LIVE Biathlon, 7,5 km Kontiolahti in DIRETTA: Oeberg cerca l’allungo, Dorothea Wierer per crescere di condizione

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della 7.5 km sprint femminile della Coppa del Mondo di biathlon in programma a Kontiolahti, in Finlandia: oggi, giovedì 3 dicembre, alle ore 16.30 italiane, scatterà anche per le donne la prima gara della seconda tappa della stagione 2020-2021.

In casa Italia sono cinque le azzurre in gara: Lisa Vittozzi col 4, Dorothea Wierer con l’11, Federica Sanfilippo col 45, Irene Lardschneider col 53 e Nicole Gontier con l’85. Nella prima sprint del 2020-2021 22° posto di Dorothea Wierer e 25° di Lisa Vittozzi, le uniche azzurre a punti.

Tra le favorite ci saranno con il 25 la norvegese Ingrid Tandrevold, con il 12 la boema Marketa Davidova, col 51 la teutonica Vanessa Hinz, con il 29 la svedese Hanna Oeberg, che partirà col pettorale giallo e rosso per essere in testa alla generale ed aver vinto la prima sprint stagionale, la teutonica Denise Herrmann col 2, e le norvegesi Tiril Eckhoff, con l’88, e Marte Olsbu Roeiseland, con il 24.

In classifica generale il pettorale giallo è della svedese Hanna Oeberg, la quale è in testa con 96 punti, davanti alla connazionale Johanna Skottheim, seconda a quota 91, mentre Dorothea Wierer è terza con 79. L’altra italiana ad essere andata a punti è Lisa Vittozzi, 37ma a quota 16.

OA Sport vi propone la diretta live testuale della 7.5 km sprint femminile della Coppa del Mondo di biathlon in programma a Kontiolahti, in Finlandia: oggi, giovedì 3 dicembre, alle ore 16.30 italiane, si disputerà la seconda sprint della nuova stagione e per questo motivo la nostra diretta scatterà attorno alle ore 16.00. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale!

