F1, Max Verstappen: “Non sarà un week-end facile”

Max Verstappen è intervenuto durante la conferenza stampa del Gran Premio del Sakhir, penultimo atto del Mondiale di F1 2020. L’olandese si appresta a vivere la seconda competizione dell’anno all’interno del Bahrain International Circuit. Ricordiamo infatti che l’impianto arabo accoglie l’ultimo doubleheader della stagione, ma su piste completamente differenti.

L’alfiere della Red Bull ha espresso un proprio parere in vista del week-end. Alla vigilia della sedicesima prova del Mondiale, l’olandese vede le Mercedes nettamente superiori nonostante l’assenza del britannico Lewis Hamilton, impossibilitato a correre dopo aver contratto il Coronavirus: “Lewis non è qui, ma Valtteri e George ci sono e guidano la macchina più veloce. Non sarà un week-end facile. Questo circuito aiuterà le vetture con più potenza e non noi”.

In chiusura Verstappen ha speso alcune parole sul debutto in Mercedes dell’inglese George Russell, pilota scelto dalla casa di Stoccarda per sostituire il sette volte campione britannico: “Quando sono andato alla Red Bull ho pensato: che differenza. Le persone si aspettano molto, ma non dovresti prestare troppa attenzione ai pareri degli altri. Bisogna godersi l’opportunità”.

Foto:LaPresse