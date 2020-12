F1 su TV8, programma GP Sakhir 2020: orari gratis e in chiaro, programma differite

Il GP del Sakhir 2020, penultima tappa del Mondiale F1, si correrà nel weekend del 4-6 dicembre sull’omonimo circuito in Bahrain. Si resta in Medio Oriente per questo atto del campionato, a distanza di una settimana dal GP del Bahrain. Si correrà sempre sulla pista nel deserto, ma il layout del tracciato sarà completamente diverso: si tratterà di qualcosa di molto simile a un ovale, un circuito velocissimo grazie alla presenza di lunga rettilinei e di poche curve, tanto che la percorrenza di un giro sarà inferiore al minuto.

Lewis Hamilton sarà assente perché risultato positivo al Covid-19. Senza il sette volte Campione del Mondo ci sarà allora spazio per inseguire la vittoria. Sulla carta saranno Valtteri Bottas (Mercedes) e Max Verstappen (Red Bull) a contendersi il successo, ma c’è curiosità attorno a George Russell che lascerà momentaneamente la Mercedes per mettersi al volante della Freccia d’Argento lasciata libera da Hamilton: il britannico sarà subito in grado di battagliare per qualcosa di importante? La Ferrari si presenterà al via senza particolari pretese dopo l’ultima deludente gara, Charles Leclerc e Sebastian Vettel proveranno a raccogliere qualche punticino cercando di entrare in top-10.

Il GP del Sakhir sarà trasmesso in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Saranno poi disponibili anche le differite su TV8. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del GP del Sakhir 2020, penultima tappa del Mondiale F1. Gli orari sono italiani (in Bahrain sono due ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO GP SAKHIR F1 2020: PROGRAMMA E ORARI

VENERDÌ 4 DICEMBRE:

14.30-16.00 Prove libere 1

18.30-20.00 Prove libere 2

SABATO 5 DICEMBRE:

15.00-16.00 Prove libere 3

18.00 Qualifiche

DOMENICA 6 DICEMBRE:

18.10 Gara

GP SAKHIR F1 2020: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E IN STREAMING, DIFFERITA TV E REPLICHE

PROVE LIBERE 1-2 (VENERDÌ 4 DICEMBRE):

Diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207).

Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201).

Diretta streaming su Sky Go e su NowTV.

Replica su Sky Sport F1 (canale 207) delle prove libere 2 alle ore 20.30, 00.00 e nel rullo notturno.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Non sono previste trasmissioni su TV8.

PROVE LIBERE 3 (SABATO 5 DICEMBRE):

Diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207).

Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201).

Diretta streaming su Sky Go e su NowTV.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Non sono previste trasmissioni su TV8.

QUALIFICHE (SABATO 5 DICEMBRE):

Diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207).

Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201).

Diretta streaming su Sky Go e su NowTV.

Differita tv su TV8 (canale 8 del digitale, canale 121 del satellite) alle ore 19.45

Replica su Sky Sport F1 (canale 207) alle ore 20.00, 00.00 e nel rullo notturno.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

GARA (DOMENICA 6 DICEMBRE):

Diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207).

Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201).

Diretta streaming su Sky Go e su NowTV.

Differita tv su TV8 (canale 8 del digitale, canale 121 del satellite) alle ore 19.10.

Replica su Sky Sport F1 (canale 207) alle ore 21.00, 00.00 e nel rullo notturno.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

