F1, quanto costa iscriversi al Mondiale 2021? La Ferrari risparmia 2 milioni di euro! Tutte le cifre

La Ferrari pagherà due milioni in meno per iscriversi al Mondiale F1 2021 rispetto a quanto non abbia fatto dodici mesi fa. Si tratto di un risparmio notevole nel canone di iscrizione, dovuto agli scarsi risultati ottenuti dal Cavallino Rampante nella stagione che si è appena conclusa.

Oltre a una quota fissa di 569.000 dollari (circa 466.000 euro), si aggiunge una quota variabile fissato in 5.690 dollari (circa 4.670 euro) per ogni punto conquistato nel campionato (la cifra sale a circa 5.600 euro per i Campioni del Mondo). Il Cavallino Rampante ha faticato terribilmente per tutto il 2020, soltanto un paio di fiammate di Charles Leclerc e una stoccata di Sebastian Vettel hanno permesso di salire sul podio in un’annata avara di soddisfazioni per la Rossa, soltanto sesta nella classifica costruttori.

La Ferrari spese ben 3,026 milioni di euro per iscriversi al Mondiale 2020, mentre per la rassegna iridata che scatterà a metà marzo ne basteranno 1,078. A pagare di più sarà la Mercedes, anche se le poche gare disputate quest’anno garantiranno 1,3 milioni di euro di risparmio (3,67 contro 4,94). Di seguito tutte le tasse di iscrizione al Mondiale F1 2021 svelate da As.

QUOTE DI ISCRIZIONE MONDIALE F1 2021:

SCUDERIA QUOTA 2020 QUOTA 2021 Mercedes € 4.945.025 € 3.675.620 Red Bull € 2.590.377 € 1.956.550 McLaren € 1.227.647 € 1.410.160 Racing Point € 866.924 € 1.377.470 Renault € 957.105 € 1.312.090 Ferrari € 3.026.251 € 1.078.590 Alpha Tauri € 927.045 € 966.510 Alfa Romeo € 786.764 € 504.180 Haas € 641.473 € 480.830 Williams € 506.202 € 466.820 TOTALE € 16.474.813 € 13.228.820

Foto: Lapresse