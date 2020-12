Golf, Mayakoba Golf Classic 2020: Brendon Todd pronto a difendere il titolo con molte stelle in campo

Il PGA Tour è giunto alla fine di una lunga e travagliata stagione e questa settimana si giocherà l’ultimo evento ufficiale del 2020 prima della pausa di oltre un mese che porterà tutti nel nuovo anno solare, permettendo di godersi le vacanze. Prima della pausa però c’è ancora un evento da giocare, un field di 132 golfisti scenderà in campo a Playa del Carmen, in Messico, sul percorso dell’ El Camaleon Golf Club, per il Mayakoba Golf Classic 2020.

L’americano Brendon Todd proverà a difendere il titolo conquistato lo scorso anno, ma gli avversari sono di alta caratura: Justin Thomas, Daniel Berger, Tony Finau, Rickie Fowler, Viktor Hovland, Brooks Koepka, Marc Leishman, Gary Woodland e Will Zalatoris sono solo alcune delle stelle che chiuderanno il 2020 in campo.

Il percorso dell’ El Camaleon è un par 71 che si snoda per 7017 yards, ideato da Greg Norman molto recentemente, nel 2007, anno dell’edizione inaugurale del torneo. Nonostante un allungamento di 30 yards rispetto al design originale questo può ancora essere considerato un percorso breve per gli standard PGA Tour, con solamente due dei par 4 che vengono giocati oltre le 460 yard e tutti e tre i par 5 sotto le 555 yard.

Nonostante questo, il campo non si presta facilmente ad essere bombardato senza criterio dai tee. Le buche si snodano infatti attraverso giungla, mangrovie e canali e ci sono molti pericoli in agguato appena fuori dai fairway pronti a inghiottire i tee-shot errati. L’elenco dei vincitori recenti è la prova che la potenza non è un requisito necessario su questo campo: Brendon Todd, Matt Kuchar, Patton Kizzire, Pat Perez e Graeme McDowell, tutti golfisti non rinomati per le bombe dal tee ma per avere un gioco corto d’élite.

