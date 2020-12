Hockey ghiaccio, Alps League 2020-2021: Cortina vince all’overtime contro Renon

Nei tre match in programma questa sera nella Alps Hockey League 2020-2021 uno ha visto sul ghiaccio il derby italiano tra SG Cortina Hafro e Rittner Buam e, sicuramente, le emozioni non sono mancate. I padroni di casa, infatti, hanno avuto la meglio con il punteggio di 2-1 sugli altoatesini nel tempo supplementare, dopo aver acciuffato l’overtime davvero in chiusura di terzo periodo.

SG Cortina Hafro – Rittner Buam 2-1 dopo overtime. Il primo parziale si chiude a reti bianche, dopo venti minuti di gioco davvero intensi. Renon non sfrutta un powerplay, con la due difese che limitano gli attacchi degli avversari. Dopo tanto equilibrio, il match si sblocca in avvio di secondo periodo. Passano appena 39 secondi e Kostner porta in vantaggio Renon su assist di Pechlaner. Si arriva quindi al terzo tempo sul punteggio di 0-1, e Cortina prova a cambiare marcia. Gli ampezzani iniziano a spingere sul serio in attacco, tirano verso la porta avversaria in numerose occasioni ma, come se non bastasse, sprecano ben 4 powerplay. Il forcing, tuttavia, porta i risultati sperati, dato che Cazzola al minuto 57:13 segna la rete del pareggio su assist di Zanatta. Si passa, quindi, all’overtime, con Cortina che chiude i conti con la rete di Pietroniro al minuto 63:44 su assist di Giftopoulos.

Gli altri risultati della serata:

Steel Wings Linz – EC Kitzbuhel 2-4

Red Bull Salisburgo – EC KAC II 3-2

CLASSIFICA ALPS HOCKEY LEAGUE 2020-2021

1 RBJ 10 +34 26 2 HKO 5 +43 21 3 JES 4 +17 17 4 PUS 6 +2 17 5 VEU 4 +8 14 6 EHC 6 +6 14 7 GHE 6 -4 13 8 KEC 5 +6 12 9 ASH 5 +6 12 10 FAS 5 -1 12 11 SGC 5 +2 10 12 WSV 6 -8 10 13 ECB 5 -11 10 14 RIT 3 -21 4 15 KA2 4 -22 4 16 SWL 7 -57 2

Foto: Carola Semino