Quando torna in gara Fabio Aru? Prossimo ciclocross prima di Capodanno: date, programma e corsa

Fabio Aru è tornato a correre oggi pomeriggio, partecipando al Cross Ancona Le Velò. Il Cavaliere dei Quattro Mori si è rimesso in gioco nel ciclocross, dopo quasi quattro mesi di assenza dalle gare: era dallo scorso 6 settembre che non si vedeva in gruppo, ovvero da quando si ritirò al Tour de France. Il sardo è rientrato e ha scelto il fango dell’esigente percorso approntato al di fuori dello Stadio del Conero nel capoluogo marchigiano, dove è andata in scena la quarta tappa dell’Adriatico Tour. L’evento, valido come gara regionale FCI Marche e assegnante punti top class per i Campioni Nazionali, ha cullato le nuove pedalate del 30enne, ormai prossimo al passaggio alla Qhubeka Assos (il contratto entrerà in essere a partire dal 1° gennaio 2021).

L’attuale alfiere della UAE Emirates (lo sarà ancora per quattro giorni) ha conquistato un positivo quarto posto nella gara vinta da Gioele Bertolini. Egli stesso ha dichiarato di avere faticato, ma di essersi divertito: il modo migliore per iniziare una lenta risalita, il tentativo di rinascita passa da qui e l’obiettivo è quello di ritrovare la gamba dei giorni migliori. Il vincitore della Vuelta di Spagna 2015, capace di salire due volte sul podio al Giro d’Italia, ha già definito il piano delle prossime gare. Quando tornerà a correre Fabio Aru? L’appuntamento è sempre nel ciclocross: martedì 29 dicembre sarà a San Fior (in provincia di Treviso) per il Master Cross Selle SMP (la gara open maschile scatterà alle ore 14.30 e durerà circa un’ora).

QUANDO TORNA IN GARA FABIO ARU?

