Golf, European Tour 2020: che bagarre ad un round dal termine! Reed, Fitzpatrick e Canter appaiati al comando del DP World Tour Championship di Dubai

L’evento conclusivo dell’European Tour continua a fornire un grande spettacolo. Al termine del terzo round del DP World Tour Championship (montepremi 8 milioni di dollari) in cima alla leaderboard è in atto un’autentica bagarre con 8 partecipanti racchiusi in soli 3 colpi.

Sul percorso par 72 del Jumeirah Golf Estates di Dubai (Emirati Arabi Uniti) a guidare la classifica troviamo un terzetto appaiato a -11 (205 colpi) composto dall’americano Patrick Reed e dagli inglesi Matthew Fitzpatrick e Laurie Canter. Con questo risultato parziale Reed terminerebbe senza patemi questo 2020 al comando della Race to Dubai.

Quarta posizione con lo score di -10 per l’iberico Adri Arnaus. per il giovane talento norvegese Viktor Hovland, per lo scozzese Robert Macintyre e per l’inglese Lee Westwood. Ancora bene il finlandese Sami Valimaki, ottavo con il punteggio di -9, mentre a chiudere la top ten troviamo altri tre inglesi con Danny Willet nono a -8, ed Andy Sullivan e Tyrrell Hatton decimi con lo score di -7. Non riesce il rientro nelle posizioni che contano a Victor Perez, che chiude il sabato al 12* posto con -6.

Reazione d’orgoglio infine per l’unico azzurro in gara. Buon -2 per Renato Paratore che grazie a 5 birdie e 3 bogey risale in 48esima posizione con lo score totale di +2 in compagnia di golfisti del calibro dello spagnolo Jorge Campillo e dello scozzese Scott Jamieson.

Domani spazio all’ultimo e decisivo round che partirà all’insegna dell’incertezza. Sembra ormai cosa fatta il primato nella Race to Dubai per Patrick Reed. L’americano potrebbe però farsi ingolosire dal chiudere in bellezza conquistando anche la kermesse degli Emirati Arabi Uniti proiettandosi al 2021 con totale fiducia.

Foto: LaPresse