Marcin Budkowski, direttore esecutivo di Renault, ha espresso la propria opinione in merito al ritorno nella massima formula di Fernando Alonso. Dopo aver vinto con Toyota due 24 Ore di Le Mans ed aver conquistato con il marchio giapponese il titolo nel FIA World Endurance Championship, l’asturiano tornerà nel ‘Circus’ nel prossimo anno.

Alonso, tra le polemiche, ha avuto la possibilità di svolgere i test riservati ai giovani piloti sul circuito di Abu Dhabi la scorsa settimana due giorni dopo la conclusione del Mondiale di F1 2020. Lo spagnolo tornerà a gareggiare con il marchio francese nella squadra in cui nel 2005 e nel 2006 si laureò campione del mondo. Ricordiamo che l’iberico sostituirà l’australiano Daniel Ricciardo ed affiancherà il transalpino Esteban Ocon nella prossima stagione.

Marcin Budkowski sostiene che Alonso sarà in netto svantaggio nei confronti della concorrenza. AI micrfoni di ‘Motosport.com’ , il francese ha affermato: “Non guida da due anni una F1. Anche per Carlos e Daniel non sarà facile visto che dovranno adattarsi ad una nuova squadra. C’è molto da imparare con diversi modi di lavorare, diversi ingegneri, ma è la situazione è differente rispetto a quella di Fernando. Alonso non guida una monoposto di F1 da due anni. Dobbiamo dargli tempo. É necessario rimetterlo in forma”.

Budkowski, nel suo intervento, ha sollevato il problema della mancanza di test invernali. Non dimentichiamoci che il prossimo anno verranno ridotte le sessioni da sei a tre giorni. Il direttore esecutivo della Renault ha affermato in merito: “Ridurre la durata dei test invernali per il 2021 darà ai piloti meno tempo per adattarsi al loro nuovo ambiente e alle auto per la prossima stagione. Sarà difficile per Fernando abituarsi alla macchina in un giorno e mezzo di test”.

Foto: LaPresse