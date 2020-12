LIVE Biathlon, Mass start Hochfilzen in DIRETTA: vince Peiffer in volata davanti a Ponsiluoma, male Johannes Boe 7°. Hofer 14°

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

12.40: Ricapitolando, vittoria per Peiffer a precedere di 1″3 Ponsiluoma e di 9″3 Tarjei Boe. Johannes Boe solo settimo preceduto da Laegreid (+25″9), gravato da 3 errori al poligono. Sempre tre bersagli mancati da Hofer 14° a 55″6. Bene l’azzurro nelle frazioni di fondo, ma troppi errori nelle serie di tiro per ambire al podio.

12.38: C’era stata una caduta di Jacquelin nelle fasi concitate che è costata cara al francese, quinto a 22″4, preceduto anche da Doll a 22″4. Grande gara della Germania con il successo di Peiffer, il quarto di Doll. Da notare come Johannes Boe sia stato il più veloce sugli sci con 4″7 di margine su Dale e 20″0 su Samuelsson. Hofer ottavo a 32″1 in questa particolare graduatoria.

12.35: Bravissimo Peiffer a tenere la corda interna in discesa e vince alla grande davanti a Ponsiluoma e a Tarjei Boe a 9″2 che salva l’onore norvegese. Laegreid chiude sesto a 25″0 davanti a un Johannes Boe a 25″9, molto veloce sugli sci ma tre errori non se li può permettere neanche lui. Hofer 14° a 55″6 dal vertice.

12.34: Ponsiluoma e Peiffer si preparano all’arrivo in volata, Doll è terzo a 10″2, tallonato dal norvegese Tarjei Boe e Jacquelin. Laegreid sesto a 21″5 e Johannes Boe è settimo che sta spingendo come un dannato ed è a 27″9. Hofer 14° a 57″3.

12.32: Ponsiluoma e Peiffer si giocano la vittoria ai 13.1 km, Jacquelin si tira fuori per il successo a 7″0, tallonato da Doll, mentre Tarjei Boe è quinto a 10″9 che prova a rientrare. Laegreid sesto a 22″5, Johannes Boe a 36″4 ed è nono, cercando di recuperare il più possibile. Hofer 14° a 58″2.

12.30: Ponsiluoma e Peiffer trovano lo zero!!! Vanno via lo svedese e il tedesco, mentre Jacquelin è terzo a 3″3. Sbagliano i norvegesi con Laegreid sesto a 17″7 e Johannes Boe 12° a 36″6. Hofer purtroppo sbaglia ancora ed è 14° a 49″6. Il migliore della truppa norvegese è Tarjei Boe che trova lo zero ed è a 9″1 dal vertice.

12.28: Siamo prossimi al poligono decisivo, un bel banco di prova per Johannes Boe.

12.26: Agli 11.0 km pazzesco Johannes Boe che recupera 20″ in questo quarto giro ed ora c’è un quartetto davanti con Laegreid, Ponsiluoma e Peiffer. Hofer è 11° a 28″4.

12.25: Ai 10.1 km Laegreid viene ripreso da Ponsiluoma (+0″6) e da Peiffer (+1″2). Johannes Boe tenta la rimonta a 11″6 dalla vetta, mentre Hofer spinge a 29″1 e recupera su chi è davanti.

12.22: Laegreid è una macchina! Altro zero per lui con 3″4 di margine su Ponsiluoma e 4″3 su Peiffer. Male i due fratelli Boe, con Johannes settimo a 21″1 (errore) e nono Tarjei a 24″2. Grande prova della Germania con Peiffer terzo a 4″3, Doll 5° a 13″7 e Lesser 6° a 19″0. Dale e Hofer con due errori in totale a 34″7 e 35″1 dal vertice, rispettivamente in 14ma e 15ma posizione.

12.20: In questo terzo giro Johannes Boe tira il gruppo, ma senza forzare eccessivamente in avvicinamento al terzo poligono.

12.18: Hofer è insieme a Dale, gravato anche lui di un errore nel secondo poligono, ed entrambi stanno cercando di recuperare. Agli 8.0 km i due fratelli Boe comandano tallonati da Loginov, Laegreid, Peiffer e da Andersen. L’azzurro è 15° a 16″2.

12.17: Ai 7.1 km Loginov comanda con 0″4 di margine su Tarjei Boe, 0″8 su Johannes Boe e 0″9 su Laegreid. Hofer 13° a 15″7 cerca di recuperare.

12.14: Dominio norvegese nel secondo poligono: Laegreid davanti a tutti con 2″6 di margine su Tarjei Boe e 3″9 su Johannes Boe che trovano lo zero. Purtroppo errore per Hofer, che affronta il giro di penalità, 15° a 21″6 dal vertice, speriamo che questo giro non sia forzato per rientrare su chi comanda.

12.10: Ai 5.0 km si conferma gara di gruppo per il momento. Plotone tirato da Claude, tallonato da Dale, Johannes Boe, Johannes Boe, Tarjei Boe, Laegreid e Lesser. Hofer è lì in settima posizione, gara tattica e ci si accinge al secondo poligono.

12.09: Johannes Boe si mette a tirare davanti ai 4.1 km con Dale a 0″4 e Claude a 0″9. Bene Hofer sesto a 3″1.

12.08: Fak trova lo zero con 0″5 di margine su Claud, di 0″8 su Dale, Tarjei Boe di 1″5. Molto bene Hofer sesto a 4″4 con lo zero, Johannes Boe è ottavo a 5″5, più attardato e non velocissimo in questa prima serie.

12.06: Ci accingiamo al primo poligono.

12.04: Ai 2.0 km si inizia ad affrontare una parte impegnativa del tracciato. Un primo giro d’attesa con Johannes Boe davanti a tirare il gruppo, precedendo Samuelsson, Dale e Laegreid. Hofer 16° a 6″1 nella pancia del gruppone.

12.02: Al km 1.1, il trio norvegese Dale, Johannes Boe e Laegreid guidano il gruppo, Hofer 16° nel gruppo.

12.00: VIA ALLA MASS START!!

11.58: Un percorso impegnativo con un tratto in salita, nella seconda parte, molto selettivo, mentre nella prima ci saranno diversi saliscendi.

11.56: Il migliore in questa graduatoria è l’austriaco Simone Eder con il 95% a precedere Laegreid con il 94% (113/120). La freddezza con cui ieri lo scandinavo ha trovato nell’ultimo poligono in piedi la dice lunga sul talento del classe ’97.

11.53: Un fattore interessante in questa prima parte di stagione sono le medie al poligono e l’88% di Johannes Boe nelle serie di tiro è stato un fattore discriminante in negativo.

11.50: 10′ al via di questa mass start e la domanda sarà: sarà ancora dominio norvegese?

11.47: Da capire anche le condizioni di neve che gli atleti incontreranno, tali da poter influenzare il rendimento sugli sci stretti nelle frazioni di fondo.

11.44: La partenza in linea è rarissima nell’impianto tirolese, che infatti sinora ne ha ospitate solo due, ovvero quelle dei Mondiali organizzati nel XXI secolo. Nel 2005 si impose Ole Einar Bjørndalen davanti a Sven Fischer e Raphael Poirée. Invece nel 2017 ha primeggiato Simon Schempp, il quale ha preceduto Johannes Bø e Simon Eder.

11.41: Nella prova con partenza di massa tutto è possibile, quindi l’azzurro ci vorrà provare per entrare nella top-10.

11.38: In casa Italia ci si aspetta una prestazione al tiro migliore di Lukas Hofer. Ieri le serie centrali (0+2+2+0) gli hanno compromesso la possibilità di accedere alla top 10, chiudendo in 26ma posizione.

11.35: A completare il successo del Team Norge di ieri, infatti, ci sono stati il quarto posto di Vetle Christiansen e il sesto di Johannes Dale. In questo contesto la truppa norvegese sarà composta di ben sette unità e ne vedremo delle belle.

11.32: Boe che ancora una volta ha mancato l’appuntamento al 50° successo in carriera e la sequenza si sta allungando, anche perché soprattutto in casa i rivali sono altamente qualificati come Laegreid dimostra.

11.29: Seconda posizione nella prova di ieri per il francese Emilien Jacquelin, che ha ottenuto lo stesso piazzamento conquistato la settimana scorsa nel format. Grande prestazione al tiro del transalpino che ha trovato il 20/20 e, tagliando il traguardo a 8.5 secondi dal vincitore, si è conclusa con una volata vincente davanti all’asso scandinavo Johannes Boe, terzo e ancora una volta sul podio.

11.26: Sì, perché nella sprint e nell’inseguimento lo spartito non è mai cambiato. Al maschile Sturla Holm Laegreid, il giovane norvegese classe 1997, ha fatto doppietta e dopo la prova sui due poligoni si è issato in vetta anche nella pursuit.

11.23: Sul percorso austriaco si preannuncia una prova molto equilibrata nella quale tutto potrà accadere, ma dove una certezza c’è: la forza della squadra norvegese.

11.20: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della mass start maschile a Hochfilzen (Austria), prova valida per la Coppa del Mondo di biathlon 2020-2021.

