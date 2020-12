F1: tolte le bende alla mano destra di Romain Grosjean

Buone notizie da Romain Grosjean dopo il bruttissimo incidente occorso durante il GP del Bahrain. Il transalpino migliora infatti giorno dopo giorno e oggi ha tolto le bende alla mano destra, mentre restano ancora quelle alla sinistra.

Le sue parole su Instagram: “50 per cento via. Diamine, mi rende super felice avere di nuovo la mia mano destra libera dalle medicazioni. Un sacco di crema per tutto il giorno, ma è bello vederla in così buona forma. Aspetto ora che la mia mano sinistra si riprenda”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romain Grosjean (@grosjeanromain)

Foto: Lapresse