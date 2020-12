LIVE Biathlon, Inseguimento Kontiolahti DIRETTA: Eckhoff rimonta e vince. 20ma Dorothea Wierer

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.54 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo.

15.53 In classifica generale comanda Hanna Oeberg con 204 punti, seguita da Roeiseland a 168 e Skottheim a 152. Quarta Alimbekava a 151. Per Dorothea Wierer il sogno di centrare la terza sfera di cristallo consecutiva, sebbene il regolamento preveda ben quattro scarti, sembra già compromesso: il gap dalla vetta è di ben 91 lunghezze!

15.52 Arriva ora Federica Sanfilippo (13/20), 54ma a 6’21”.

15.50 48ma Irene Lardschneider (16/20) a 4’33”.

15.50 Lisa Vittozzi (14/20) fuori dalla zona punti: 42ma a 3’57”.

15.48 Dorothea Wierer conclude 20ma a 2’15”. Ha dunque recuperato otto posizioni rispetto alla sprint: la top10 è stata vanificata dagli ultimi due errori nella serie in piedi. 17/20 totale per l’altoatesina.

15.48 Completano la top10 Elvira Oeberg, Lunder e Braisaz-Bouchet.

15.47 Quarta Alimbekava a 55″, quinta Skottheim a 56″3, sesta Tandrevold a 1’03”, settima Preuss a 1’08”.

15.46 Tiril Eckhoff ha vinto l’inseguimento di Kontiolahti con 21″5 sulla connazionale Roeiseland. Terza la svedese Oeberg a 35″4: quest’ultima resta leader della classifica generale.

15.45 Progressione di Roeiseland, che lascia sul posto una stanca Hanna Oeberg. Sarà doppietta per la Norvegia.

15.44 Vittozzi non sbaglia in piedi, è 42ma dopo i quattro poligoni con 14/20.

15.43 Dorothea Wierer è 19ma a 2’02”. Letali i due errori all’ultimo poligono.

15.43 Dopo il quarto poligono la norvegese Eckhoff è ormai sicura della vittoria con 23″2 su Oeberg e 23″8 su Roeiseland. Quarta Alimbekava a 50″9, poi Skottheim a 53″ (20/20 per la svedese).

15.42 Dorothea Wierer compromette un’ottima gara sbagliando gli ultimi due bersagli. Chiude con 17/20.

15.41 VINCE ECKHOFF CON 20/20! Un errore a testa per Oeberg e Roeiseland!

15.40 Ultimo poligono, Svezia-Norvegia per la vittoria. Dorothea Wierer si gioca invece la top10.

15.39 Wierer sempre undicesima ai 7.3 km, ha guadagnato 4″ sul terzetto di testa. Ora è a 1’07”.

15.38 Eckhoff, Roeiseland e Oeberg si stanno guardando. Nessuna forza l’andatura, stanno aspettando il poligono per giocarsi la vittoria.

15.37 40ma Irene Lardschneider a 2’44”, ha commesso due errori in piedi. 4/5 per Lisa Vittozzi e 9/15 complessivo. Gara da dimenticare per la sappadina.

15.36 Dopo tre poligoni si giocano la vittoria le norvegesi Eckhoff (0) e Roeiseland (1) e la svedese Oeberg (2): sono insieme. Quarta Alimbekava a 26″7, quinta Tandrevold a 46″. Dorothea Wierer è undicesima a 1’11”.

15.35 Serie velocissima di Dorothea Wierer, che però sbaglia il primo bersaglio. Peccato. 14/15 per l’azzurra.

15.34 5/5 di Eckhoff, che torna in corsa per la vittoria! E’ insieme a Roeiseland e Oeberg. Sbaglia Alimbekava.

15.34 Un errore a testa per Oeberg e Roeiseland, occasione per Eckhoff!

15.33 Hanna Oeberg e Roeiseland al terzo poligono. Le ultime due sessioni di tiro saranno in piedi.

15.33 Dorothea Wierer è nel gruppetto dell’ottava posizione.

15.32 Vittozzi (5/10) 51ma a 3’11” dopo due poligoni, Sanfilippo (7/10) 55ma a 3’39”.

15.31 ROEISELAND E’ ANDATA A RIPRENDERE HANNA OEBERG! E’ lotta a due per la vittoria, ma attenzione a Eckhoff e Alimbekava a soli 21″ di distanza.

15.30 10/10 per Irene Lardschneider, è 33ma a 1’57”. 5/10 per Lisa Vittozzi, che affonda: ancora una volta è stata tradita dal poligono a terra.

15.29 Hanna Oeberg (9/10) è in testa dopo due poligoni con 9″8 su Roeiseland, 27″2 su Alimbekava, 28″3 su Eckhoff e 41″ su Tandrevold. Le atlete dalla seconda alla quinta posizione non hanno ancora sbagliato.

15.28 10/10 PER DOROTHEA WIERER! E’ 12ma dopo due poligoni a 1’13” da Hanna Oeberg!

15.28 Non sbagliano Alimbekava ed Eckhoff, 2 errori per Herrmann.

15.28 2 errori per Chevalier, 5/5 per Roeiseland.

15.27 Un errore per Oeberg!

15.26 Siamo già al secondo poligono, ancora una volta sessione di tiro a terra.

15.26 Irene Lardschneider, che non ha sbagliato a terra, è 37ma, dunque virtualmente in zona punti.

15.25 C’è anche Eckhoff (5/5) nel gruppetto con Herrmann, Alimbekava ed Elvira Oeberg che, al momento, si giocano il quarto posto.

15.24 Oeberg continua a non forzare. Sugli sci perde da Chevalier-Bouchet: la francese recupera 3″5 ai 3100 metri.

15.22 Oeberg al comando dopo il primo poligono con 31″1 su Chevalier-Bouchet e 36″ su Roeiseland. A 52″ sono insieme Alimbekava, Elvira Oeberg e Herrmann. Dorothea Wierer è già 14ma a 1’37”! Sprofonda Lisa Vittozzi, 43ma a 2’22”.

15.22 3/5 per Lisa Vittozzi, 5/5 per Wierer.

15.21 Non sbagliano neanche Herrmann e Alimbekava, 4/5 per Davidova.

15.21 4/5 per Elvira Oeberg, veloce 5/5 per Roeiseland.

15.20 5/5 per Oeberg, un errore per Chevalier.

15.20 Oeberg è già al primo poligono.

15.19 Eckhoff è partita come un razzo e sta andando a riprendere il trenino composto da Herrmann, Davidova e Alimbekava. 21ma Vittozzi a 1’30” dopo 1300 metri. Wierer 27ma a 1’36”.

15.18 Oeberg si sta gestendo in questo primo giro, non vuole forzare per poter affrontare il poligono con lucidità.

15.17 Al primo intermedio Hanna Oeberg perde sei decimi da Chevalier-Bouchet, staccata di 9″4. A 26″2 Elvira Oeberg, a 36″7 Roeiseland.

15.16 In gara anche le azzurre Vittozzi e Wierer.

15.15 Iniziato l’inseguimento femminile!

15.09 Ci siamo, mancano pochi istanti alla partenza dell’inseguimento femminile.

15.02 L’Italia oggi ha già ottenuto un incoraggiante quinto posto nella staffetta maschile con Didier Bionaz, Lukas Hofer, Thomas Bormolini e Dominik Windisch.

14.57 Le altre due italiane in gara sono Irene Lardschneider (46ma a 2’03”) e Federica Sanfilippo (50ma a 2’11”).

14.53 Salvo miracoli, oggi il podio sembra fuori portata per l’Italia. Lisa Vittozzi partirà per 21ma a 1’28”, Dorothea Wierer 28ma a 1’38”: per entrambe la parola d’ordine sarà sbagliare il meno possibile al poligono, sperando di recuperare diverse posizioni, magari fino alla top10. Non sarà semplice, perché entrambe le azzurre sono distanti dalla forma migliore.

14.52 Pienamente in corsa per il podio anche Roeiseland (+34″), Herrmann e Davidova (entrambe a 48″), Alimbekava (+50″) ed Eckhoff (+1’01”).

14.50 La svedese Hanna Oeberg, dopo il successo nella sprint, partirà con 10″ di vantaggio sulla francese Anais Chevalier-Bouchet e 28″ sulla sorella Elvira. Solo la transalpina, dunque, avrà meno di un errore di margine.

14.45 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live dell’inseguimento femminile di Kontiolahti, valido per la Coppa del Mondo di biathlon 2020-2021.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della 10 km inseguimento femminile della Coppa del Mondo di biathlon in programma a Kontiolahti, in Finlandia: oggi, domenica 6 dicembre, alle ore 15.15 italiane, scatterà anche per le donne la terza gara della seconda tappa della stagione 2020-2021.

In casa Italia le azzurre qualificate sono le stesse che sono state schierate nella staffetta di ieri, ovvero Lisa Vittozzi (21ma a 1’28”), Dorothea Wierer (28ma a 1’38”), Irene Lardschneider (46ma a 2’03”) e Federica Sanfilippo (50ma a 2’11”). Davanti a tutte scatterà la svedese Hanna Oeberg, vincitrice della sprint di giovedì e detentrice del pettorale giallo.

In classifica generale, infatti, la svedese domina con 156 punti, mentre Dorothea Wierer, dopo i risultati non eccellenti ottenuti nelle due sprint, è scivolata a -64 dalla vetta, a quota 92 in nona posizione. L’altra azzurra andata a punti nelle due sprint è Lisa Vittozzi, al momento 32ma a quota 36.

OA Sport vi propone la diretta live testuale della 10 km inseguimento femminile della Coppa del Mondo di biathlon in programma a Kontiolahti, in Finlandia: oggi, domenica 6 dicembre, alle ore 15.15 italiane, si disputerà la prima gara in questo format nella nuova stagione e per questo motivo la nostra diretta scatterà attorno alle ore 14.45. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale!

Foto: LaPresse