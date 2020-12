LIVE Busto Arsizio-Developres Resovia 3-2, Champions League volley in DIRETTA. Le lombarde si salvano al tie break e continuano a sperare nei quarti!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

23.14: rasinska 24 punti in 4 set, MVP, poi per le polacche da segnalare i 16 punti di Lazic e i 15 di Blagojevic. per Busto 27 punti di Mingardi e 23 per Gray che ha giocato una grande partita

23.13: Busto Arsizio conquista la sua prima vittoria in Coppa ma sorride a metà perchè dopo due set e mezzo sembrava padrona del campo ma poi ha sofferto il ritorno delle rivali, guidate da una Rasinska che ha cambiato l’incontro

Si chiude qui!!! Busto vince 3-2 dopo due ore e mezzo di battaglia!!!

C’è una richiesta di check per invasione

16-14 Murooooooooooooooooo Mingardiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!! Busto si salva e vince 3-2 ma quanta fatica per le lombarde!!!

15-14 Vincente Mingardi da zona 2

14-14 Mano out di Lazic da zona 4

14-13 Gray si rifà subito e la mette a terra da zona 2 in diagonale

13-13 Out Gray da zona 2

13-12 Vincente Blagojevic da zona 4 in diagonale

13-11 Mano out di Gray da zona 4

12-11 Muroooooooooooooooooo Graaaaaaaaaaaaaaaaay a uno!!!!

11-11 Rasinska da zona 2

11-10 Ancora una battuta letale di Stevanovic

10-10 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Stevanoviiiiiiiiiiiiiiiic con l’aiuto del nastro

9-10 Errore Resovia

8-10 Primo tempo di Efimienko

8-9 La parallela di Gennari da zona 4

7-9 Non passa Mingardi dopo la bella difesa di Busto

7-8 Errore al servizio Resovia

6-8 Errore al servizio Busto

6-7 Errore al servizio Resovia

5-7 La pipe di Rasinska

5-6 Vincente Mingardi da zona 4

4-6 Rasinska vincente da seconda linea

4-5 Invasione Olivotto

3-4 Invasione Resovia

2-4 Mano out Gray da zona 4

1-4 Errore Busto

1-3 La diagonale di Rasinska da zona 2

1-2 Mingardi da seconda linea in diagonale

0-2 Muro Lazic

0-1 Errore al servizio Busto

22-25 Si rifà Efimienko, mette a terra il primo tempo e si va al tie break! 2-2

22-24 Errore di Efimienko

21-24 Gray vincente da zona 2

20-24 Primo tempo Olivotto out

20-23 La pipe di Lazic

20-22 Errore al servizio Resovia

19-22 Rasinska in parallela da seconda linea

19-21 Errore al servizio Busto

19-20 La diagonale di Gray da zona 4

18-20 Mano out di Lazic da zona 4

18-19 Murooooooooooo Stevanoviiiiiiiiiiiiic

17-19 Vincente Rasinska da zona 2

17-18 Ancora Gennari mano out da zona 4 a chiudere un’azione lunghissima

16-18 Vincente da zona 4 Mingardi

15-18 Primo tempo Efimienko

15-17 Mano out Mingardi da zona 2

14-17 La free ball di Blagojevic

14-16 Magia di Blagojevic, pallonetto in zona 4

14-15 Murooooooooooooooooo Mingardiiiiiiiiiiiiiiiiii

13-15 Mano out Olivotto in primo tempo

12-15 La fast di Polanska. E’ tutto troppo facile per le polacche

12-14 Mingardi vincente in parallela da seconda linea

11-14 Mano out di Lazic da zona 4

11-13 La fast di Stevanovic

10-13 Ace con l’aiuto del nastro di Rasinska

10-12 La diagonale stretta di Lazic

10-11 Vincente Mingardi da seconda linea

9-11 Mano out Rasinska da zona 2

9-10 Mano out Lazic da zona 4

9-9 Errore al servizio Busto

9-8 Primo tempo Stevanovic

8-8 Mano out di Rasinska da zona 4

8-7 Out Rasinska! Primo errore della schiacciatrice polacca

7-7 Invasione di Resovia

6-7 Primo tempo dietro di Efimienko

6-6 Errore al servizio Polanska

5-6 Ace Polanska

5-5 Blagojevic da zona 4

5-4 Errore al servizio Resovia

4-4 La fast di Polanska

4-3 Il diagonale di Gray da 4 dopo la ricezione traballante

3-3 Mano out di Lazic da zona 4

3-2 Il pallonetto di Mingardi

2-2 Errore al servizio Busto

2-1 La pipe di Gray. Deve faticare ora Busto

1-1 Rasinska da zona 4

1-0 Errore al servizio Resovia

19-25 Ace di Polanska e Resovia accorcia le distanze

19-24 La diagonale di Blagojevic da zona 4

19-23 Errore al servizio Resovia

18-23 Lazic da zona 2

18-22 Vincente Mingardi da zona 2

17-22 Rasinska da zona 2

17-21 Mano out di escamilla, appena entrata

16-21 Muro di Polanska

16-20 Rasinska inarrestabile da zona 2

16-19 primo tempo della nuova entrata Olivotto

15-19 Il pallonetto di Rasinska da 4

15-18 La parallela di Gray da zona 4

14-18 Mingardi da seconda linea

13-18 Vincente Blagojevic da zona 4

13-17 Primo tempo dietro di Stevanovic

12-17 Fenoglio ferma il gioco pensando che il pallone sia caduto a terra ma c’è il tocco della difesa di Resovia che si prende il punto

12-16 Vincente al secondo tentativo Gray da zona 2

11-16 La parallela di Blagojevic. Busto si è fermata

11-15 Ancora un errore di Gennari

11-14 Fuori la parallela di Gennari da 4

11-13 Kaczmar di seconda intenzione

11-12 Mano out Gennari da zona 4

10-12 La fast di Polanska

10-11 Mano out di Rasinska da zona 2 a chiudere un’azione infinita

10-10 Errore al servizio Resovia

9-10 La free ball di Polanska

9-9 Ancoira Rasinska che sta dando molto fastidio alle lombarde. Mano out da zona 2

9-8 Vincente Mingardi da seconda linea

8-8 Vincente Rasinska da zona 4

8-7 Il pallonetto di Rasinska da 4

8-6 Parallela vincente di Mingardi da seconda linea

7-6 Il pallonetto di Blagojevic

7-5 Errore al servizio Resovia

6-5 La pipe di Rasinska

6-4 Muroooooooooooo Poulteeeeeeeeer

5-4 Mingardiiiiiiii!!! A chiudere una lunga azione

4-4 Errore al servizio Busto

4-3 Errore al servizio Resovia

3-3 Muro di Polanska

3-2 Il primo tempo di Herrera Blanco

2-2 La diagonale di Rasinska, nuova entrata, da zona 2

2-1 Vincente Mingardi in parallela da seconda linea

1-1 Blagojevic vincente da zona 2

1-0 Herrara Blanco vincente

25-22 Ancora Grayyyyyyyyyyyyy!!! Da zona 4 la schiacciatrice di Busto mette a terra il pallone del 25-22

24-22 Blagojevic vincente

24-21 Il pallonetto vincente di Grayyyyy!!!

23-21 Vincente Mingardi da seconda linea sulle mani del muro

22-21 Muro Polanska

22-20 Primo tempo Stevanovic

21-20 Errore al servizio Busto

21-19 errore al servizio Resovia

20-19 Errore di Mingardi da zona 2

20-18 Primo tempo Efimienko

20-17 Invasione Resovia

19-17 Vincente Mingardi da zona 2

18-17 Il primo tempo di Efimienko

18-16 La parallela di Gray

17-16 Errore al servizio Busto

17-15 La fast di Stevanovic

16-15 Errore Busto

16-14 Errore al servizio Busto

16-13 Murooooooooooo Bustoooooooooo

15-12 Mano out di Gennari da zona 4

14-12 Errore al servizio di Busto

14-11 Mano out di Gennari

13-10 Invasione Resovia

12-9 Invasione aerea di Herrera Blanco

12-8 Vincente la diagonale di Gray da zona 4

11-7 Murooooooooooooooo Herreraaaaaaaaaaa

10-7 La pipe di Gennari

9-7 La parallela di Gray da zona 4

8-7 Blagojevic vincente in mezzo al muro da zona 4

8-6 Vincente Mingardi da seconda linea

7-6 La fast di Stevanovic

6-5 Errore al servizio Resovia

5-5 Primo tempo Efimenko

3-2 Vincente Gray da zona 2

25-17 Vincente Gray da zona 4! Busto Arsizio si aggiudica il primo set

23-17 Mano out Van Dyk da zona 2

23-16 Mingardi vincente da seconda linea

22-16 Muroooooooooooooooooo Gennariiiiiiiiiii

21-16 Invasione Stevanovic

21-15 Errore Resovia

20-15 Attacco vincente di Mingardi da 2

19-14 Errore di Van Dyk

18-14 Vincente la fast di Herrera Blanco

17-14 Muro di Efimenko

17-13 Mano out Blagojevic

17-12 L’errore di Resovia

15-12 La fast di Polanska

15-11 Il primo tempo di Herrera Blanco!

14-11 La diagonale di Gray da zona 4

13-11 La pipe di Lazic

13-10 Mano out Gennari da zona 4

12-10 Errore al servizio Mingardi

12-9 Il primo tempo di stevanovic

11-9 Il muro di Polanska sul primo tempo di Busto

11-8 Mano out Lazic da zona 4

11-7 Mingardi vincente da zona 2

10-7 Gennari trova il varco giusto sul muro avversario da zona 4

9-7 Vincente il tocco a scavalcare il muro di Blagojevic da posto 2

9-6 Ancora un errore di Van Dyk

8-6 Mano out di Blagojevic da zona 4

8-5 Out Van Dyk da seconda linea

7-5 Mingardi da zona 2 sulle mani alte del muro

6-5 Invasione Resovia

5-5 La pipe di Lazic

5-4 Gray senza problemi da zona 4

4-4 Polanska vincente in primo tempo

4-3 Mingardi vincente da seconda linea

3-3 Vincente la diagonale stretta di Gennari a chiudere un’azione lunghissima

2-3 Primo tempo Polanska

2-2 Errore al servizio Resovia

1-2 la diagonale di Lazic da zona 4

1-1 Van Dyk spara fuori nettamente

20.43: le squadre entrano in campo

20.34: La partita inizierà fra 10 minuti

20.27: Si sta completando il riscaldamento. Fra poco le squadre scenderanno in campo

20.24: Per Barbolini unico dubbio al centro con la volata tra Olivotto ed Herrera Blanco

20.21: Resovia potrebbe rispondere con Polanska e Efimienko centrali, Kaczmar in regia e Van Ryk opposta, le bande Blagojevic e Lazic e il libero Krzos

20.18: probabile che Barbolini si affidi a Poulter in regia, con Mingardi opposta, le centrali Stevanovic e Olivotto, in banda Gennari e Gray con Leonardi libero

20.14: Per Busto Arsizio dunque un banco di prova importante in una fase di stagione molto complicata. Ieri le lombarde hanno mostrato sprazzi di ottima pallavolo contro Scandicci e hanno sfiorato la vittoria, sprecando anche un match ball nel tie break

20.11: Per entrambe le squadre è una sorta di ultima spiaggia, visto che sono uscite sconfitte dalla sfida della prima giornata, Busto al tie break contro Scandicci e Resovia 3-1 contro Schwerin che oggi è uscita sconfitta 3-1 nella sfida contro le toscane

20.09: Buonasera agli amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della seconda sfida del round robin di Champions League tra Busto Arsizio e le polacche del Resovia

Il programma, tv, orari e streaming della partita – La cronaca di Busto Arsizio-Scandicci

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida della seconda giornata del primo round robin del girone A di Champions League femminile. Di fronte le polacche del Developres Resovia e la Unet E-Work Busto Arsizio. Si gioca al Palasport di Scandicci e già per le due formazioni in campo si tratta di una partita decisiva, in particolare per Busto Arsizio che ieri ha sfiorato la vittoria nel derby italiano contro le padrone di casa della Savino del Bene Scandicci.

Busto Arsizio, che in campionato ha bevuto un brodino caldo salutare sabato sera andando a vincere con un sofferto 3-2 la sfida in casa di Perugia, primo successo per le lombarde dopo le difficoltà causate dal Covid che ha costretto la Unet E-Work a rinviare ben tre gare di campionato, ieri ha giocato un buon match contro Scandicci. E’ mancato il killer instinct nel tie break ma quella di Fenoglio sembra essere una squadra in crescita e oggi cercherà di dimostrarlo.

Il Developres Resovia è una delle formazioni più forti del panorama polacco e ha dalla sua buoni elementi come Gabriela Polanska, Kiera Van Ryk, Zuzanna Efimienko e Jelena Blagojevic, tutte atlete che sanno come si vince in Europa

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della sfida della seconda giornata del primo round robin del girone A di Champions League femminile tre le polacche del Developres Resovia e la Unet E-Work Busto Arsizio., cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 20.30. Buon divertimento a tutti.

