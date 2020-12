F1, Toto Wolff: “Ad Abu Dhabi nuova livrea, ma solita voglia di vincere! Risolti i problemi ai box, su Lewis…”

Toto Wolff si rimbocca le maniche (della camicia nel suo caso, visto il consueto look che ama sfoggiare nei paddock del Circus) in vista dell’avvio ufficiale del weekend del Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Mondiale di F1 2020. Il team principal della Mercedes sa bene che la gara di Yas Marina non solo chiuderà questa annata così particolare, ma anche l’occasione per il team di Brackley di rifarsi dopo la clamorosa figuraccia del Gran Premio di Sakhir, con il “pasticcio” ai box che ha fatto svanire una doppietta George Russell-Valtteri Bottas che appariva ormai scontata.

Un erroraccio che, come spiega Toto Wolff, non accadrà mai più: “Dopo quanto successo a Sakhir vogliamo chiudere in bellezza la stagione – afferma a Speedweek -. Quello che è successo nel corso del pit-stop non si ripeterà, dato che abbiamo preso misure sia a livello tecnologico sia sui nostri processi, per garantire che tutto fili per il meglio. Vogliamo salutare il 2020 in maniera ben differente rispetto a quanto successo nella seconda gara dal Bahrain. Abu Dhabi è il finale di annata, ha sempre un’atmosfera particolare. Anche a livello di tracciato si tratta di uno dei lay-out più interessanti per bilanciare la vettura. Quest’anno sarà tutto diverso vista la pandemia, ma noi siamo più motivati che mai per chiudere con un buon risultato”.

Loading...

Loading...

La domanda che tutti si fanno, però, è una: chi sarà al fianco di Valtteri Bottas sul tracciato incastonato nel deserto che si affaccia sul Golfo Persico? “Sapremo chi guiderà a Yas Marina solamente nelle prossime ore. Le condizioni di Lewis stanno migliorando ma non è ancora detto che non ci sarà. Noi, come abbiamo sempre detto, faremo di tutto per averlo di nuovo con noi e nella maniera migliore. Sappiamo com’è, farà di tutto per esserci, anche all’ultimo minuto, ma la salute in questi casi viene prima di ogni altra cosa”.

Le novità non si fermeranno qui, dato che anche a livello di monoposto ci sarà una nuova colorazione: “Questo fine settimana i membri del nostro team ad Abu Dhabi possono aspettarsi una sorpresa molto speciale. Sabato e domenica utilizzeremo una verniciatura leggermente diversa della scocca, sulla quale saranno presenti i nomi di tutti i membri del team di Brixworth e Brackley. Con questo vogliamo onorare il loro enorme impegno. Tutti nel team hanno dato il massimo quest’anno, hanno alzato il livello durante questa stagione incredibilmente intensa e speriamo che questo gesto dimostri quanto sia grande il riconoscimento e l’apprezzamento che abbiamo per ognuno di noi”.

