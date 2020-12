Hockey su pista, Serie A1: colpaccio Trissino, Valdagno sconfitto 5-2 nel posticipo

Si è completato quest’oggi il turno numero dieci della Serie A1 di hockey su pista 2020, e lo ha fatto con il confronto tra Why Sport Valdagno e Trissino, sbloccato dopo sette minuti di gioco proprio dalla compagine padrona di casa, grazie alla rete di capitan Mattia Cocco. Neanche il tempo di gioire ed ecco l’immediato pareggio, ad opera di Davide Gavioli, con Trissino che ha chiuso la prima frazione commettendo quattro falli.

Gli ospiti sono rientrati carichi dall’intervallo, e in poco più di tre giri di lancette si sono portati sul 3-1, per merito delle realizzazioni di Gavioli ed Andrea Malagoli, approfittando di un Valdagno ancora imbambolato dopo la pausa. Col passare del tempo, Valdagno si è più volte affacciato alla porta avversaria, trovando anche l’opportunità di segnare su rigore, fallita però da Marques Centeno. L’errore ha spento la formazione bianco-blu, che ha subito il quarto gol con Paulo Garcia, prima di accorciare ancora con Cocco, su penalty. Nel finale il punto esclamativo messo da Joao Pinto, per il 5-2 conclusivo.

Con questo successo Trissino si rilancia nella parte alta della classifica, mentre per Valdagno si tratta del primo ko stagionale, a fronte di quattro vittorie e un pareggio, restando a -5 dalla Credit Agricole Sarzana, ma con una gara da recuperare.

Foto: Luigi Mecenero – FISR