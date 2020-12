LIVE Biathlon, World Team Challenge in DIRETTA: vincono i russi Eliseev/Pavlova, Wierer e Hofer sono quarti a Ruhpolding

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20.07: E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport.

20.05: Arriva un quarto posto dunque per Wierer ed Hofer, con l’altoatesino beffato da Doll per un decimo in questo arrivo allo sprint. Vittoria dunque per la Russia, a precedere la coppia teutonica Schempp/Preuss e Doll/Herrmann.

20.02: Vince la Russia con Eliseev che chiude davanti a tutti! In seconda piazza conclude Schempp a 7″1, mentre arrivo in volata tra Hofer e Doll per la terza posizione a 25″2.

20.00: Pavlova/Eliseev con un margine di 9″6 su Preuss/Schempp e 33″1 Herrmann/Doll a 33″1. Attenzione Hofer può puntare al podio, in scia al tedesco.

19.59: Eliseev sbaglia nel penultimo bersaglio in questa serie in piedi (ultima), sbaglia sull’all-in Hofer e non ne trova due in questa serie e quindi Russia che si avvia a vincere, mentre per l’Italia niente podio.

19.57: Pavlova dà il cambio a Eliseev con 23″7 di vantaggio su Hofer e 24″2 sy Schempp. Eberhard quarto a una trentina di secondi.

19.56: Grandissima Pavlova che trova lo zero in piedi, Wierer trova lo zero alla grande e dunque sarà seconda al cambio.

19.55: Ci si avvia dunque all’ultimo poligono (in piedi), con Wierer che si gioca il tutto per tutto.

19.52: Ci si avvia al poligono a 3 giri dalla fine: Eliseev scappa con lo zero, due errori per Schempp. Hofer trova lo zero, bravissimo a terra. Ora l’altoatesino va a prendersi la testa. Pavlova/Eliseev in testa a tre giri dalla fine con 24″5 Wierer/Hofer e Preuss/Schempp a 31″1.

19.49: Nuovo poligono importante per le ragazze: ottime Preuss e Pavlova a terra, brava Wierer con questa serie a terra e zero trovato. Preuss/Schempp sembra al comando, tallonati da Pavlova/Schempp a 0″8. Herrmann/Doll e Wierer/Hofer a 30″ circa. Attenzione alla coppia austriaca che cambia insieme al duo italiano e tedesco.

19.45: Benissimo Schempp ed Eliseev in piedi, Hofer sbaglia l’ultimo bersaglio e questo errore costa 15″ abbondanti…Al cambio Preuss/Schempp comandano con 0″3 su Pavlova/Eliseev. Hofer/Wierer a 37″2, vedremo se Doro riuscirà a recuperare.

19.41: Bravissima Wierer che trova lo zero in piedi, che può recuperare terreno. Questo si traduce, tenendo conto di quanto è avvenuto, degli errori in Preuss/Schempp in vetta, con 3″3 Pavlova/Eliseev. Azzurri in rimonta a 21″6, con Hofer che si spera faccia bene in piedi .

19.41: Nevica copiosamente, altra variabile per le atlete in vista di questo poligono.

19.37: Primo poligono a terra per gli uomini: Eliseev e Schempp trovano lo zero, Eberhard con tre errori. Bravo Hofer con lo zero e quarto posto conquistato dall’azzurro. Pertanto Preuss parte con 0″3 su Pavlova al cambio. In terza posizione c’è Herrmann a 28″4 e Wierer riprende a 36″3 in quarta piazza.

19.36: Eliseev e Schempp coppia di testa con 13″5 di vantaggio su Eberhard. A seguire Doll a 25″2, Krcmar a 38″9 e Hofer a 39″8. L’altoatesino dovrà spingere per recuperare.

19.35: Bene Pavlova e Preuss in questo primo poligono a terra, mentre Wierer sbaglia su un bersaglio ed Herrmann trova lo zero.

19.33: Wierer, partendo quarta, potrà avere dei riferimenti davanti.

19.30: SI COMINCIA!!!!

19.25: Si attende prima della partenza, viste le condizioni atmosferiche

19.20: Tra 5′ si parte con l’inseguimento!

19.15: Dato statistico sono i nove errori della coppia Wierer/Hofer che dovranno fare meglio e come detto pocanzi Pavlova/Eliseev con i soli tre errori nel computo totale della mass start hanno fatto la differenza.

19.10: Pursuit che riprenderà alle 19.25 e sarà importante anche il lavoro sugli sci stretti viste le difficoltà climatiche: nevicata fitta a Ruhpolding.

19.05: Wierer ed Hofer dovranno registrarsi meglio al poligono per trovare incisività in questa prova particolare, in vista dell’inseguimento.

19.02: Russia che, forte della precisione al poligono, ha saputo costruire due ottime frazioni, rilanciando le proprie quotazioni in vista della pursuit. Ricordiamo però che i distacchi saranno dimezzati in vista dell’inseguimento e pertanto c’è ancora tanto da dire in questo World Team Challenge.

18.58: Si dovrà attendere quindi un po’ prima di riprendere, condizioni non facili per via della nevicata copiosa a Ruhpolding.

18.55: Alle 19.25 l’inseguimento, quindi bisognerà attendere.

18.52: Ci si appresta a breve a vivere l’inseguimento.

18.49: I russi Pavlova/Eliseev chiudono in vetta dunque nella mass start con 18″2 sui tedeschi Preuss/Schempp, 50″2 sugli austriaci Ebehard/Eberhard e 1’09″1 su Wierer/Hofer. Ora in vista dell’inseguimento i distacchi saranno dimezzati e dunque sarà tutto da scrivere questo World Team Challenge.

18.48: Ci si appresta all’ultimo poligono di questo format (mass start).

18.45: Eliseev trova lo zero, mentre Schempp sbaglia. Pertanto il russo vola via. Sbaglia Hofer su due bersagli e quindi distacco pesane per l’Italia quando ci si appresta all’ultimo giro. Comanda Eliseev con 18″5 su Schempp, Eberhard a 55″0 e Hofer a 1’08″5.

18.43: Schempp prende il cambio con 4″6 su Eliseev. Italia distante più di 30″ per via dei due errori di Wierer, per cui Hofer dovrà cercare la rimonta a due tornate dal termine.

18.42: Doppio errore in piedi per Wierer che sbaglia purtroppo, mentre Preuss e Pavlova si involano.

18.38: Nella serie a terra, Eliseev trova lo zero e potrebbe approfittarne rispetto a Schempp che sbaglia. Hofer anche errore e dovrà guardarsi dall’altro tedesco Doll (zero). Al cambio, a tre giri dal termine, comanda la Russia con Pavlova a precedere di 16″7 Preuss e di 23″0 Hermann. Wierer prende il cambio in quarta posizione a 23″1.

18.35: Schempp prende il cambio tallonato da Eliseev, a 8″9 Hofer in terza posizione.

18.34: Nella serie a terra errori sull’ultimo per Preuss e Wierer, trova lo zero Pavlova che potrà recuperare.

18.33: Ci si avvia ancora al poligono e vediamo se Dorothea troverà un altro zero. Condizioni davvero complicate per la nevicta particolarmente fitta.

18.31: Hofer sbaglia sull’ultimo bersaglio, peccato, con Schempp che vola in testa, trovando lo zero. Preuss che dunque riceve il cambio con 12″0 di margine sull’Italia e 17″4 sulla Russia. Cinque giri al termine.

18.30: Si avvia al poligono, nevicata fitta a Ruhpolding.

18.27: Bene Wierer in questo poligono in piedi, ribaltando la situazione, tanti errori per il resto delle rivali. Al cambio, quindi, Wierer e Preuss davanti con Schempp e Hofer che si avviano a comandare, con 5″1 di vantaggio sull’Ucraina.

18.26: Terzetto (Germania, Ucraina e Russia) che si appresta al poligono, vedremo se Wierer saprà recuperare.

18.24: Al cambio guidano Germania (Preuss/Schempp), Ucraina e Russia. Hofer dà il cambio a Wierer in quinta posizione a 21″9 dalla vetta, recuperando terreno.

18.23: Seguiamo il poligono a terra: Schempp bene, vola bene in testa. Bene Hofer che trova lo zero e può dunque guadagnare.

18.21: Bene anche la Germania con Preuss che dà un buon cambio a Schempp a precedere di 4″2 Semerenko e 5″3 Pavlova. Italia con distacco considerevole con 31″4 ed Hofer dovrà rimontare. Schempp può gestire.

18.20: Male Wierer con due errori, in questo primo poligono a terra. Pavlova trova lo zero in questa serie.

18.20: Ci si appresta al poligono.

18.19: Attenzione alla Russia con Evgeniya Pavlova che può far bene.

18.17: Sono le ragazze a dare il via in questa prima parte, con Wierer.

18.15: VIA ALLA MASS START!!

18.12: Nevica in maniera copiosa a Ruhpolding in questo evento.

18.09: Fondamentale, come al solito, sarà la precisione al poligono per consentire alle coppie di mettere insieme una prestazione di valore.

18.06: Di seguito l’elenco dei partecipanti:

Denise Herrmann – Benedikt Doll (Germania I)

Franziska Preuss – Simon Schempp (Germania II)

Dorothea Wierer – Lukas Hofer (Italia)

Marketa Davidova – Michal Krcmar (Repubblica Ceca)

Lisa Theresa Hauser – Julian Eberhard (Austria)

Evgeniya Pavlova – Matvey Eliseev (Russia)

Vita Semerenko – Dmytro Pidruchnyi (Ucraina)

Elisabeth Hoegberg – Torstein Stenersen (Svezia)

Lena Haecki – Sebastian Stalder (Svizzera)

Dzinara Alimbekava – Anton Smolski (Bielorussia)

18.03: Condizioni di neve particolari si prospettano al via e anche l’efficienza dei materiali sapranno fare la differenza.

18.00: 15′ al via della competizione.

17.57: Una kermesse molto dipendente, quindi, si preannuncia sulle nevi tedesche con gli azzurri che sognano di replicare lo stesso risultato del 2018.

17.54: Per l’Italia sarà al via il collaudato duo composto da Dorothea Wierer e Lukas Hofer, vincitore nel 2018 in un format che prevede alle ore 18.15 una mass start, seguita dalle ore 19.05 dalla pursuit.

17.51: Si comincerà alle 18.15.

17.48: L’organizzazione gestita da Herbert Fritzenwenger è a lavoro per completare il quadro di chi sarà il via. In casa Italia a rispondere presente saranno Dorothea Wierer e Lukas Hofer, accoppiata vincente nel 2018 in questa prova così speciale, che si terrà in un format da single-mixed prima con partenza in linea e poi in modalità pursuit.

17.44: Come confermato dagli organizzatori non ci sarà il pubblico ad accompagnare gli atleti e al momento sono note 8 delle 10 coppie che comporranno il roster dei partecipanti.

17.41: La pandemia globale ha portato a questa decisione, giustificata per questioni logistiche e di sicurezza in termini di salute. Pertanto, ritroveremo la Veltins-Arena protagonista nel 2021.

17.38: L’evento, infatti, non si terrà nella cornice tradizionale di Gelsenkirchen, ma a Ruhpolding, che riuscirà così a essere protagonista di un evento importante, che verrà trasmesso televisivamente in tutto il mondo, dopo la grande delusione di non poter ospitare la tappa della Coppa del Mondo.

17.35: Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del World Team Challenge 2020, competizione a coppie del biathlon che tanto spettacolo ci ha regalato in passato, dando modi ai biathleti di competere divertendosi.

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del World Team Challenge 2020, competizione a coppie del biathlon che tanto spettacolo ci ha regalato in passato, dando modi ai biathleti di competere divertendosi. Si è giunti alla 19ma edizione, ma qualcosa di diverso ci sarà.

L’evento, infatti, non si terrà nella cornice tradizionale di Gelsenkirchen, ma a Ruhpolding, che riuscirà così a essere protagonista di un evento importante, che verrà trasmesso televisivamente in tutto il mondo, dopo la grande delusione di non poter ospitare la tappa della Coppa del Mondo. La pandemia globale ha portato a questa decisione, giustificata per questioni logistiche e di sicurezza in termini di salute. Pertanto, ritroveremo la Veltins-Arena protagonista nel 2021.

Come confermato dagli organizzatori non ci sarà il pubblico ad accompagnare gli atleti e al momento sono note 8 delle 10 coppie che comporranno il roster dei partecipanti. L’organizzazione gestita da Herbert Fritzenwenger è a lavoro per completare il quadro di chi sarà il via. In casa Italia a rispondere presente saranno Dorothea Wierer e Lukas Hofer, accoppiata vincente nel 2018 in questa prova così speciale, che si terrà in un format da single-mixed prima con partenza in linea e poi in modalità pursuit.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del World Team Challenge 2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si cominci alle ore 18.15. Buon divertimento!

Foto: LaPresse