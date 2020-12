Golf, Christian Bezuidenhout e Jamie Donaldson comandano il South African Open 2020 a metà torneo. Aron Zemmer crolla 16°

Al Gary Player Country Club di Sun City (Sudafrica) si è appena conclusa la seconda giornata del South African Open 2020, che chiude il terzetto di eventi nazionali dello European Tour di golf. Un evento doppio, quello del circuito europeo questa settimana, visto che nel frattempo si sta giocando anche a Dubai. Il round d’apertura aveva lasciato un ottimo sapore in bocca per l’Italia, visto che il sorprendente bolzanino Aron Zemmer aveva chiuso al comando con un super giro in -5.

L’italiano oggi ha però fatto decisamente più fatica, probabilmente condizionato anche da un po’ di pressione vista la posizione non certo usuale per lui, ed è precipitato in sedicesima posizione dopo un 75 che lo ha fatto scendere sul -2 complessivo. Davanti a tutti è restato il padrone di casa Christian Bezuidenhout, uno dei favoriti della vigilia, che con due 67 ha raggiunto il punteggio di -10. Il sudafricano è stato però ripreso dal gallese Jamie Donaldson, autore di un ottimo 63, migliore giro di giornata, che gli ha consentito di riportarsi al fianco del rivale e partire domani nell’ultimo flight insieme a lui.

Terza posizione a -8 per altri due sudafricani, davvero intenzionati a difendere il campo casalingo: Dean Burmeister (69) e Dylan Frittelli (68). Più staccati tutti gli altri, ai quali servirà un weekend di fuoco per recuperare il terreno perduto. Nel gruppo di golfisti in quinta posizione a -5 troviamo in particolare l’olandese Joost Luiten. Il secondo ed ultimo azzurro presente nel torneo è stato invece tagliato. Il toscano Lorenzo Gagli paga la brutta prestazione di ieri, tuttavia anche oggi è restato sopra par (73) chiudendo a +5 in 83ma posizione.

