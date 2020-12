F1 su TV8, programma GP Abu Dhabi 2020: orari, streaming, programma in chiaro

Manca ormai un solo giorno all’inizio dell’ultimo weekend di gara stagionale del Mondiale di Formula 1, che fa tappa a Yas Marina per il Gran Premio di Abu Dhabi 2020. Sarà una tre giorni molto intensa e significativa soprattutto dal punto di vista emotivo per diversi protagonisti della griglia pronti a lasciare il proprio team per cominciare una nuova esperienza in un’altra scuderia o addirittura in altri campionati. Grande attesa anche per capire chi disputerà qualifiche e gara in Mercedes (oltre a Valtteri Bottas) tra George Russell e Lewis Hamilton, con quest’ultimo che proverà fino all’ultimo a salire sulla sua W11 dopo aver saltato l’ultimo GP di Sakhir causa Covid.

Il weekend del GP di Abu Dhabi 2020 verrà trasmesso integralmente (a partire dalle libere del venerdì) in diretta tv su Sky Sport F1 ed in diretta streaming su Sky Go e NowTV. Per quanto riguarda TV8, sarà possibile seguire in chiaro le qualifiche e la gara di Yas Marina in diretta. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di tutte le sessioni con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un attimo dell’avvicinamento all’ultimo round iridato del 2020. Di seguito la programmazione televisiva completa della tre-giorni del Gran Premio di Abu Dhabi 2020 di F1:

PROGRAMMA WEEKEND GP ABU DHABI F1 2020

La programmazione di TV8/HD

Sabato 12 dicembre

ore 14.00, F1, Qualifiche, diretta

Domenica 13 dicembre

ore 14.10, F1, Gara, diretta

La programmazione di Sky Sport F1/HD

Venerdì 11 dicembre

ore 10.00-11.30, F1, Prove libere 1, diretta

ore 14.00-15.30, F1, Prove libere 2, diretta

Sabato 12 dicembre

ore 11.00-12.00, F1, Prove libere 3, diretta

ore 14.00, F1, Qualifiche, diretta

Domenica 13 dicembre

ore 14.10, F1, Gara, diretta

