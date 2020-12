Hockey ghiaccio, Alps League 2020-2021: Val Pusteria ferma Lubiana, Asiago piega Gherdeina

Tutti sul ghiaccio in questo sabato della Alps Hockey League 2020-2021, ma non del tutto. Asiago piega Gherdeina in casa dopo overtime, mentre Val Pusteria ha la meglio su Lubiana. Le sfide riguardanti squadre italiane si concludono qui, infatti il match tra Fassa e Renon e quello tra Cortina e Vipiteno sono stato rinviati a causa delle abbondanti nevicate delle ore scorse.

LE PARTITE DI STASERA:

Asiago Hockey – Gherdeina 2-1 dopo overtime: match combattuto ad Asiago. Bisogna attendere il terzo periodo per vedere sbloccarsi il punteggio. Ci pensa McGowan al minuto 43:06 su assist di Kasslatter, ma i padroni di casa rispondono al minuto 50:02 con Marchetti che pareggia su assist di Tessari. Il match si chiude sull’1-1 e si passa all’overtime dove, dopo 1:24, Gellert chiude i conti su assist di McParland.

Fassa Falcons – Rittner Buam: rinviata

Val Pusteria – HKO Lubiana 3-2: a Brunico sono i padroni di casa a mettere per primi il naso avanti con Cianfrone che imbecca Andergassen al minuto 7:46 per l’1-0. Passano appena 12 secondi e Lubiana pareggia con Cimzar che segna l’1-1 su assist di Drozg. Lo stesso Cimzar passa in avanti al minuto 29:36 su assist di Music. I Lupi non mollano la presa e tornano in parità al minuto 35:48 con Cianfrone che riceve da Hofer e segna il 2-2. Si arriva al terzo periodo e Oberrauch segna la rete del 3-2 al minuto 51:25 su assist di Andergassen.

SG Cortina – Vipiteno Broncos: rinviata

Steel Wings Linz – VEU Feldkirch 2-6

Lustenau – EC KAC II 2-0

CLASSIFICA ALPS HOCKEY LEAGUE 2020-2021

1 Red Bull Hockey Juniors 11 8 1 0 2 67 32 +35 29 2 HK SZ Olimpija Ljubljana 5 4 1 0 0 59 16 +43 21 3 HDD SIJ Acroni Jesenice 5 3 1 1 0 40 26 +14 17 4 HC Pustertal Wölfe 6 3 2 0 1 31 29 +2 17 5 EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel 6 2 2 1 1 39 31 +8 15 6 VEU Feldkirch 4 1 2 1 0 39 31 +8 14 7 EHC Lustenau 6 3 2 1 0 32 26 +6 14 8 HC Gherdeina valgardena.it 6 1 4 1 0 42 46 -4 13 9 EC Bregenzerwald 6 4 1 0 1 35 43 -8 13 10 Migross Supermercati Asiago Hockey 5 4 1 0 0 29 23 +6 12 11 S.G. Cortina Hafro 6 2 1 2 1 37 34 +3 12 12 SHC Fassa Falcons 5 2 3 0 0 31 32 -1 12 13 Wipptal Broncos Weihenstephan 6 1 5 0 0 33 41 -8 10 14 Rittner Buam 4 1 2 0 1 23 45 -22 5 15 EC KAC II 5 0 4 0 1 27 50 -23 4 16 Steel Wings Linz 8 0 7 1 0 12 71 -59 2

Fotocredit: Max Pattis