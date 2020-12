CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della BoClassic, la classica corsa su strada di San Silvestro che quest’anno non si disputerà per le vie del centro di Bolzano con arrivo in piazza Walther ma presso il centro di guida sicura Safety Park di Vadena (Bolzano) su un circuito di 1250 metri, senza la presenza del pubblico. In gara solo la categoria elite.

In campo maschile (partenza alle 14.45) si gareggia sulla distanza dei 5 km e gli occhi degli appassionati italiani sono tutti puntati su Yeman Crippa che vuole chiudere un 2020 per lui straordinario (record italiano dei 5000 e dei 3000) dando l’assalto al record europeo dei 5000 su strada, detenuto dal francese Jimmy Gressier con 13’18”. Il favorito per la vittoria finale è l’etiope Muktar Edris, che ha già vinto tre volte a Bolzano (l’ultima tre anni fa), che dovrà vedersela con Telahun Haile Bekele e Tadese Worku. Mohad Abdikadar, Yassin Bouih e David Nikolli gli altri azzurri di spicco al via.

In campo femminile (partenza alle 14) si gareggia sulla distanza dei 10 km e le super favorite per il successo sono Margaret Chelimo Kipkemboi, Janet Kisa e Norah Jeruto che daranno l’assalto al record mondiale detenuto dalla marocchina Asmae Leghzaoui, di 30″29, stabilito diciotto anni fa. Per l’Italia attenzione alla neo-campionessa tricolore di maratona Giovanna Epis, reduce dal trionfo di Reggio Emilia e a Rebecca Lonedo.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della BoClassic, la classica corsa su strada di San Silvestro in programma presso il centro di guida sicura Safety Park di Vadena (Bolzano): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, salto dopo salto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle 14 con la 10 km femminile, dalle 14.45 la 10 km maschile. Buon divertimento a tutti.

Foto Colombo/Fidal