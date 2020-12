Juventus-Napoli si rigioca! Ribaltato il verdetto: cambia la classifica di Serie A. Si cerca una data per il recupero

Il Collegio di Garanzia, presieduto da Franco Frattini, ha ribaltato il verdetto del Tribunale Federale e della Corte Sportiva d’Appello. Juventus-Napoli va giocata: revocata la vittoria a tavolino (3-0) assegnata ai bianconeri perché i partenopei non si erano presentati all’Allianz Stadium di Torino lo scorso 4 ottobre a causa di alcune positività al Covid-19. Riassegnato il punto di penalizzazione inflitto ai campani. A questo punto bisogna trovare una data per la partita: potrebbe essere il 13 gennaio, come evidenzia la Gazzetta dello Sport, rinviando gli ottavi di finale della Coppa Italia in cui le due formazioni sono impegnate.

Cambia totalmente la classifica della Serie A: la Juventus da 27 punti passa a 24, al terzo posto a pari merito con la Roma e proprio con il Napoli (da 23 a 24). Le formazioni di Andrea Pirlo e di Rino Gattuso sono ora a sette punti di distacco dalla capolista Milan e a sei lunghezze dal secondo posto occupato dall’Inter (ovviamente le milanesi hanno giocato una partita in più). Esultanza per il sodalizio presieduto da Aurelio De Laurentiis, il quale si era battuto a lungo per avere giustizia in merito e che oggi ha avuto ragione.

Foto: Lapresse