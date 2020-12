LIVE Ajax-Atalanta 0-0, Champions League in DIRETTA: si parte!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15′ Labyad prova il tiro, mura la difesa dell’Atalanta.

13′ Cross di Hateboer arretrato che non trova nessun compagno.

11′ Atalanta che ora si abbassa, solo fase difensiva fino a questo momento per i bergamaschi.

9′ Zapata prova il cross ma dentro l’area di rigore c’è solo Gomez.

7′ La squadra di Gasperini subisce il primo pressing sul portatore di palla in difesa.

5′ Atalanta che prova a fare possesso palla per distendere la squadra.

3′ Inizio aggressivo dell’Ajax che vuole provare subito a sbloccare il match.

1′ Inizia la partita!

18.50 Mancano cinque minuti all’inizio della partita.

18.47 L’Atalanta ha vinto tutte le ultime quattro trasferte di Champions League e potrebbe diventare solo la seconda squadra italiana a ottenere cinque successi di fila fuori casa nella competizione, dopo la Juventus tra dicembre 2017 e ottobre 2018.

18.44 L’Ajax è imbattuto nelle ultime sette partite contro avversarie italiane in Champions League, tuttavia cinque di queste sono terminate in parità (2 vittorie). La sua ultima sconfitta nella competizione contro una squadra italiana risale al marzo 2006, 0-1 contro l’Inter.

18.41 Ajax e Atalanta hanno pareggiato 2-2 nel loro unico precedente in competizioni europee, con la squadra italiana che ha rimontato due gol di svantaggio nella seconda giornata di questa Champions League.

18.35 Molte armi per Gasperini che dalla panchina può contare su Ilicic, Muriel, Lammers e Malinovskyi nel caso dovessero servire.

18.29 Ricordiamo che basta il pareggio all’Atalanta per passare il turno.

18.26 Il match dell’Amsterdan Arena sarà diretto dallo spagnolo Carlos Del Cerro Grande, assistito dai connazionali Yuste, Alonso Fernandez e dal bulgaro Kabakov nelle vesti di quarto uomo. VAR e assistente sono iberici: Juan Martinez e Xavier Estrada.

18.23 Sullo sfondo di questa partita da dentro o fuori (per quanto riguarda la Champions, visto che l’Europa League mal che vada è assicurata) c’è il caso scoppiato nel post partita di Atalanta-Midtjylland, in cui sono volate parole pesanti e c’è stato un diverbio acceso che ha visto protagonisti Gomez, Ilicic e Gasperini. Non convocati per la partita di campionato di Udine, che non si è giocata per maltempo, il capitano e lo sloveno sono oggi ad Amsterdam: il Papu da titolare, Ilicic parte dalla panchina.

18.17 Sono 9 i giocatori a disposizione di Ten Haag: i portieri Stekelenburg e Kotarski, Timber, Edson Alvarez, Klaiber, Ekkelenkamp, Rensch, Huntelaar e Promes.

18.14 A disposizione di Gasperini, oltre ai portieri Sportiello e Rossi, ci sono Palomino, Lammers, Muriel, Malinovskyi, Piccini, Mojica, Depaoli, Ruggeri, Panada e Ilicic.

18.11 Il girone D vede in testa un Liverpool già qualificato agli ottavi (aritmeticamente da primo) e alle spalle dei Reds ci sono l’Atalanta con 8 punti e l’Ajax con 7. Midtjylland tagliato fuori. Il che significa che per l’Atalanta un posto in Europa è assicurato: mal che vada la Dea giocherà in Europa League, ma ad Amsterdam i nerazzurri giocano con il favore di due risultati su tre. Basta non perdere.

18.08 Tutto pronto ad Amsterdam per la sfida tra l’Ajax e l’Atalanta di Gasperini. Atmosfera molto calda perché le frizioni all’interno dello spogliatoio della Dea hanno movimentato la vigilia.

18.05 Ecco le formazioni ufficiali:

AJAX (4-3-3): Onana; Mazraoui, Schuurs, Martinez, Tagliafico; Klaassen, Labyad, Gravenberch; Antony, Brobbey, Tadic. All. Ten Hag

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler; Gosens; Gomez, Pessina; Zapata. All. Gasperini

18.00 Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale di Ajax-Atalanta partita decisiva per il superamento del girone di Champions League.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Ajax-Atalanta match della Champions League 2020-21, scontro diretto per la qualificazione agli ottavi di finale.

L’Atalanta arriva al match riposata, dopo il rinvio della partita contro l’Udinese. Gian Piero Gasperini disegnerà la sua squadra con il solito 3-4-1-2. A centrocampo De Roon e Freuler dovrebbero comporre la coppia di mediana, mentre a sinistra potrebbe esserci Gosens, dopo essere risultato negativo all’ultimo tampone: il tedesco è regolarmente presente nell’elenco dei convocati. A destra il solito Hateboer. Nel reparto avanzato si rivedranno Gomez ed Ilicic, che erano stati lasciati a casa per il match di Udine con uno tra Pessina e Zapata.

L’Ajax dovrebbe recuperare Traoré in attacco. Nonostante non sia al meglio, dovrebbe comunque essere la punta centrale di un tridente completato da Antony e Tadic. A centrocampo spazio a Labyad, con Klaassen e Gravenberch ai suoi lati. Klaiber e Tagliafico saranno i terzini, Schuurs e Blind i centrali. Onana in porta.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Ajax-Atalanta, partita valevole per la Champions League 2020/2021: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 18:55. Buon divertimento!



