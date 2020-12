Golf, Renato Paratore e Francesco Laporta nella top 5 del Golf in Dubai Championship 2020. Al comando Andy Sullivan

Andy Sullivan continua imperterrito la propria marcia al comando del Golf in Dubai Championship 2020. Dopo il terzo giro di un torneo iniziato di mercoledì, il britannico è restato in testa alla classifica firmando una carta da 68 colpi che lo hanno portato a scendere fino al -21 complessivo. Al Jumeirah Golf Estates (Emirati Arabi Uniti) il margine del leader sui primi inseguitori si è ridotto a due colpi sul connazionale Matt Wallace (67) dopo un giro abbastanza tranquillo con cinque birdie e un bogey alla 10.

Terzo posto ancora occupato ancora dalla Gran Bretagna, con Ross Fisher che è rimasto a tre colpi dal leader con un giro dallo stesso score. Grande Italia nelle zone alte della classifica, con Renato Paratore e Francesco Laporta che sono pronti a giocarsi entrambi le proprie carte domani nell’ultimo round dopo un terzo round stellare da sette colpi sotto il par. Il romano è appaiato a Fisher per la terza piazza a -18, senza alcun errore nella giornata odierna, mentre il pugliese si è portato quinto sul -17, sapendo mettere a segno ben otto birdie e un bogey. Anche Lorenzo Scalise resta nelle zone alte della leaderboard nonostante un round in 71, sceso sul -12 e assestatosi in 21esima posizione.

Insieme a Laporta in quinta posizione il transalpino Antoine Rozner (67), poi completano la top 10 una lunghezza più indietro un quintetto composto dagli svedesi Niklas Lemke e Oscar Lengden, il francese Mike Lorenzo Vera, lo scozzese Robert McIltyre e il tedesco Matthias Schmidt.

