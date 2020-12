LIVE Biathlon, Staffetta Kontiolahti in DIRETTA: vince la Svezia. L’Italia sogna, poi chiude sesta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La cronaca della gara: vittoria della Svezia, Italia sesta

16.35 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo.

16.34 Nel complesso un’Italia più che discreta, in lotta per il podio per tre frazioni, pur con Vittozzi e Wierer non all’apice della forma. E’ piaciuta Irene Lardschneider, mentre Federica Sanfilippo ha faticato tantissimo sia sugli sci sia al poligono.

16.31 Decima la Svizzera. Sanfilippo è risultata la peggiore in ultima frazione tra le prime 10 nazioni classificate, pagando 2”29″ dalla norvegese Roeiseland. All’Italia manca un tassello per poter realmente ambire al podio in staffetta. Si attende la giovanissima Linda Zingerle, ma farà in tempo a gareggiare con Dorothea Wierer, prima che l’altoatesina si ritiri?

16.30 Quarta la Russia a 2’131″, quinta l’Ucraina a 2’39”, sesta l’Italia a 2’46”. Sanfilippo si è difesa dalla rimonta di Hauser, giunta settima con l’Austria. Ottava la Norvegia a 3’04”, noni gli Stati Uniti a 3’05”.

16.29 La Germania chiude sul podio a 43″9. Oggi è mancata completamente la Norvegia, subito fuori dai giochi dopo la prima frazione disastrosa di Knotten.

16.28 Sprofonda Federica Sanfilippo nell’ultimo giro. Viene ripresa e staccata da Pidhrushna, ma sta per piombare sull’azzurra anche l’austriaca Hauser. Si va verso un settimo posto.

16.27 La Svezia, come da copione, vince la staffetta di Kontiolahti, pur se senza dominare. Seconda la Francia a 9″6,

16.26 Sanfilippo è quinta dopo l’ultimo poligono. Davanti a lei, a 6″, c’è Kaisheva, ma alle sue spalle Pidhrushna a soli 3″.

16.26 Fanno ancora peggio Ucraina ed Austria: giro di penalità per entrambe. Ne approfitta la Russia che, grazie al 5/5 di Kaisheva, agguanta una quarta piazza insperata.

16.25 Altre tre ricariche per Sanfilippo, che ne ha utilizzate sei complessive nella sua frazione, peraltro sparando molto piano.

16.23 Due ricariche per la Germania di Herrmann. Ora Federica Sanfilippo.

16.22 Tre ricariche utilizzate da Braisaz-Bouchet.

16.22 Una ricarica per Hanna Oeberg, ha vinto la Svezia.

16.21 Hanna Oeberg è già arrivata all’ultimo poligono.

16.19 Podio ormai andato per l’Italia, a questo punto Federica Sanfilippo, chiaramente l’anello debole del quartetto odierno, dovrà cercare di salvare una top5 prestigiosa. Ha 11″ su Pidhrushna e 33″ sull’austriaca Hauser: è dura.

16.18 Dopo 7 poligoni la Svezia guida con 17″7 sulla Francia e 46″8 sulla Germania. Quarta l’Italia a 1’49”, quinta l’Ucraina a 2’00”.

16.17 Poligono difficile per Federica Sanfilippo, che con 3 ricariche salva almeno il giro di penalità.

16.17 5/5 per Herrmann.

16.16 Risponde bene anche la Francia, 5/5 di Braisaz-Bouchet.

16.15 5/5 letale di Oeberg….

16.15 Settimo poligono, l’ultimo a terra.

16.14 Dobbiamo essere onesti: per il podio l’Italia non potrà fare altro che sperare in un disastro al poligono di una delle tre nazioni di testa. Difficile da credere.

16.13 Herrmann, non a caso, ha già ripreso e staccato Sanfilippo.

16.12 Comunque vada, staffetta oltre le attese per le azzurre, è piaciuta in particolar modo Irene Lardschneider. Ora per il podio servirà un pizzico di fortuna: sulla carta la sfida tra Federica Sanfilippo e Denise Herrmann è impari.

16.10 Dorothea Wierer ha chiuso bene. Italia terza a 33″8, quarta la Germania a 45″1. Quinta l’Ucraina a 1’35”.

16.09 Al terzo cambio la Svezia, favoritissima della vigilia, è in testa con 11″ sulla Francia: non si vede come le scandinave possano perdere questa gara, dato che ora schierano Hanna Oeberg.

16.08 Wierer guadagna qualcosina. Ha 10″5 sulla Germania dopo 17,3 km.

16.07 Wierer conferma una condizione tutt’altro che ideale. Sta perdendo sia da Elvira Oeberg sia da Hammerschmidt, che si è portata a soli 8″ dall’azzurra. Per il podio servirà la prestazione della vita di Federica Sanfilippo.

16.06 Dopo sei poligoni guida Elvira Oeberg con 9″4 su Chloe Chevalier, 26″7 su Wierer e 38″2 su Hammerschmidt. Quinta Vita Semerenko a 1’09”. L’ostacolo grosso tra l’Italia ed il podio si chiama Germania, che in ultima frazione avrà il treno Denise Herrmann.

16.05 2 ricariche a testa per Svezia, Francia, Italia e Germania.

16,03 CI PROVIAMO PER IL PODIO! Poligono molto selettivo. Dorothea Wierer ha provato il tutto per tutto, sparando in maniera velocissima, ma ha dovuto ricorrere a due ricariche. Giro di penalità per l’Ucraina!

16.02 Dorothea Wierer ha ripreso l’ucraina Vita Semerenko. Ora un sesto poligono decisivo: qui capiremo se l’Italia potrà sognare o meno fino in fondo oppure se il risveglio sarà brusco.

16.01 Wierer mantiene un ritardo di 40″5 da Chloe Chevalier, che è stata ripresa da Elvira Oeberg. L’azzurra si trova a 3″ da Vita Semerenko.

16.00 Dorothea Wierer sta andando a riprendere Vita Semerenko!

15.59 Dopo il quinto poligono è in testa la Francia con 4″3 sulla Svezia, 28″1 sull’Ucraina e 41″ sull’Italia. Quinta la Germania a 44″6. Sono rimaste in cinque a giocarsi il podio. La Russia è sesta a 1’11”.

15.58 Una ricarica per Dorothea Wierer, che ha scavalcato la Germania, ma non l’Ucraina. 5/5 a terra per Vita Semerenko. 2 ricariche per Hammerschmidt.

15.57 5/5 per la Francia, 1 ricarica per la Svezia.

15.56 Primo poligono della terza frazione. Chloe Chevalier ed Elvira Oeberg ci arrivano per prime.

15.55 Wierer guadagna poco o nulla su Germania ed Ucraina ai 13,3 km. L’azzurra è sempre quinta a 47″4. Evidentemente l’altoatesina, non al meglio della forma, vuole giocarsela al poligono.

15.52 L’Italia è comunque ampiamente in corsa per il podio e non era per niente scontato. Molto, se non tutto dipenderà ora dalla terza frazione di Dorothea Wierer!

15.51 Terza la Germania a 36″, quarta l’Ucraina a 37″4. Quinta l’Italia a 46″5: Irene Lardschneider è purtroppo crollata proprio nel finale.

15.51 La Francia, dopo due frazioni, è in testa con 9″1 sulla Svezia, che ora calerà le sorelle Oeberg. In pista Elvira, poi Hanna a chiudere.

15.49 Ricordiamo che l’Italia avrà Dorothea Wierer in terza frazione. Un jolly da sfruttare…

15.48 BRAVA IRENE! Lardschneider tiene il passo di Valj Semerenko: è insieme all’ucraina a 32″8 dalla vetta dopo 11,1 km. Su di loro si sta riportando la tedesca Preuss.

15.48 Chevalier-Bouchet sta facendo la differenza nell’ultimo giro. Brorsson però tiene bene e transita a 9″5 daopo 11,1 km.

15.47 Irene Lardschneider ha provato a tenere il passo delle migliori sugli sci e l’ha pagato al poligono. Ci sta, ma ha fatto bene ad osare.

15.46 Terza a 21″3 l’Ucraina con Valj Semerenko, quarta l’Italia a 24″ con Lardschneider. Quinta la Germania a 42″2, sesta l’Austria a 47″6.

15.46 Una ricarica a testa per Chevalier e Brorsson. La francese è stata però più veloce a sparare ed è al comando con 8″4 sulla svedese.

15.45 3 ricariche per Irene Lardschneider, che almeno ha evitato il giro di penalità.

15.43 Lardschneider giustamente perde qualche metro da Brorsson e Chevalier-Bouchet. Deve arrivare lucida alla sessione di tiro.

15.43 Ora un poligono in piedi molto delicato, che darà una svolta alla gara.

15.42 Anche Valj Semerenko si accorda, ora sono in quattro davanti: Svezia, Italia, Francia ed Ucraina. A 18″ Repubblica Ceca e Germania.

15.41 Chevalier-Bouchet ha ripreso Brorsson e Lardschneider. L’azzurra sta spendendo tanto, ma è giusto rischiare.

15.41 Che carattere per Irene Lardschneider! Si è fatta riprendere da Brorsson, ma sta provando a non perdere contatto!

15.40 Dopo tre poligoni guida Lardschneider con 2″9 su Brorsson, 7″5 su Chevalier-Bouchet, 8″3 su Valentina Semerenko, 19″7 su Preuss e 25″ su Charvatova.

15.39 Ottimo 5/5 anche per la Francia. Una ricarica per Brorsson.

15.39 Tre ricariche per la Repubblica Ceca, due giri di penalità per la Bielorussia.

15.38 PAZZESCA IRENE LARDSCHNEIDER! 5/5, ITALIA IN TESTA!

15.37 Dopo 7,1 km guida la svedese Brorsson. Quarta Lardschneider a 7″1.

15.35 Norvegia 19ma dopo la prima frazione a 2’39” dalla vetta. Gara ormai andata.

15.35 In pista grandi fondiste come la norvegese Eckhoff e la francese Chevalier-Bouchet.

15.34 Ora una seconda frazione in cui l’Italia dovrà limitare i danni con Irene Lardschneider.

15.33 Ucraina quarta a 10″3, Repubblica Ceca a 11″, Francia a 24″1, Germania a 27″7.

15.32 Al primo cambio la Bielorussia è in testa con 1″3 su Svezia e 5″3 sull’Italia. Bene Lisa Vittozzi, apparsa in crescita di condizione nell’ultimo giro.

15.31 CHE REAZIONE DI ALIMBEKAVA! La bielorussa non solo non perde il treno di Skottheim, ma con una progressione micidiale stacca anche la svedese!

15.30 Dopo 5,1 km Skottheim è in testa con 1″ su Alimbekava, 5″9 su Vittozzi e 6″9 su Jislova. Quinta Blashko a 10″9, sesta Bescond a 20″5, settima Hinz a 24″1.

15.30 La svedese Skottheim mette il turbo e mette tutte alla frusta.

15.30 Altro poligono disastroso per Knotten. Norvegia a 2’20” dalla vetta ed ormai fuori dai giochi.

15.29 Alimbekava comanda dopo 2 poligoni con 2″4 su Jislova, 6″2 su Vittozzi e 7″5 su Skottheim.

15.29 Un giro di penalità per gli Stati Uniti, 2 per la Svizzera.

15.28 Una ricarica per Bielorussia e Repubblica Ceca, 2 per Svezia ed Italia, 3 per la Francia: Bescond ha evitato di un soffio il giro di penalità.

15.27 Sbagliano quasi tutte. 2 ricariche per Lisa Vittozzi.

15.26 Siamo al secondo poligono.

15.25 Lisa Vittozzi si porta in testa in vista del secondo poligono, sessione di tiro in piedi.

15.24 Knotten in difficoltà, perde ulteriormente terreno: ora è a 1’16” dalla vetta.

15.23 Bescond al comando dopo 3,1 km, ma nel gruppo davanti nessuna sta forzando il ritmo. E’ rientrata anche la bielorussia Alimbekava, che aveva utilizzato una ricarica.

15.22 Norvegia già molto indietro. Dopo la caduta, Knotten ha utilizzato ben tre ricariche al primo poligono a terra. E’ 18ma a 1’12”: gara fortemente compromessa.

15.21 Stati Uniti in testa con Dunklee. Seguono Francia, Italia, Svezia, Repubblica Ceca, Germania, Svizzera, Ucraina e Bielorussia. Nessun errore tra queste otto nazionali, tutte racchiuse in 8″7.

15.20 5/5 per Lisa Vittozzi, Italia terza dopo il primo poligono.

15.20 CADUTA IN DISCESA LA NORVEGESE KNOTTEN! Primo poligono.

15.19 Guadagnano qualche metro Skottheim e Gasparin in vista del primo poligono.

15.18 Dopo un avvio all’arrembaggio, Skottheim, si è rialzata. Forse non vuole rischiare di ‘bruciarsi’ in vista del poligono.

15.17 Elisa Gasparin (Svizzera) in testa dopo 1100 metri. Gruppo ancora compatto, Lisa Vittozzi non forza ed è decima.

15.16 La svedese Johanna Skottheim si mette subito davanti ad imporre un ritmo importante. Fila allungatissima.

15.15 Iniziata la staffetta femminile di Kontiolahti.

15.08 L’Italia schiera nell’ordine Lisa Vittozzi, Irene Lardschneider, Dorothea Wierer e Federica Sanfilippo. Realisticamente, con la condizione attuale, l’obiettivo è una top10. Una top5 rappresenterebbe un risultato insperato.

15.06 Attenzione anche all’Ucraina, staffetta composta da ottime tiratrici. Possibile mina vagante la Bielorussia di Dzinara Alimbekava, schierata in prima frazione.

15.04 Francia (Bescond, Chevalier-Bouchet, Chloe Chevalier e Braisaz-Bouchet) e Germania (Hinz, Preuss, Hammerschmidt e Herrmann) sono molto solide e puntano con decisione al podio.

15.03 Per quanto visto nelle prime gare stagionali, la Svezia sembra difficilmente battibile. L’unica che può provare ad impensierire le scandinave è la Norvegia, a patto da mantenere un’altissima percentuale al poligono.

14.55 Per la vittoria finale le favorite sono sostanzialmente due: la Norvegia schiera Karoline Offigstad Knotten, Tiril Eckhoff, Ingrid Landmark Tandrevold e Marte Olsbu Roeiseland, mentre la Svezia risponde con Johanna Skottheim, Mona Brorsson, Elvira Oeberg ed Hanna Oeberg.

14.50 In casa Italia le quattro staffettiste azzurre in gara saranno le stesse che si sono qualificate per l’inseguimento di domani, ovvero Lisa Vittozzi, Irene Lardschneider, Dorothea Wierer e Federica Sanfilippo, che saranno schierate in quest’ordine. L’Italia scatterà dalla terza fila, col pettorale 9.

14.45 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della staffetta 4×6 km femminile della Coppa del Mondo di biathlon in programma a Kontiolahti, in Finlandia: oggi, sabato 5 dicembre, alle ore 15.15 italiane, scatterà anche per le donne la seconda gara della seconda tappa della stagione 2020-2021.

