Hockey pista, Serie A1: la classifica marcatori dopo la nona giornata

Dopo il lungo stop, non c’è più tempo e spazio per respirare. La Serie A1 di hockey pista è tornata e il calendario da qui al prossimo maggio vivrà praticamente una lunga volata di sei mesi. Graduatorie, squadre, giocatori: tutto sarà sempre in continuo mutamento, compresa quella classifica marcatori che tanto fa gola ai bomber del Campionato Italiano.

Gol a raffica per prendersi il trono del “Re dei realizzatori”: ma chi comanda la classifica dei marcatori in questo momento?

A essere in testa, con 10 realizzazioni, è quel Marc Coy (Bassano) che dall’inizio dell’anno non ha perso praticamente un colpo, con una media gol superiore all’uno a partita, inseguito a quota 8 centri dal trio formato dal suo compagno di squadra Cancela (Bassano), da Ipinazar (Sarzana), trascinatore della compagine ligure attualmente prima in classifica, e da Mendez (Lodi), che rappresenta “l’altissima borghesia” della Serie A1 di hockey pista.

Chi sarà in testa al ranking dopo il fine settimana? Fra stasera e il weekend si giocheranno altri due turni di campionato: vedremo come si evolveranno le cose. Una cosa è certa: nel massimo torneo italiano c’è lotta a tutti i livelli e a tutte le latitudini.

CLASSIFICA MARCATORI:

10 gol: Marc Coy (Bassano)

8 gol: Ipinazar (Sarzana), Mendez (Lodi), Cancela (Bassano)

