI e valida per il campionato regionale FCI Marche per agonisti e amatori. Sarò l’occasione per rivedere il sardo all’opera a quasi quattro mesi dalla ultima apparizione in gruppo, ovvero quando si ritirò al Tour de France. Il 30enne non sarà impegnato su strada, ma nel ciclocross (il suo primo amore).

Fabio Aru ha così trovato un nuovo impegno agonistico dopo che il cross di Bassano è stato cancellato (si sarebbe corso domani). Il futuro alfiere della Qhubeka-Assos (il contratto entrerà in essere a partire dal 1° gennaio 2021) ha selezionato una serie di impegni per ritrovare il ritmo gara, il suo obiettivo è ovviamente quello di rilanciarsi dopo tre stagioni particolarmente difficili e avare di risultati con la casacca della UAE Emirates. Dopo l’appuntamento di Ancona, infatti, il sardo tornerà nuovamente in gara martedì 29 dicembre al Master Cross Selle SMP, previsto a San Fior (in provincia di Treviso): si tratterà di una prova di carattere nazionale, spostata di tre giorni rispetto alla tradizionale collocazione nel giorno di Santo Stefano. Il 2021 di Fabio Aru ripartirà poi sempre col ciclocross, in un evento di domenica 3 gennaio non ancora definito.

Foto: Lapresse