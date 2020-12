Hockey pista, Serie A1: la classifica marcatori dopo la decima giornata

Altre emozioni, altri gol e nuovi mutamenti nella Serie A1 di hockey pista 2020/2021, che ha visto completarsi la sua decima giornata di stagione regolare.

Si sale e si scende in tutte le classifiche del campionato, anche in quella dei marcatori che vede quattro giocatori staccarsi dal resto della compagnia per inseguire – in maniera sempre più convinta e prolifica – il titolo di “Re dei Bomber”.

In testa a quota 10 gol ci sono infatti il solito Marc Coy, del Bassano, e Jordi Mendez, del Lodi, con quest’ultimo che è riuscito ad appaiare il giocatore della formazione veneta grazie alle due segnature messe a referto contro lo Scandiano.

Alle loro spalle, con il tassametro in questo momento posizionato a quota 9 reti, vi sono invece Joan Galbas, cannoniere della capolista Sarzana, e quel Pablo Cancela, compagno di squadra di Coy al Bassano, capace ancora di fare la differenza con il suo stile di gioco spettacolare.

Vedremo al termine della prossima giornata, che si disputerà tutta in contemporanea sabato 12 dicembre dalle ore 20.45, chi sarà in testa alla classifica marcatori del Campionato Italiano di Serie A1 di hockey pista.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A1 HOCKEY PISTA:

10 gol: Marc Coy (Bassano), Mendez (Lodi)

9 gol: Galbas J (Sarzana), Cancela (Bassano)

michele.cassano@oasport.it

Foto: FISR / Michele Brunello