LIVE Biathlon, Sprint Kontiolahti in DIRETTA: Johannes Boe insegue il bis, Lukas Hofer ci prova per il podio

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sprint maschile a Kontiolahti (Finlandia), sede del secondo round della Coppa del Mondo di biathlon 2020-2021. Sulle nevi finlandesi si andrà in scena in un format che non consentirà errori e in cui ogni minimo dettaglia farà la differenza.

Nel Kontiolahden ampumahiihtokeskus sci stretti e fucili saranno protagonisti e si riprende il filo del discorso da dove lo si era interrotto: con una sprint si era concluso il primo appuntamento e con questo format si comincia per il secondo. Il favorito d’obbligo non può che essere il norvegese Johannes Bø, che proprio domenica scorsa è diventato il primo a raggiungere quota 6 successi in questa sede, scavalcando Ole Einar Bjørndalen e Martin Fourcade, “fermatisi” a 5. Il centro dello scandinavo è valso il 49° sigillo in carriera, nonché il 25° in questa particolare specialità.

In casa Italia Lukas Hofer, undicesimo a Kontiolahti nella prima sprint, è piaciuto per la velocità al poligono, denunciando però un po’ di stanchezza nel fondo, segno che il Covid-19 ha lasciato delle tracce in fatto di preparazione. Coronavirus legato anche a Thomas Bormolini e Dominik Windisch, che non hanno potuto disputare le prime gare sulle nevi finniche e fortunatamente saranno ai nastri di partenza da quest’oggi. Giornate mentalmente complicate per il campione del mondo della mass start del 2019, escluso dalla lista all’ultimo momento per un test dall’esito positivo, poi immediatamente smentito da altre verifiche. Semaforo verde per lui come per Bormolini, fermato assieme a Windisch perché a stretto a contatto con l’iridato. Pertanto, il contingente italiano passa da tre a cinque atleti, considerando anche i giovani Didier Bionaz e Patrick Braunhofer.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della sprint maschile a Kontiolahti (Finlandia), sede del secondo round della Coppa del Mondo di biathlon 2020-2021: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 13.30. Buon divertimento.

