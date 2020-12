Quando si svolge il sorteggio degli ottavi di Champions League: orari, tv, streaming

Lunedì 14 dicembre (alle ore 12.00) si svolgerà il sorteggio degli ottavi di finale della Champions League 2020-2021 di calcio. Sarà come sempre l’urna di Nyon (Svizzera) a definire gli accoppiamenti per il primo turno della fase a eliminazione diretta della massima competizione europea. Le migliori 16 squadre del Vecchio Continente hanno staccato il biglietto per la fase decisiva del torneo e si incroceranno in sfide di andata e ritorno tra metà febbraio e metà marzo, per decretare le magnifiche otto formazioni che potranno proseguire la propria avventura e continuare a sognare la Coppa dalle Grandi Orecchie.

Il meccanismo del sorteggio è quello ormai consolidato da anni e l’estrazione avrà alcuni paletti ben precisi da rispettare. Le vincitrici degli otto gironi sono le teste di serie e potranno affrontare soltanto le formazioni classificate in seconda posizione. Le teste di serie avranno il vantaggio di giocare in casa gli incontri di ritorno. Sono vietati gli incroci tra compagini provenienti dalla stessa Nazione o che hanno già giocato tra loro nella fase a gironi. Non si potranno sfidare formazioni russe e ucraine per ragioni geopolitiche.

Quando si svolge il sorteggio degli ottavi di finale della Champions League? L’appuntamento è per lunedì 14 dicembre. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del sorteggio degli ottavi di finale della Champions League 2020-2021 di calcio. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky e su Canale 20, in diretta streaming su Sky Go e su Mediaset Play oltre che su Now TV, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

SORTEGGIO OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

LUNEDÌ 14 DICEMBRE:

12.00 Sorteggio ottavi di finale Champions League

SORTEGGIO OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky Sport 24 (canale 201) e Sky Sport Football (canale 203).

Diretta tv su Canale 20.

Diretta streaming su Sky Go, Mediaset Play, Now TV.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

