F1 oggi, GP Sakhir 2020: orari prove libere, tv, streaming, programma Sky e TV8

Si torna subito in scena a Sakhir per il penultimo round del Mondiale 2020 di F1. Il Circus si esibirà ancora una volta in Bahrain, ma stavolta il tracciato non sarà quello classico. Il layout, infatti, sarà affine a quello di un semi-ovale, dove la velocità sarà ancor più elevata.

Un circuito lungo solamente 3,543 km e composto da 11 curve. I piloti lasceranno il tracciato tradizionale dopo la staccata di curva-4 (che diventerà un po’ meno impegnativa) saltando dunque tutto il misto centrale per poi raccordarsi sul contro-rettilineo del terzo settore. Una pista dunque estremamente veloce, che piacerà agli amanti delle corse americane. Pertanto, per i team, i dati raccolti nella settimana scorsa non saranno di grande utilità visto che l’assetto aerodinamico e meccanico che verrà utilizzato sarà completamente diverso.

Un weekend che, oltre per questa novità, si preannuncia interessante. In primis, mancherà Lewis Hamilton: il sette volte iridato è risultato positivo al Coronavirus e spetterà al connazionale George Russell sostituirlo. Una grande chance per lui, che quest’anno ha dovuto fare i conti con le problematiche in Williams. Altre figure diverse saranno quelle di Jack Aitken (pilota di riserva della Williams e impegnato in F2 con il team Campos Racing) e di Pietro Fittipaldi che sostituirà il franco-svizzero Romain Grosjean, protagonista domenica scorsa di un incidente pauroso. Abile e fortunato il pilota della Haas nel riuscire ad abbandonare la sua monoposto, distrutta in due parti e in fiamme. Un episodio che ha riportato alla mente episodi di un triste passato e che fortunatamente in questo caso hanno avuto un esito positivo.

Detto questo, si preannuncia un weekend ancora complicato per la Ferrari. Il 10° e 13° posto del monegasco Charles Leclerc e del tedesco Sebastian Vettel hanno rappresentato tutte le difficoltà su di una pista in cui il motore è importante, al pari dell’efficienza aerodinamica. La Rossa, da questo punto di vista, ha manifestato tutti i propri limiti e su di un tracciato ancor più veloce le cose non dovrebbero andare meglio.

LA PROGRAMMAZIONE GP SAKHIR F1 2020 (4 DICEMBRE)

Venerdì 4 dicembre

ore 13.05-13.50, F2, Prove libere, diretta

ore 14.30-16.00, F1, Prove libere 1, diretta

ore 16.45-17.15, F2, Qualifiche, diretta

ore 18.30-20.00, F1, Prove libere 2, diretta

COME GUARDARE IN TV IL GP SAKHIR F1 2020

La copertura televisiva del GP di Sakhir di F1 sarà offerta da Sky Sport, con diretta su Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky) e Sky Sport F1 (canale 207 della piattaforma Sky), live streaming su Sky Go e su Now TV. Per quanto concerne TV8, la programmazione in CHIARO vedrà le differite delle qualifiche e della gara, ma non la trasmissione delle prove libere del venerdì e del sabato. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali del weekend.

TV A PAGAMENTO – Il GP di Sakhir di F1 sarà trasmesso in diretta da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport 1 (201) e Sky Sport F1 (207).

TV IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà le differite delle qualifiche (ore 19.35) e della corsa a Sakhir (ore 19.00). Non vi sarà, invece, la copertura delle prove libere del venerdì e del sabato.

STREAMING – Il GP di Sakhir di F1 potrà essere seguito in diretta anche su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), su Now TV (riservato sempre agli abbonati) e su tv8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali del weekend.

La programmazione di TV8/HD

Sabato 28 novembre

Qualifiche: 19.35* – 20.35

Domenica 29 novembre

Gara: 19.00*

*Orari soggetti a possibili cambiamenti di palinsesto.

