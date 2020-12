LIVE Biathlon, 12,5 km Hochfilzen in DIRETTA: Dorothea Wierer torna sul podio! Trionfa Marte Roeiseland

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELL’A MASS START FEMMINILE A HOCHFILZEN

15.02 Con il secondo successo stagionale di Roeiseland, la conferma di Eckhoff e il ritorno sul podio della nostra regina Wierer si chiude questo 2020 del biathlon! L’appuntamento sarà i primi di gennaio in quel di Oberhof. Ringraziamo per il l’attenzione e auguriamo buon proseguimento su OA Sport.

15.00 Elvira Oeberg sesta, mentre la sorella Hanna è la delusa di giornata col 14esimo posto (4 errori). Vittozzi 25esima a tre minuti con cinque bersagli mancati, peccato per il deludente finale.

14.59 Vince per la seconda volta in stagione Marte Roeiseland! 14 ” di margine su una contenta Eckhoff, e arriva il podio per DOROTHEA WIERER a 27″! Grande prestazione che dà morale in vista delle feste! Davidova resiste a Herrmann per il quarto posto.

14.57 Roeiseland non perde da Eckhoff e la vittoria è ormai in ghiaccio, Dorothea si è staccata ma il margine sulle inseguitrici è ancora importante, 18″!

14.56 Intanto Vittozzi ha pagato tre errori nell’ultima serie ed è sprofondata in 25esima posizione

14.55 Wierer tiene il passo di Eckhoff in questa prima fase! Fondamentale non perdere le code della norvegese!

14.53 5/5 di Roeiseland che prenota la vittoria, Wierer c’è e trova lo zero uscendo dal poligono con Eckhoff a 11″. Il vantaggio su Davidova e Herrmann (con lo zero) è di una ventina scarsa di secondi. Basterà per tenere il podio?

14.52 Davidova tiene il passo di Roeiseland e le due entreranno al poligono insieme. Eckhoff a 12″, Wierer ne paga 18″.

14.51 Fa più fatica Dorothea ora, serve gestire le energie per non andare in confusione al poligono. L’azzurra resta sulle code di Elvira.

14.50 Hanna Oeberg sta provando a forzare per recuperare il secondo errore della sua gara, ma ora è più complicato. Eckhoff comincia a dare uno strappo deciso, salta via con facilità Wierer e si lancia all’inseguimento delle prime due.

14.48 Zero di Vittozzi che esce ventesima a 1’08”, ma è da sola in pista e non ha punti di riferimento.

14.47 L’unica con lo zero è Davidova, che scappa in testa! Un errore per Dorothea, Eckhoff e Elvira, Roeiseland rientra in gioco poenamente con lo zero e si riporta a 3″ dalla testa!

14.46 Lisa paga 1’10” dalla testa, e viaggia in 23esima piazza. Le leader si avvicinano alla prima serie in piedi.

14.45 Roeiseland ha ripreso Hanna Oeberg e ora le due viaggiano a 17″ dalla testa. Che azione quella del pettorale giallo!

14.44 Sono in cinque davanti: Wierer, Eckhoff, Elvira, Davidova e la sorprendente Braisaz.

14.43 Comincia il forcing di Roeiseland che prova a ritornare sull’errore di margine rispetto alla testa, andando a ricucire su Hanna Oeberg che al momento è 6″ più avanti.

14.42 Roeiseland paga 28″ dalla testa ma chi fa paura è ancora Eckhoff, che sente ancora una volta la magia di questo stadio fatato per lei. Secondo errore per Vittozzi.

14.40 Super Wierer che esce in testa con Elvira, Davidova e Eckhoff, mentre sbaglia Roeiseland!

14.39 Le atlete stanno tornando nello stadio per la seconda serie, l’ultima a terra.

14.38 Herrmann sta provando a rientrare su Oeberg, entrambe arriveranno al poligono con poco meno di un errore di margine.

14.37 Anche Davidova e Elvira sono là davanti con le prime, Dorothea resta sulle code delle norvegesi.

14.36 Gruppo di testa con Eckhoff, Roeiseland e Wierer che provano a non far rientrare Hanna Oeberg (+17″). Vittozzi ha un ritardo doppio a quello della svedese.

14.34 Anche Lisa ha mancato un bersaglio e si trova in diciassettesima piazza, ma c’è spazio per rientrare in questo giro.

14.33 Super zero di Wierer che rapidissima passa seconda con 1″ di ritardo da Roeiseland. Manca un bersaglio Oeberg, così come le due tedesche di punta Preuss e Herrmann. Tandrevold ne manca addirittura due.

14.31 Wierer entra in dodicesima posizione, Lisa 22esima. Ora serve la precisione.

14.29 Nessun’azione in questo primo giro, ci stiamo avvicinando al primo poligono con Roeiseland che passa in testa.

14.28 Hanna Oeberg davanti a tutte nei primi metri, Wierer e Vittozzi restano a centro gruppo.

14.26 Primi metri senza particolari problemi, tutto è filato liscio e il gruppo fila via compatto.

14.25 Partite le trenta biathlete!

14.23 Siamo in procinto di partire, le atlete si stanno posizionando nelle rispettive file.

14.21 Al momento Dorothea paga 99 punti di distacco dalla testa occupata da Roeiseland ma la stagione è lunga e ci sono ben quattro scarti da prendere in considerazione. Dunque è necessario chiudere col piede giusto in vista di un 2021 all’attacco

14.19 Wierer sarà al via col pettorale 7, Vittozzi con il 20.

14.17 Diverse le atlete in lotta per ritrovarsi il pettorale giallo sotto l’albero di natale, ma le favorite in questo senso sono Hanna Oeberg e Marte Roeiseland

14.15 Mancano solamente dieci minuti al via a Hochfielzen.

14.12 Il primo scorcio di stagione è stato molto lungo ed estenuante, oggi si va in scena per l’ultima fatica prima del meritato riposo.

14.10 Le italiane hanno uno schema di gara abbastanza facile da intuire. Restare nel gruppo durante la prima tornata e sfruttare il poligono per rimanere davanti, lasciando le altre scremarsi lentamente. L’impressione è che soprattutto per Dorothea potrebbe essere una giornata favorevole quantomeno in chiave podio e va sfruttata.

14.08 Le avversarie più pericolose saranno presumibilmente Franziska Preuss, Julia Simon e Elvira Oeberg, con Dzinara Alimbekava che proverà a ritrovare le prestazioni di settimana scorsa e Denise Herrmann alla quale è chiesta una reazione.

14.05 Le favorite per la prova odierna sono senza dubbio tre: le norvegesi Eckhoff e Roeiseland e la svedese Hanna Oeberg. Tutte e tre possono vantare ottimo feeling con il format e sono le atlete più in palla in questo inizio di stagione, dunque sarà interessante capire come imposteranno questo primo scontro diretto sulla donna.

14.03 Splende il sole in Austria, tutto il fine settimana ha avuto un meteo clemente a differenza del weekend passato dove avevamo trovato forti nevicate pomeridiane.

14.00 Le due azzurre stanno recuperando terreno nella parte sciata rispetto alle avversarie e si sono già dimostrate competitive in questi giorni. Con le doti al poligono che possiedono oggi l’obiettivo è senza dubbio il podio, e per Dorothea naturalmente tentare un primo avvicinamento a Roeiseland e Oeberg in classifica generale

13.58 Siamo narturalmente ancora a Hochfielzen (Austria) e tra poco meno di mezz’ora andrà in scena la prima partenza in linea femminile della stagione, con grandi speranze azzurre grazie alle solite Wierer e Vittozzi

13:55 Buon pomeriggio, ben ritrovati su OA Sport, pronti per seguire l’ultima prova pre natalizia della Coppa del mondo di biathlon!

LA DIRETTA LIVE DELLA 15 KM MASCHILE DALLE ORE 12.00 (20 DICEMBRE)

Il programma odierno e la start list – Presentazione della giornata

Buongiorno e ben ritrovati su OA Sport per seguire la diretta live della partenza in linea femminile di biathlon. Oggi a Hochfielzen (Austria) è in programma l’ultima giornata di gare per quanto riguarda la quarta tappa della Coppa del Mondo 2020/2021, che poi saluterà tutti per la pausa natalizia. Per la prima volta in stagione saranno dunque di scena le due mass start, con gli uomini in partenza alle 12:00 e le donne a chiudere dalle 14:25.

Dopo due successi consecutivi tra sprint e inseguimento Tiril Eckhoff è pronta a calare il tris su un tracciato che, da sua stessa ammissione, è quello preferito tra tutti. La lotta per il pettorale giallo si fa intensissima, con Hanna Oeberg che ieri ha recuperato molti punti su Marte Roeiseland e la sfida in questo contesto per passare le vacanze da leader della classifica.

Tante le outsider che possono inserirsi tra le tre favorite, tra le quali certamente spicca Dorothea Wierer. L’altoatesina è ancora a caccia del primo podio dalla 15km inaugurale e con una condizione in crescita punta oggi sulle percentuali per tornare là dove le compete. Discorso simile per Lisa Vittozzi, brillante nel fondo in questa quarta tappa e pronta per tornare quella del passato.

Il via della gara è previsto per le ore 14:25, buon divertimento su OA Sport.

Foto: LaPresse